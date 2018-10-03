«Он просто подонок»: что Путин думает о Скрипале

Российский лидер Владимир Путин назвал экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен 4 марта в британском Солсбери, шпионом, предателем Родины и подонком. С таким заявлением президент выступил на заседании «Российской энергетической недели».

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«Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то.

Он просто шпион. Предатель Родины. Есть такое понятие — предатель Родины. Вот он — один из них. Он просто подонок, вот и все.

А вокруг этого развернули целую информационную кампанию. Я надеюсь, что это пройдет когда-нибудь. Чем быстрее это закончится, тем лучше», — заявил Путин.

Инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии президент назвал «искусственно раздуваемым шпионским скандалом».

«Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, и просто удивляюсь. Приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей у вас. Это что за бред? В очистке, что ли, они работают? <…> Если мы говорим о том, что травили Скрипаля там, вы хотите сказать, что мы еще какого-то бездомного человека отравили, что ли?», — спросил Путин модератора беседы.

Президент напомнил, что Россия уже наказала экс-полковника ГРУ — в общей сложности он отсидел пять лет в тюрьме. «Мы его выпустили. Все. Он уехал и еще продолжал сотрудничать и консультировал какие-то спецслужбы», — отметил Путин.

По словам президента, у Москвы «наверняка есть соглашение» с Лондоном, регулирующее вопрос помощи в расследовании уголовных дел. «Дайте документы, пришлите, как положено, в Генпрокуратуру. Мы посмотрим, что там на самом деле происходило», — сказал российский лидер.

Он также заявил, что «возня» между спецслужбами идет уже давно. По его словам, «шпионаж, так же, как и проституция — одна из важнейших профессий в мире». «Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии», — заключил президент. После этого Путин призвал коллег вернуться к обсуждению ключевого вопроса заседания — энергетики.

Отметим, что накануне британская газета The Guardian опубликовала фрагмент из книги журналиста «Би-би-си» Марка Урбана «Дело Скрипаля», которая должна выйти на этой неделе. Ознакомившись с трудом Урбана, издание пришло к выводу, что бывший разведчик ГРУ не поверит, что к его отравлению причастен российские власти.

Журналисту удалось пообщаться со Скрипалем еще до отравления в Солсбери — беседы проходили летом 2017 года. Тогда экс-полковник открыто высказывался в поддержку политики Кремля. В том числе он поддержал присоединение Крыма к России, а украинцев назвал «овцами, которым нужен хороший пастух». Тогда же Скрипаль заявил, что не верит в присутствие российских военных на востоке Украины. Он отметил, что если бы они там были, то «быстро дошли бы до Киева».

Будучи в Великобритании, большую часть дня Скрипаль проводил за просмотром «Первого канала», рассказал Марк Урбан. «Даже сидя в своем купленном MI6 доме Скрипаль следовал кремлевской трактовке многих вопросов», — цитирует журналиста The Guardian. Год назад экс-полковник ГРУ также заявлял, что «тут все боятся Путина», но он лично не верит в то, что ему угрожает опасность .

Скрипалю потребовалась «серьезная психологическая реабилитация» после случившегося 4 марта. В книге «Дело Скрипаля» отмечается, что мужчина до сих пытается справиться с внутренним конфликтом.

Еще летом 2017 года Скрипаль попросил Урбана не цитировать его высказывания напрямую, так как он хочет, чтобы дети продолжали свободно приезжать из Москвы в Великобританию.

Отравление, которое породило крупный международный скандал, произошлов британском Солсбери, расположенном в 140 км от Лондона. Экспертиза позднее показала, что Сергей и Юлия Скрипали были отравлены нервно-паралитическим агентом класса «Новичок».

Прокуратура Соединенного Королевства уже полгода ведет расследование покушения на убийство экс-полковника ГРУ и его родственницы. В сентябре правоохранители заявили, что в инциденте подозреваются россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые якобы работали на ГРУ. В интервью телеканалу RT мужчины позже опровергли свою причастность к спецслужбам России и заявили, что работают в индустрии спортивного питания.

66-летний Сергей Скрипаль служил полковником ГРУ до 1999 года, пока не ушел в отставку. После этого он заступил на службу в МИД. В 2004 году его арестовали по подозрению в шпионаже в пользу спецслужб Великобритании с 1995 года. Суд состоялся в 2006 году — Сергея Скрипаля отправили в тюрьму на 13 лет. Однако отсидел он не больше пяти — в 2010 году действующий на тот момент российский президент Дмитрий Медведев помиловал его в рамках обмена заключенными с США.

После этого экс-разведчик переехал в Великобританию — там он получил политическое убежище. Скрипаль поселился в доме с четырьмя спальнями за £260 тыс.

Спустя год после переезда в Солсбери от онкологического заболевания скончалась супруга Скрипаля Людмила — ей было 59 лет. Еще одну потерю бывший российский разведчик пережил в 2017, когда в Санкт-Петербурге при неизвестных обстоятельствах умер его 43-летний сын Александр.

33-летняя дочь Скрипаля Юлия на протяжении нескольких лет жила вместе с отцом в Солсбери. Хотя в 2014 году она вернулась в Москву, девушка регулярно приезжала к отцу в Соединенное Королевство.