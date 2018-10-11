Киллеры-дилетанты: убитый следователь отказалась от защиты

Следователь по особо важным делам Евгения Шишкина, застреленная в поселке Архангельский Московской области, подавала рапорт об угрозах в ее адрес. Однако, как отмечает источник ТАСС в правоохранительных органах, от предложенной госзащиты она отказалась.

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«Шишкина подавала рапорт о поступавших ей угрозах. Ей была предложена государственная защита, но Шишкина от нее отказалась», — сказал собеседник агентства.

Убийство следователя произошло 10 октября недалеко от ее дома. По предварительным данным, киллер убил женщину одним выстрелом. От ранения в шею потерпевшая скончалась на месте.

«С места происшествия изъята одна гильза и одна пуля», — отметила представитель подмосковного Следственного комитета Ольга Врадий.

Следователя Шишкину застрелили из травматического пистолета, переделанного под боевой. При стрельбе оружие развалилось.

«По предварительным данным, это был травматический пистолет, переделанный под боевую стрельбу. На месте убийства обнаружены пуля, гильза и затворная рамка», — сказал источник в правоохранительных органах РИА «Новости».

Отмечается также, что исполнители покушения, скорее всего, были непрофессионалами. У них не только возникли трудности с пистолетом — преступники также попали в обзор камер видеонаблюдения. Как сообщает источник «Коммерсанта», знакомый с ходом дела, в момент стрельбы преступники «догадались спрятаться от установленных на стене дома видеокамер за листвой дерева, однако убегать стали прямо в их сторону».

Более того, на месте преступления в Подмосковье было найдено множество следов крови — не исключено, что после ранения преступников.

Как предполагают следователи, неопытность «киллеров», в руках которых взорвался пистолет, могла привести также к серьезным открытым ранам. Образцы направлены на экспертизу ДНК, по итогам которой будут предприняты действия по поиску подозреваемых, сообщает «Регион online».

Для дальнейшего расследования дело об убийстве следователя было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Напомним, что на данный момент у следствия есть несколько версий произошедшего. Как указали в пресс-службе СК, убийство могло быть связано с профессиональной деятельностью погибшей. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».

Дело может быть переквалифицировано по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», считает адвокат юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов. «Но для этого нужно доказать конкретную цель убийства — воспрепятствование законной деятельности правоохранителей либо месть за такую деятельность. Наказание — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо пожизненное лишение свободы», — сообщил он «Газете.Ru».

Однако при отсутствии «служебного» мотива статья останется прежней. По словам Хутова, в таком случае преступники скорее всего будут проходить по статье «Убийство из хулиганских побуждений».

Отмечается, что это покушение на Шишкину было уже не первым.

В ночь на 14 января личный автомобиль потерпевшей был подожжен неустановленными лицами, однако дело не получило продолжения.

Убитая Евгения Шишкина занимала должность старшего следователя по особо важным делам МВД по ЦФО. СМИ сообщают, что она расследовала дела об экономических преступлениях и мошенничестве.

В последнее время Шишкина, в частности, занималась расследованием крупного уголовного дела о киберпреступлениях. По данным РЕН ТВ, в этом деле фигурировали десятки человек. Участники преступной группы совершили порядка 25 мошенничеств, связанных с хищением денег юрлиц, осуществлявших продажу электронных билетов на поезда. Три группировки действовали в Уфе, Москве и Подмосковье, членами сообщества были 19 человек.

По данным «Коммерсанта», та же группировка специализировалась на краже бонусных миль «Аэрофлота». Мошенники вступали в SMS-переписку с участникам программы лояльности авиакомпании, благодаря чему получали доступ к их личным кабинетам и продавали их бонусы в профильных интернет-сообществах.