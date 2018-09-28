Мрачная статистика: на чьих руках кровь младенцев

В Счетной палате озаботились ростом младенческой смертности в ряде российских регионов, где в 2016–2017 годах открылись перинатальные центры — клиники для консультирования, лечения и реабилитации беременных и родивших женщин и новорожденных.

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Такая информация представлена в отчете аудитора Счетной палаты, бывшего министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, посвященном эффективности расходования средств бюджета ФОМС в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатальных центров. Как сообщили РБК, в документе, в частности, указывается, что наиболее серьезно эта проблема касается Калужской, Тамбовской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Челябинской областей, а также Хакасии и Кабардино-Балкарской Республики.

В отчете уточняется, что «обеспечение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, снижение материнской и младенческой смертности» изначально являлись целями программы строительства перинатальных центров в России.

При этом в настоящий момент в девяти из 26 регионов, в которых построили и ввели в эксплуатацию перинатальные центры, в январе-апреле 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается рост смертности младенцев, подчеркивает аудитор.

Согласно данным госстатистики, которые находятся в публичном доступе, в январе-июле 2018 года показатель младенческой смертности (количество детей, умерших в возрасте до одного года на 1 тыс. родившихся) значительно увеличился по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Так, в Калужской области показатель смертности вырос на 23,1%, в Тамбовской области — на 14,3%, в Нижегородской области — на 37,2%, в Самарской области — на 4,8%, в Челябинской области — на 26%, в Республике Хакасия — на 31% и в Кабардино-Балкарской Республике — на 3,8%. В то же время в Оренбургской области за аналогичный период младенческая смертность снизилась на 1,8%, а в Пензенской — на 17,9%. Впрочем, если говорить о показателях с января по апрель в годовом выражении, она увеличилась.

Как подчеркнул Мень, соответствующие данные о росте младенческой смертности в регионах с перинатальными центрами «требуют дополнительного анализа со стороны Минздрава России».

В Минздраве тем временем уже прокомментировали тревожную статистику. Там отметили, что в целом по стране они отмечают устойчивую тенденцию к снижению младенческой смертности даже при учете того, что в определенных регионах России эти показатели могут колебаться.

Об этом сообщили 28 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения.

«Следует отметить, что в четырех из девяти указанных в обращении регионах показатель младенческой смертности, несмотря на небольшой рост, остается значительно ниже среднероссийского. Кроме того, небольшие колебания показателя младенческой смертности в ту или иную сторону возможны. В целом в РФ отмечается стойкая тенденция к снижению уровня младенческой смертности, а в ряде регионов показатели сравнимы с показателями развитых стран мира», — подчеркнули в сообщении министерства.

Там также уточнили, что рассуждать о повышении младенческой смертности в определенных субъектах России только по одному показателю также некорректно. К примеру, абсолютное число умерших детей в некоторых из регионов сократилось, но показатель все равно вырос за счет снижения числа родившихся детей, отметили в ведомстве.

В пресс-службе также напомнили, что уже «введены в эксплуатацию и получены лицензии на осуществление медицинской деятельности в 28 перинатальных центрах в 26 регионах».

Кстати, критика перинатальных центров со стороны Счетной палаты — явление не новое.

В прошлом году действовавшая тогда глава СП Татьяна Голикова сообщила, что примерно 6,7 млрд руб., предназначенных для строительства перинатальных центров в различных субъектах РФ, расходуются на другие цели.

Соответствующее заявление она сделала на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Я не буду детально останавливаться на конкретных нарушениях. Я скажу, что мы видим в процессе контрольных мероприятий, что на иные цели, не связанные со строительством перинатальных центров, отвлечена достаточно большая сумма средств. Мы ее пока оцениваем в 6,7 млрд рублей. Это из всего объема», — подчеркнула она.

По словам Голиковой, всего на программу по строительству 32 перинатальных центров выделено 83 млрд рублей, 52,7 млрд рублей из которых — средства Фонда обязательного медицинского страхования, а остальное — средства субъектов России.

Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, к 2024 году показатель младенческой смертности в России необходимо сократить до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей. В январе-июле 2018 года этот показатель составил 5,2 случая на 1 тыс. родившихся.