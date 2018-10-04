Шапки долой: в Москву идет бабье лето

В пятницу, 5 октября, в Москве заметно похолодает — температура опустится на 2-3 градуса ниже нормы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Рабочая неделя завершится без осадков. Дневная температура составит +7…+9°С. Ночью она опустится до +4…+6°С. Ветер днем северо-западный, ночью юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферный фон высокий, 752 мм рт. ст.

Суббота, 6 октября, пройдет под знаком теплого атмосферного фронта. Он принесет в столицу небольшой дождь, который прекратится ночью, а еще повысит температуру. И, надо отметить, нешуточно: днем синоптики прогнозируют +12…+14°С, ночью +5…+7°С, без осадков. Ветер юго-западный, днем достаточно сильный, 6-11 м/с, ночью утихнет до 3-8 м/с. Атмосферное давление вернется в норму (748 мм рт. ст.), чего, возможно, нельзя будет сказать о горожанах, изрядно покутивших накануне.

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А вот как провести потепление с толком — решать вам, вариантов масса. 6 октября в культурном центре ЗИЛ состоится фестиваль Family Tree Emotion Fest. Из интересного — концерт Петра Налича с 10:00 до 10:30, а также лекция психолога Людмилы Петрановской о том, как влюбленной паре обрести эмоциональный контакт, который даст им почувствовав себя счастливыми. Мероприятие пройдет с 13:00 до 14:30.

Также в этот день в Парке Сокольники состоится «Супергеройский забег» — приходите прогуляться по территории парка и взглянуть на сотни москвичей, бегущих в ярких нарядах.

В воскресенье, 7 октября, ощутимо потеплеет — появится еще один шанс завершить шашлычный сезон на дачном участке и не околеть при этом от холода. Дневная температура составит +13…+15°С, осадков не ожидается. Если посиделки на свежем воздухе уйдут в ночь, держите наготове зонтики — метеорологи обещают, что временами пройдет дождь, и куртки: температура понизится до +6…+8°С.

Ветер юго-западный, днем сильный, 7-12 м/с (будьте внимательны при выборе парковочного места), ночью 4-9 м/с.

Атмосферное давление в кои-то веки оптимально: 746 мм рт. ст.

В понедельник, 8 октября, к Москве приблизится волновой циклон с запада, который принесет с собой дожди и снизит показатели термометров. Днем москвичей ждут +11…+13°С, а также юго-западный порывистый ветер (7-12 м/с). Ближе к ночи температура упадет до +4…+6°С. Ветер в это время синоптики прогнозируют западный, 3-8 м/с. Атмосферный фон немного понизится — 744 мм рт. ст.

На ночь с 8 на 9 октября придется пик одного из самых непредсказуемых метеорных потоков — Дракониды. При ясной погоде москвичи смогут наблюдать за падением более 10 метеоров в час. В этом потоке они будут желтого или красноватого цвета, поэтому их будет легко отличить от звезд на небе.

Во вторник, 9 октября, на фоне повышения давления в атмосфере (755 мм рт. ст.) в столице будет солнечно, но прохладно. Осадков не ожидается. Дневная температура составит +8…+10°С, ночная +4…+6°С. Ветер переменный слабый, 1-6 м/с. Тем не менее, летнюю резину на автомобилях синоптики пока менять не советуют — впереди заметное потепление.

Среда, 10 октября, пройдет в антициклоне — в Москву вновь вернется солнце и тепло. Днем синоптики прогнозируют +11…+13°С, а ночью температура приблизится к нулю и составит +1…+3°С. Ветер переменный слабый, 1-6 м/с. Атмосферный фон продолжит карабкаться вверх и составит 758 мм рт. ст.

Давление подрастет еще сильнее 11 октября — оно составит 760 мм рт. ст.

В четверг в столице наступит настоящее «бабье лето». Осадков не ожидается, а температура поднимется до +13…+15°С. Самое время встретиться с теми, кому вы не успели уделить время в последние месяцы, и провести этот солнечный день на свежем воздухе. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+4°С. Ветер такой же, как накануне: переменный слабый, 1-6 м/с.

Мощный антициклон сохранит свое влияние и в конце рабочей недели. Пятница, 12 октября, пройдет без осадков и с дневной температурой в районе +13…+15°С. Ночью москвичей ждут все те же +2…+4°С. Ветер по-прежнему слабый, 1-6 м/с. Атмосферный фон поднимется до рекордных показателей и составит в конце недели 762 мм рт. ст.

Если вы тоже решите установить рекорд по позднему возвращению домой, то учитывайте, что с 3 октября по 21 ноября участок Серпуховско-Тимирязевской линии от станции «Чеховская» до станции «Петровско-Разумовская» поменял режим работы. Станции «Цветной бульвар», «Менделеевская», «Савеловская», «Дмитровская» и «Тимирязевская» будут закрываться на полчаса раньше — с 00:30.