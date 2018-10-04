«Жизнь на этой улице окончена»: Скрипаль не вернется домой

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не вернется в свой дом в Солсбери, однако и покидать страну он не согласился. Об этом сообщил британский журналист Марк Урбан, 4 октября опубликовавший свою книгу «Дело Скрипаля».

«Вопроса о возвращении Скрипаля домой не стоит, его дом займут британские налогоплательщики, его жизнь на этой улице (в Солсбери — «Газета.Ru») окончена…» — говорится в книге.

По словам автора, пока Скрипали находились в больнице, в британском правительстве на Даунинг-стрит «звучали предложения о том, чтобы они уехали в Америку или другую англоговорящую страну и были снабжены новыми личными данными», однако экс-полковник ГРУ и его дочь негативно отнеслись к этой идее.

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Урбан также пришел к выводу, что, несмотря на то что сейчас Сергей и Юлия Скрипаль остаются под защитой полиции, вопрос об их скором переезде в новое место весьма актуален.

Накануне выхода книги Урбана в СМИ и интернете были опубликованы отрывки из произведения. Так, согласно заявлению автора «Skripal Files»,

власти Великобритании испытывали чувство вины за то, что не смогли защитить от отравления работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ, а потому продолжали держать его под охраной.

«Было множество причин, по которым полиция и разведка держали их на таком положении, даже если признавали, что Скрипали, и в частности Юлия, хотели бы двигаться дальше. Было чувство вины за то, что британские власти не защитили их надлежащим образом 4 марта, и никто не хотел быть обвиненным в этом снова. Они (власти) не хотели подвергать себя опасности публичных обвинений и судебных исков. Они не хотели, чтобы на отца и дочь набрасывались с вопросами медиа. И, конечно, если бы Сергей Скрипаль попал под долгосрочную программу, схожую с программой по защите свидетелей, он должен бы был исчезнуть, поставив под угрозу те многие контакты, которые он обрел за долгую жизнь и, может быть, переехал бы в другую страну», — рассказывает журналист в книге.

Урбан также отметил, что все это время Скрипали находились в «безопасном убежище», в котором у них был доступ к телевидению, интернету и телефону. Им даже разрешалось видеться с некоторыми друзьями, однако иной личный контакт с внешним миром все равно был ограничен.

Помимо прочего, в книге опубликовано наблюдение автора о том, как, предположительно, было организовано отравление. По словам Урбана, в «группу злоумышленников» входили два-три человека — в том числе водитель и человек, который стоял «на стреме». За Скрипалями начали следить за долгое время до инцидента, чтобы определить его привычки и образ жизни, утверждает он.

«Подготовка к операции заняла, вероятно, недели или месяцы», — пишет автор.

В книге также указано, что для установления личностей отравителей следователи проверили 2,5 тысячи человек и 14 тысяч автомобилей.

Книга «Skripal Files» была написана по материалам нескольких встреч журналиста с бывшим полковником ГРУ еще до отравления. Урбан предлагал ему побеседовать уже после отравления, но Скрипаль отказался.

Посольство России в Великобритании назвало книгу подменой реального появления Скрипаля.

«С содержанием книги еще предстоит ознакомиться. Вместе с тем известно, что ее автор Марк Урбан близок к спецслужбам Великобритании. Это дает все основания рассматривать публикацию книги как подмену реального появления на экранах Сергея Скрипаля и его показаний в качестве ключевого свидетеля по инциденту в Солсбери. Вместо фактов нас вновь уводят на путь домыслов и догадок», — сказал РИА «Новости» пресс-секретарь посольства.

Книга появилась в продаже в этот четверг, 4 октября. В ней рассказывается о работе Скрипаля на британскую разведку и говорится, что тот не поверил бы в свое отравление российскими спецслужбами, поскольку ранее в интервью поддерживал политику Кремля по ряду спорных вопросов.

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По заявлению правоохранительных органов Великобритании, нервно-паралитический агент класса «Новичок» был нанесен на ручку двери в доме Скрипаля. Пострадавшие несколько недель пребывали без сознания: Юлию Скрипаль выписали из больницы только через месяц, а ее отца — 18 мая.

Британские власти не раз заявляли о причастности к отравлению российского государства, указывая на то, что «Новичок» разрабатывался в СССР. Москва категорически отвергает все обвинения, так как источник происхождения вещества до сих пор не был установлен.

Отметим, что несмотря на требования российской стороны предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам, британские власти дали официальный отказ на оказание помощи по «делу Скрипалей».

«Первоначально на все вопросы, которые они нам направляли, было гордое молчание, никакой информации от британской стороны мы не получали. Действительно, накануне мы получаем сигнал о том, что по каналам Министерства иностранных дел пришел официальный отказ в удовлетворении нашего ходатайства об оказании правовой помощи по этому делу», — пояснил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной во время трансляции нового видеосервиса ведомства «Эфир».