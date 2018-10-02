До спасения еще сутки: почему загорелся литовский паром

Днем 2 октября в машинном отделении пассажирского парома Regina Seaways начался пожар. Корабль следовал под флагом Литвы, и во время возгорания находился в 135 километрах от Калининграда. По данным датской компании DFDS, владеющей паромом, причиной инцидента стали технические неполадки. Там отметили, что судно следовало из германского Киля через литовскую Клайпеду в Швецию.

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По словам представителей компании, в 14:13 мск на корабле начала ощущаться «сильная вибрация» в машинном отделении, после чего появилось задымление. Двигатели отключились, машинное отделение было загерметизировано, но, как показал мониторинг температуры корпуса, ситуация была стабильной. «Никакого взрыва не было», — добавили в DFDS.

На борту находятся 335 человек — в их числе 37 членов экипажа. «Пострадавших, по предварительным данным, нет», — заявил ТАСС координатор поисково-спасательной операции Андрей Пермяков.

В Ростуризме на данный момент уточняется информация о нахождении россиян на Regina Seaways. На помощь к судну идут несколько российских и литовских судов, заявили в Росморречфлоте. «К месту аварийной ситуации направляются несколько кораблей, российских и литовских, среди которых гражданские, военные и пограничные суда — всего порядка восьми судов и кораблей», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Свои спасательные ресурсы на место происшествия также направили военно-морские силы балтийской республики. «Немедленно были отправлены вертолет ВВС Литвы и дежурный корабль Skalvis. Готовится к отправке спасательный корабль Sakiai. При необходимости будут отправлены и другие корабли ВМС Литвы», — заявили в ведомстве. Там подчеркнули, что пожар произошел в особой экономической зоне России.

После взрыва на корабле сработала система пожаротушения. На данный момент огня на борту судна нет. Экипаж литовского парома запустил дизель-генератор — с его помощью проветриваются помещения. Кроме того, члены экипажа попытались запустить двигатель.

«Все пассажиры были эвакуированы в безопасное место, они находятся под контролем экипажа, никакой паники нет. Судно находится в дрейфе, оно не на ходу», — сообщили в Росморречфлоте.

В ведомстве добавили, что паром не сможет продолжить рейс. «Естественно, о продолжении рейса речи не идет, взрыв в машинном отделении не позволит ему идти дальше», — объяснили в федеральном агентстве. В компании-владельце Regina Seaways в свою очередь заявили, что паром будет отбуксирован в Клайпеду — литовский портовый город.

Поскольку корабль будут буксировать, в Клайпеду он может прибыть спустя 6-8 часов, отметили в DFDS. Там не исключили, что путь может занять сутки — это связано с плохими погодными условиями.

Отметим, что еще одно возгорание на пассажирском пароме произошло в конце августа в Греции. Судно, на котором находились 875 пассажиров, 140 членов экипажа, 80 грузовых и 125 легковых машин, следовало из Пирея на Крит. Через два часа после отправления в гараже парома произошло возгорание.

Пассажиры находились в кормовой части корабля. После инцидента сработала автоматическая система пожаротушения — она не дала огню распространиться. Корабль вернулся в порт — в результате происшествия никто не пострадал. Однако пассажиров эвакуировали с лайнера по пожарным лестницам в течение двух часов.

Замминистра торгового флота Греции Нектариос Санториниос позднее пообещал выплатить компенсации владельцам автомобилей, которые находились в гараже парома.

Еще один инцидент произошел 19 августа — тогда паром загорелся недалеко от норвежского города Ставангер. «На корабле произошел сбой двигателя, в результате чего возник перегрев, поэтому паром был эвакуирован», — заявил местным СМИ офицер МЧС Норвегии.

На борту находились 54 пассажира и экипаж — все они были эвакуированы на подплывших яхтах и моторных лодках. Позднее спасатели отбуксировали паром к берегу — там пожарные службы приступили к ликвидации пожара.

Эвакуированных с борта людей разместили в ближайшей деревне, где их встретили полицейские и медики.

Отметим, что 27 июня также сообщалось о возгорании на борту теплохода «Баргузин». Инцидент произошел в Иркутске — на борту корабля находились 78 пассажиров. Теплоход располагался недалеко от берега, когда произошел пожар, поэтому капитан принял решение вернуться обратно. Прибыв на пристань «Ракета», спасатели эвакуировали всех находившихся на борту.

«В первые минуты тушение производилось с борта соседнего теплохода. Прибывшие огнеборцы в считанные минуты ликвидировали пожар на площади 42 кв. м», — отметили в региональном МЧС. Для ликвидации пожара были задействованы четыре пожарно-спасательных подразделения, в которые входили 20 человек.