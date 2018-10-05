«Рутинная командировка»: что россияне делали в Гааге

Россияне, которые обвиняются Нидерландами в попытке организовать хакерскую атаку на серверы ОЗХО, посещали Гаагу в рамках «совершенно открытой и рутинной командировки». Об этом «Интерфаксу» сообщили в МИД России.

Реклама

«Изъятые у российских представителей технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольств в интересах анализа защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подтвердили, что у четырех технических специалистов из России действительно были дипломатические паспорта.

«Члены группы, как часто используется в международной практике, имели дипломатические паспорта. Российских представителей в аэропорту встречал сотрудник посольства, который в дальнейшем после размещения в гостинице доставил их на территорию диппредставительства. Позднее один из них посещал РЗУ [российское загранучреждение] для решения текущих вопросов деятельности», — объяснили в ведомстве.

Там добавили, что ежедневную работу представительств России за рубежом обеспечивают различные госорганизации и ведомства, в которые в том числе входит Минобороны. «К этой работе привлекаются только специализированные и сертифицированные структуры», — добавили в МИД.

В ведомстве подчеркнули: нет ничего необычного в том факте, что четверо россиян заселились в отель «Марриотт», находящийся рядом со штаб-квартирой ОЗХО.

«Эта гостиница десятилетиями используется российскими официальными делегациями, прибывающими в Гаагу на работу как по линии двусторонних связей, так и в рамках нашего участия в работе ОЗХО, так как находится в полукилометре от посольства. И с ней у РЗУ оформлены долгосрочные договорные отношения», — заверили в МИД.

Там напомнили, что в ходе задержания российских граждан им не были предъявлены какие-либо обвинения. «Им не задали никаких вопросов. У них просто изъяли аппаратуру, в том числе мобильные телефоны, лишив их тем самым возможности оперативно связаться с посольством», — заявили в дипведомстве.

В понедельник, 8 октября, высылку россиян прокомментировал и глава МИД Сергей Лавров. Он назвал обвинения голландских спецслужб отвлекающим маневром. «Наверное, кому-то показалось, что выкопать апрельский сюжет и вбросить его в публичное пространство именно сейчас — поможет отвлечь внимание от сложных вопросов, которые обсуждаются сейчас и в ЕС, и в известной степени в НАТО», — сообщил министр.

В связи с этим 8 октября в МИД была вызвана посол Нидерландов Рене Джонс-Бос. На встрече дипломат заявила, что кибератаки на международные организации неприемлемы.

«Я разъяснила МИД РФ, что Нидерланды несут ответственность за международные организации на своей территории — ОЗХО и то, что мы не можем смириться с кибератаками на международные организации, это ясно сообщило ранее наше оборонное ведомство», — заявила Джонс-Бос журналистам.

Напомним, что 4 октября в Гааге прошла пресс-конференция, на которой глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд и представитель нацразведки Онно Эйхелсейн рассказали о том, как четверо россиян — Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин — якобы попытались атаковать сервера ОЗХО.

Согласно информации голландских властей, граждане РФ прилетели в Гаагу 10 апреля, летели они из Амстердама по дипломатическим паспортам. В аэропорту их встретил сотрудник российского посольства.

«Шпионы» арендовали машину и через три дня припарковали ее у здания ОЗХО, где якобы планировали начать кибератаку. Однако вскоре россияне были задержаны.

Из их автомобиля правоохранители изъяли оборудование, которое граждане РФ, как утверждает голландская сторона, планировали использовать для взлома сети организации — ноутбуки, смартфоны, а также сумки с батареями и антенной. По словам министра обороны Нидерландов, при задержании Моренец пытался разбить свой телефон. Девайсы россиян были конфискованы, самих «шпионов» 13 апреля выслали из страны.

Также у Моренца была изъята квитанция об оплате такси в аэропорт Шереметьево от здания, которое находится в одном районе с управлением Генштаба.

Власти Нидерландов и Великобритании отметили, что попытка взлома было произведена в то время, когда ОЗХО проводила расследование отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они также утверждают, что следующей целью российских «шпионов» должна была стать химлаборатория, расположенная в швейцарском городе Шпиц.

В российском МИД выдвинутые обвинения назвали «шпиономанией» и «очередной срежиссированной пропагандистской акцией».

Там добавили, что пресс-конференция в Нидерландах проводилась совместно с представителем от Великобритании, которая «лидирует по числу абсурдных антироссийских выпадов».

«Нидерланды ждали почти шесть месяцев, чтобы опубликовать данные о высылке из страны четырех россиян. Это может выглядеть странным только для непосвященных. Уже девятого октября открывается сессия ОЗХО, где будут обсуждаться вопросы финансирования атрибутивного механизма в рамках Технического секретариата организации», — отметили в российском дипведомстве.

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко в свою очередь заявил, что эти обвинения были выдвинуты в с целью дискредитировать Россию.

«Все это хорошо скоординировано. В Брюсселе проходит встреча представителей стран НАТО, где обсуждают вопрос создания кибервойск. Мы видим хорошо организованную кампанию по дискредитации России. И это неприемлемо», — сообщил он.

В тот же день, 4 октября, Министерство юстиции США предъявило обвинение в хакерских атаках семерым россиянам — в том числе тем, которых ранее назвали Нидерланды. Граждане РФ были объявлены в розыск. Соответствующий постер с фотографиями граждан РФ размещен на сайте ведомства.

Их имена — Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников, Алексей Минин. В американском минюсте отметили, что с 2014 по май 2018 года они организовывали кибератаки на антидопинговые агентства WADA, USADA, а также Спортивный арбитражный суд (CAS), Международную ассоциацию легкоатлетических федераций, ФИФА и еще на десятки других.

US announces indictment of seven Russia spies – video https://t.co/o6sGmcyo41 — The Guardian (@guardian) 4 октября 2018 г.

По данным минюста США и ФБР, россияне также якобы взломали сервер ядерной компании Westinghouse — она поставляла топливо для атомных реакторов на Украину.

«Наши обвинения касаются тех же россиян, которые были задержаны в Гааге, а также их коллег в Москве. Они обвиняются в сговоре с целью взлома данных лиц в организациях в США, Канаде и Европе для получения информации или доступа к ней, чтобы использовать ее в интересах России, — заявил на пресс-конференции помощник генпрокурора США Джон Демерс.

По данным министерства юстиции, всего жертвами российских хакеров якобы стали 250 спортсменов из 30 стран. Отметим, что в июне 2018 года США уже предъявляли обвинения Ермакову, Малышеву и Бадину — только за вмешательство в американские президентские выборы 2016 года. Все семеро россиян, считает разведка США, являются служащими одной расположенной в Москве военной части №26165.