«Поддерживает Кремль»: о чем думает Сергей Скрипаль

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не поверит, что к его отравлению причастен Кремль. К таким выводам пришло The Guardian, ознакомившись с книгой журналиста «Би-би-си» Марка Урбана «Дело Скрипаля». Ее должны опубликовать на этой неделе.

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В беседах, которые журналист вел с Сергеем Скрипалем еще до инцидента 4 марта, экс-полковник ГРУ открыто высказывался в поддержку политики Москвы. Так, Скрипаль поддерживал присоединение Крыма к России — он называл украинский народ «просто овцами, которым нужен хороший пастух». Кроме того, бывший полковник ГРУ заявлял, что не верит в присутствие российских военных на востоке Украины. По его словам, если бы они там были, то быстро дошли бы до Киева.

По словам Урбана, который также встречался со Скрипалем летом 2018 года, уже после отравления,

экс-полковнику потребовалась «серьезная психологическая реабилитация», поскольку он не хотел верить в то, что стал жертвой «кремлевского заговора».

В книге «Дело Скрипаля» говорится, что Сергей Скрипаль все еще пытается справиться с внутренним конфликтом. Журналист отмечает, что большую часть дня экс-разведчик проводил за просмотром передач «Первого канала».

«Даже сидя в своем купленном MI6 доме Скрипаль следовал кремлевской трактовке многих вопросов», — пишет The Guardian. Журналист также вспоминает, что до отравления Скрипаль говорил о том, что боится президента России Владимира Путина, но в то, что опасность угрожает ему лично, не верил.

Марк Урбан отмечает, что Скрипаль попросил не цитировать его высказывания напрямую. По его словам, он желает избежать публичных заявлений, так как хочет, чтобы его дети могли свободно приезжать к нему в Соединенное Королевство.

Сейчас Сергею Скрипалю 66 лет. Он служил в ГРУ России до 1999 года, пока не ушел в отставку в чине полковника. После этого он работал в МИД. В 2004 году его арестовали по подозрению в шпионаже в пользу британских спецслужб с 1995 года.

В 2006 году Скрипаля приговорили к 13 годам лишения свободы. Однако в 2010 году он был помилован в рамках обмена заключенными с США.

Тогда же он переехал в Великобританию, где получил политическое убежище.

Скрипаль переехал в Соединенное Королевство, в маленький городок Солсбери. Вместе с женой Людмилой он поселился в доме с четырьмя спальнями за £260 тыс. Его супруга скончалась от онкологического заболевания в возрасте 59 лет. В 2017 году Скрипаль пережил еще одну потерю — в Санкт-Петербурге при неизвестных обстоятельствах умер его 43-летний сын Александр.

Дочь Скрипаля, 33-летняя Юлия, несколько лет жила вместе с ним в Солсбери. В 2014 году она вернулась в Москву, однако про отца не забыла — она регулярно навещала отца в Великобритании. 4 марта 2018 года Сергей и Юлия были отравлены нервно-паралитическим агентом «Новичок». Лондон заявил, что инцидент был организован Москвой. Россия же категорически отрицает обвинения.

Отметим, что 29 сентября подробности из книги «Skripal Files» опубликовал британский таблоид Daily Mail. Со ссылкой на отрывки из труда Марка Урбана издание сообщило, что Скрипаль завел связи с британской разведкой в 90-х годах. Тогда агент MI6, назвавшийся Ричардом Бэгнеллом, в Мадриде предложил Скрипалю работу на правительство Великобритании.

По словам журналиста «Би-би-си», эту информацию Скрипаль рассказал ему еще в 2017 году в рамках расследования о работе шпионов после «холодной войны».

С агентом Бэгнеллом экс-полковник ГРУ встречался на специально арендованной квартире. Тогда Скрипаль работал в посольстве России в Испании.

За каждую деловую встречу, говорится в книге журналиста, россиянин получал несколько тысяч долларов.

Когда Сергей Скрипаль вернулся в Москву в 1996 году, британским силовикам пришлось искать иную форму коммуникации с информатором. Сообщается, что было решено передавать сведения при помощи невидимых чернил в книгах. Первую такую книгу Бэгнеллу якобы передала супруга Скрипаля Людмила и его дочь Юлия. Тогда они были на каникулах в Аликанте и передали мужчине подарок.

По данным журналиста «Би-би-си», родственники экс-полковника ГРУ вручили ему роман русского писателя, в котором «эксперты MI6 позже обнаружили страницы, исписанные невидимыми чернилами».

Второе послание Бэгнелл получил в то время, когда жена Скрипаля ездила отдыхать в Малагу. Экс-полковник подчеркнул, что супруга не знала о скрытом содержании книги.

Ранее немецкий журнал Focus, ссылаясь на источник в Объединенном командовании НАТО по контрразведке (ACCI), заявил, что до 2017 года Скрипаль работал на разведслужбы четырех стран альянса.