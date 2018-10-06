«Может он арестован»: жена и Франция ищут главу Интерпола

Интерпол направил китайским властям официальный запрос на предоставление информации о статусе президента организации Мэна Хунвэя, об исчезновении которого ранее сообщило агентство Reuters. Такое заявление опубликовали на странице Интерпола в твиттере.

Реклама

«Интерпол через официальные каналы правоохранительных органов запросил у властей Китая разъяснения о статусе президента Интерпола Мэна Хунвэя», — сказал генеральный секретарь организации Юрген Сток, слова которого цитируют в заявлении.

Он отметил, что генеральный секретариат беспокоится о состоянии президента Интерпола и ждет от Пекина ответ.

Ранее представители организации не давали комментариев в связи с ситуацией вокруг исчезновения Мэна Хунвэя, объясняя это тем, что «этот вопрос относится к компетенции соответствующих органов во Франции и Китае».

МВД Франции также направило властям КНР запрос для установления местонахождения Хунвэя, который не выходил на связь почти неделю. Ответ на это обращение французская сторона пока не получила.

Ранее сообщалось, что французская полиция взяла под охрану семью пропавшего президента Интерпола, поскольку им начали поступать угрозы, сообщает радиостанция Europe 1. «Для обеспечения безопасности семья Мэн Хунвэя была взята под охрану», — отмечает радиостанция. О поступающих в свой адрес угрозах сообщила французской полиции жена Мэна Хунвэя.

Об исчезновении Хунвэя в Китае стало известно 5 октября. По данным агентства Reuters, глава Интерпола отправился в отпуск в Китай в конце сентября, но не вернулся. «Звонки пресс-секретарю Интерпола остались без ответа», — отметили в агентстве.

Заявление о его исчезновении подала в полицию Франции его жена, после чего французские силовики начали расследование его пропажи.

Позже в СМИ появилась информация о том, что президент Международной организации уголовной полиции был задержан и находится под следствием в Китае. Такие данные приводит South China Morning Post со ссылкой на источник.

Мэна Хунвэя, занимающего пост заместителя министра в министерстве общественной безопасности КНР, правоохранители «задержали» для допроса, «как только (его самолет — «Газета.Ru») приземлился в Китае», цитирует SCMP своего источника. При этом причина задержания Хунвэя, как отмечает газета, неизвестна.

Пропажу президента Интерпола не считает криминалом и французское издание Le Monde. По данным газеты, в международной организации полагают, что Хунвэй был задержан китайскими правоохранителями временно.

По словам редактора международного отделения телеканала Sky News Доминика Вагхорна, пропажа бывших и действующих чиновников в Китае уже давно не новость. «За время авторитарного правления председателя Си Цзиньпина тысячи чиновников были осуждены в рамках антикоррупционных зачисток. Власти делали это, чтобы получить политические баллы, а также в качестве наказания за недостаточную лояльность», — приводит телеканал слова Вагхорна.

Отметим, что глава Интерпола встречался в Лионе с принцем Чарльзом в мае 2018 года. На встрече Хунвэй сообщил о работе организации и борьбе с международными преступлениями, в частности незаконной торговлей дикими животными и кибератаками.

Мэн Хунвэй стал президентом Интерпола в ноябре 2016 года. Срок его полномочий на этом посту истекает в 2020 году.

Избрание Хунвэя на пост главы Интерпола многие правозащитные организации восприняли без особого энтузиазма.

«Приход Мэна Хунвэя — тревожный звонок, учитывая, что Китай многие годы использует Интерпол для задержания за рубежом диссидентов и беженцев», — отметил тогда глава дальневосточного отделения Amnesty International Николя Бекелан.

До этого он был заместителем министра общественной безопасности Китая, указывается в справке на сайте международной полицейской службы. Еще раньше занимал несколько должностей в министерстве общественной безопасности, в том числе был директором отдела патрульной полиции, генеральным директором департамента управления дорожным движением, помощником министра и заместителя министра. Также являлся заместителем председателя Национальной комиссии по контролю над наркотиками, директором Национального контртеррористического управления и генеральным директором береговой охраны Китая.

Сама Международная организация уголовной полиции Интерпол является крупнейшим в мире органом, который объединяет усилия правоохранителей из различных стран для борьбы с общеуголовной преступностью, контрабандой наркотиков, терроризмом, бандитизмом и фальшивомонетчиками. В настоящее время в нее входят 192 государства. Штаб-квартира Интерпола расположена во французском Лионе.