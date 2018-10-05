Крушение в Подмосковье: почему упал МиГ-29

В Подмосковье потерпел крушение истребитель МиГ-29. Самолет упал в лесу в районе деревни Дмитровское, расположенной в 50 км от аэродрома «Жуковский». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

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Истребитель имел двухместную модификацию — она является экспериментальной и еще не передана на эксплуатацию. Самолет принадлежит Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова. Источник ТАСС в институте заявил, что предварительная причина аварии — пожар в одном из двигателей.

На борту находились герой России Александр Крутов, который в свое время управлял первым самолетом, вылетевшим с авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», а также Михаил Кондратенко — летчик-испытатель третьего класса.

«Пилоты целы, полет был экспериментальным», — отметил собеседник агентства.

Техническая неисправность возникла во время полета, сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах. По его словам, в определенный момент машина стала неуправляемой. Еще один источник агентства, знакомый с ситуацией, отметил, что летчики смогли спланировать и увести МиГ-29 в безопасное и безлюдное место. После этого они катапультировались.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что для выяснения причин падения МиГ-29 в Московской области будет создана специальная комиссия, передает РИА «Новости». Кроме того, на место крушения истребителя на вертолете Ми-8 вылетела поисковая группа исследовательского института им. Громова.

Туда же направились сотрудники Следственного комитета — они будут выяснять обстоятельства произошедшего, заявили в ведомстве агентству «Москва».

Крушение истребителя не повлияло на график работы аэропорта «Жуковский». Об этом заявил его представитель. Он сообщил, что МиГ-29 действительно взлетел с аэродрома «ЛИИ им Громова», который аэропорт использует для обслуживания рейсов, однако авария произошла на дальнем расстоянии от «Жуковского».

Отметим, что 19 сентября в Нижегородской области разбился сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Самолет был на учениях — находившиеся на борту инструктор и курсант катапультировались.

«Самолет МиГ-31 выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома в пригороде населенного пункта Кулебаки. На борту возникла нештатная ситуация, экипаж принял решение катапультироваться», — заявил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Информацию о крушении подтвердили в Минобороны — там предположили, что причиной могла стать техническая неисправность. «Разрушений на земле нет, так как самолет упал в лесном массиве. На месте работают наши сотрудники», — отметили в оборонном ведомстве.

МиГ-31 является носителем боевых ракет «Кинжал» — их презентация состоялась в марте 2018 года во время обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. Радиолокационная станция «Заслон» составляет основу системы управления вооружением самолета. Она может обнаружить истребитель типа F-16 в 120 км, а стратегический бомбардировщик типа В-1В — на дальности 200 км. На вооружении и в хранении России находится около 250 самолетов МиГ-31 в различных модификациях.

Что касается крушений МиГ-29, то предыдущее имело место в апреле 2017 года. ЧП произошло на береговом аэродроме, расположенном в Мурманской области. Истребитель из состава авиационного полка ВМФ России перевернулся при посадке. Пилот тогда не пострадал, самолет получил легкие повреждения.

Еще одно происшествие случилось 14 ноября 2016 года. Тогда потерпел крушение палубный истребитель МиГ-29К при заходе на посадку на тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», располагавшийся в Средиземном море. Пилоту удалось катапультироваться.

В Минобороны позже заявили, что авария произошла из-за технической неисправности. Между тем СМИ сообщали, что крушение могло произойти из-за того, что при посадке предыдущего самолета на «Кузнецова» оборвался трос аэрофинишера — из-за этого пилоту, ожидавшему разрешения на посадку, было приказано ждать устранения неполадок. В итоге у МиГ-29К выработалось все топливо, поэтому летчик был вынужден катапультироваться.