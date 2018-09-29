Волшебные чернила: как Скрипаль работал на MI6

Во время работы на британскую Секретную разведывательную службу (MI6) экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль дважды передавал информацию Лондону при помощи «невидимых» чернил в книгах, пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на отрывки из книги журналиста Марка Урабана «Skripal Files».

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По утверждению Урбана, в прошлом году у него ушло много часов на интервью со Скрипалем, которое он брал в рамках своего исследования о работе шпионов после Холодной войны. Он уточнил, что после инцидента в Солсбери данные о Скрипале будут публиковаться отдельно. К материалу об этом отрывке из книги в газете разместили также большое количество фотографий из личного архива Скрипаля.

Британский журналист рассказывает о том, что агент MI6, который назвался Ричардом Бэгнеллом, познакомился со Скрипалем в Мадриде в начале 90-х годов и после предложил ему работать на правительство Великобритании. Они с Бэгнеллом встречались на «арендованной специально для этих целей квартире», еще когда Скрипаль работал при российском посольстве в Испании. Отмечается, что за каждую «деловую» встречу россиянин получал несколько тысяч долларов. Но по возвращении его в Москву в 1996 году разведчики были вынуждены искать иную форму коммуникации.

Если верить данным, содержащимся в работе Урабана, Скрипаль передавал британским спецслужбам секретную информацию при помощи книг два раза.

Впервые это произошло через его супругу Людмилу и дочь Юлию. Когда они были на каникулах в Аликанте, то передали «старому другу» Скрипаля — тому самому Бэгнеллу — подарок от мужа. По информации автора, Людмила вручила ему роман русского писателя, в котором впоследствии «эксперты MI6 обнаружили страницы, исписанные невидимыми чернилами».

Второе послание Скрипаль также передал в виде «подарка» через супругу, когда та ездила отдыхать в Малагу. При этом, как подчеркивает журналист, Скрипаль уточнил, что его жена была не в курсе «содержания» книги.

В последнее время подробности разведывательной деятельности Сергея Скрипаля всплывают все чаще. Ранее немецкий журнал Focus со ссылкой на источник в Объединенном командовании НАТО по контрразведке (ACCI) сообщил, что он до 2017 года работал на разведслужбы четырех стран альянса.

В начале сентября американское издание The New York Times, ссылаясь на бывшего высокопоставленного сотрудника испанской полиции, сообщило, что Скрипаль в последние годы сотрудничал с разведслужбами Испании.

По информации собеседника издания, после переезда Скрипаля в Великобританию он не раз приезжал в Испанию, где встречался с представителями разведки. Источник считает, что экс-полковник мог предоставлять властям этой страны данные о российской организованной преступности.

При этом журналисты газеты уточняют, что после распада СССР в Испанию стали съезжаться многие российские коррумпированные чиновники и криминальные боссы. И якобы Скрипаль оказывал помощь испанским правоохранителям в борьбе с русской мафией.

«С самого начала у нас была большая проблема. Мы проигнорировали российское явление и ее организованную преступность. Мы не знали, как они (преступники) действовали. Скрипаль, Литвиненко, они дали более четкое представление о реальности», — подчеркнул отставной испанский начальник полиции.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Сергей Скрипаль работал и на другие спецслужбы. К примеру, в 2012 году в Праге он встречался с чешскими разведчиками, сообщало местное издание Respekt, по утверждению которого экс-полковник ГРУ передавал местным правоохранителям данные о деятельности российской разведки.

«Скрипаль посетил Прагу и хотя задержался здесь лишь на короткое время, его пребывание для местных спецслужб было полезным», — отметили в издании.

Более того, есть информация, что представители чешских спецслужб через некоторое время «как минимум один раз» встретились со Скрипалем в Великобритании.

Еще одна страна, которую Скрипаль не обошел своим вниманием, по данным СМИ, — Эстония. Как сообщало NYT со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, в 2016 году состоялась встреча Скрипаля с эстонскими разведслужбами в Таллине. Но что конкретно обсуждалось во время этих визитов, неизвестно.

По данным американской газеты, чиновники рассказывали об этих встречах очень осторожно. В частности, один из собеседников издания назвал эту информацию очень секретной.

Сергея Скрипаля осудили в 2006 году в России за шпионаж и работу на британские спецслужбы. Его приговорили к 13 годам лишения свободы, но в 2010 году помиловали в рамках обмена заключенными с США.

Сразу после освобождения ему предоставили убежище в Великобритании, где он и проживал все это время. В марте 2018 года вместе с дочерью Юлией пострадал от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок». По утверждению Лондона, инцидент организовала Москва. РФ обвинения отвергает.