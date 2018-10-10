Выстрел наповал: в Подмосковье убили следователя

В Подмосковье застрелена старший следователь по особо важным делам МВД Евгения Шишкина. Трагедия произошла около ее дома в Красногорском районе утром 10 октября.

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«Сегодня около 7:00 неизвестный произвел выстрел в вышедшую из подъезда дома, расположенного в поселке Архангельское Красногорского района, женщину. От полученного огнестрельного ранения в шею потерпевшая скончалась», — сообщила представитель СКР по Московской области Ольга Врадий.

По данным РЕН ТВ, женщина вышла из дома около 6:30 утра и направлялась к парковке, где неизвестный выстрелил в нее два раза. Следователь скончалась на месте.

Тело следовательницы обнаружил ее муж Олег Шишкин, подполковник в отставке. Оно лежало рядом с принадлежащим женщине Lexus RX270, пишет Mash.

СК опубликовал оперативную съемку с места происшествия — на ней видно, что убийство произошло в небольшом сквере.

Следователи рассматривают несколько версий убийства, в том числе связанные со служебной деятельностью Шишкиной.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».

Дело может быть переквалифицировано по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», считает адвокат юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов. «Но для этого нужно доказать конкретную цель убийства — воспрепятствование законной деятельности правоохранителей либо месть за такую деятельность. Наказание — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо пожизненное лишение свободы», — сообщил он «Газете.Ru».

Если окажется, что «служебного» мотива у произошедшего нет, то статья останется прежней. «В этом случае возможно установление такого квалифицирующего признака, как «Убийство из хулиганских побуждений». По части первой этой статьи возможно наказание до 15 лет лишения свободы с возможным ограничением свободы до двух лет, по части второй — вплоть до пожизненного лишения свободы», — заключил Хутов.

Убитая Евгения Шишкина была подполковником полиции, занимала должность старшего следователя по особо важным делам МВД по ЦФО.

СМИ сообщают, что она расследовала дела об экономических преступлениях и мошенничестве.

В ночь на 14 января на женщину уже было совершено покушение, сообщает телеграм-канал 112. Тогда Шишкина спряталась дома, ожидая прибытия полиции. В это время был произведен поджог ее автомобиля.

Отметим, что не так давно, 2 сентября, произошло еще одно убийство сотрудника правоохранительных органов. В тот день на станции московского метро «Курская» в подсобном помещении было обнаружено тело полицейского. Согласно кадрам с камер видеонаблюдения, подозреваемый в преступлении за некоторое время до убийства был остановлен этим же полицейским для проверки документов.

Подозреваемым стал 43-летний Нурлан Муратов. Он родился в Киргизии, прописан в Оренбурге, но проживает в Москве, работая на кондитерской фабрике. Мужчину задержали. На допросе он отказался признавать вину и заявил: «Мне сказали стоять возле двери кабинета, полицейский внутрь зашел… я слышал звук стрельбы, стрелял не я, кто стрелял, я не знаю». Он отметил, что после звуков выстрела он указал уборщице на помещение, сел в прибывший поезд и уехал.

4 сентября следователи предъявили ему обвинение по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». «С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и иные следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы», — подчеркнули тогда в ведомстве.

По месту жительства Муратова был проведен обыск — в ходе него была найдена футболка со следами крови, отмечали в управлении СК по Москве. «В ходе экспертизы будет установлена групповая принадлежность крови», — отметили следователи.

На следующий день Черемушкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил мужчину под стражу на два месяца — до 3 ноября. На процессе присутствовал защитник обвиняемого — адвокат по назначению. Перед процессом Муратов отказался давать комментарии журналистам, а во время судебного заседания общался с судьей при помощи переводчика. Обвиняемый просил назначить ему более мягкую меру пресечения, так как он «никуда не скроется», если будет находиться на свободе.