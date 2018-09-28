«Это шизофрения»: командир Чепиги разобрался в деле Скрипалей

«Все они похожи на оригинал»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о награждении Анатолия Чепиги званием «Героя России» не соответствует действительности.

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«Да, проверили. У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался», — сообщил он журналистам. Песков, комментируя сходство Чепиги и Боширова, отметил, что по Красной площади «бегают десятки Сталиных и Лениных, и все они похожи на оригинал».

Он отметил, что Кремль не хочет участвовать в обсуждении расследований по Петрову и Боширову. По его словам, сейчас российским спецслужбам нужны исходные материалы по делу Скрипалей для оказания содействия Лондону.

Фоторепортаж: СМИ рассекретили "настоящее имя" Руслана Боширова __is_photorep_included11999311: 1

Информация о причастности Анатолия Чепиги к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «попахивает легкой шизофренией». Об этом накануне заявил экс-командир Чепиги в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) Александр Боржко.

Боржко подтвердил, что в 2001 году он выпускал курсанта с фамилией Чепига, и тот действительно воевал в Чечне. Однако в ДВОКУ, добавил Боржко, обучение проходили войсковые офицеры, которых впоследствии отправляли на выполнение боевых заданий, а не агентурных мероприятий.

«Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией. <…> Я думаю, меня английская разведка тоже внесет в списки, потому что я у него был командиром, надо делать пластическую операцию»,

— заявил Боржко РИА «Новости».

Тем временем, один из выпускников училища 2001 года сообщил, что ему неизвестн фамилия Чепига. «У нас есть форумы свои, мы там постоянно всем обмениваемся. Нет. Про Чепигу первый раз слышу», — сказал он радиостанции Business FM.

«Не пил и не курил, обладал хорошо подвязанным языком»

Напомним, что 26 сентября группа расследователей Bellingcat и The Insider выпустила очередную часть своего расследования об Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых британской прокуратурой в отравлении Скрипалей. Журналисты заявили, что на самом деле Боширов является Анатолием Чепигой — полковником Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

Согласно данным Insider, Чепига родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка, расположенной в Амурской области. Он выпустился из ДВОКУ и отправился служить в 14-ую бригаду спецназа ГРУ. Помимо прочего, он принимал участие во Второй чеченской войне. Русланом Бошировым, по данным расследователей, он стал после переезда в Москву — там он окончил академию ГУ ВС. В 2014 году, по данным Bellingcat, Чепигу удостоили звания Героя России «за выполнение миротворческой миссии».

Обнаружить «настоящее имя» Боширова журналистам удалось в одной из баз данных. В ней адрес проживания Чепиги в Хабаровске в 2003-2005 годах совпадал с локацией войсковой части 14-й бригады спецназа ГРУ. По данным расследователей, система «Российский паспорт» 2014 года подтвердила эту информацию.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала статью Bellingcat дезинформацией. «После того, как Bellingcat сегодня опубликовали информацию о том, что согласно «базе данных ФМС» Петров и Боширов были агентами ГРУ, у меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам. То есть Bellingcat. И мало того, скорее всего, речь идет о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает «дезу», — написала она на своей странице в фейсбуке.

ФСБ начали проверку в связи с утечкой личных данных Петрова и Боширова — а именно, их анкет на получение заграничных паспортов и данных о путешествиях за рубежом, которые были опубликованы в предыдущих расследованиях российских журналистов.

По данным спецслужб, утечка документов могла произойти по вине сотрудников МВД, которые продали их неизвестным людям.

Между тем, газета «Коммерсант» пообщалась с жителями села Березовка, где долгое проживала семья Анатолия Чепиги. Они подтвердили, что на снимках Лондона запечатлен именно их односельчанин. В последний раз они видели Чепигу в селе примерно десять лет назад. Они отметили, что в Березовке все знали, что Анатолий был на «секретной службе в горячих точках». По словам одной из жительниц села, Чепига всем нравился — не пил и не курил, обладал «хорошо подвязанным языком» и был «сообразительным».

«Они хотели быть уверенными, что их цель будет в Солсбери»

Ранее газета Daily Telegraph сообщила, что британская разведка выявила третьего подозреваемого в деле отравления Скрипалей. Им якобы является еще один сотрудник ГРУ. По данным спецслужб Великобритании, он ездил в Солсбери, чтобы собрать информацию для Петрова и Боширова, которые позже доставили в страну «Новичок». Именно он якобы составил план переулка, где жил Сергей Скрипаль, и выяснил, какую дверь использует экс-разведчик.

«До нападения почти наверняка было проведено исследование местности, так как это является довольно важным компонентом. Они не подошли бы к дому и не нанесли бы его [нервно-паралитический агент] на дверную ручку просто интуитивно», — сообщил Daily Telegraph экс-сотрудник британских спецслужб Филип Инграм.

Бывший офицер британской разведки Сергей Мигдал рассказал газете, что операция по отравлению было приурочена специально к приезду Юлии Скрипаль. «Они хотели быть уверенными, что их цель будет в Солсбери. Было бы слишком хлопотно выслеживать Скрипаля все время, это могло вызвать подозрения», — заявил он.

По словам Мигдала, для спецслужбы уже знают, что существует связь между офицерами ГРУ и серией номеров паспортов. «Я бы предположил, что правоохранительные органы уже рассмотрели записи пограничного контроля, чтобы установить, где были оперативники», — отметил он.

В своей публикации издание подчеркнуло, что личность нового подозреваемого установили те оперативники, которые расследовали отравление «Новичком» британцев Дон Стерджесс и Чарли Роули.

Дмитрий Песков, комментируя информацию о «третьем подозреваемом» по делу Скрипалей, заявил: «Появляется множество новостей, никто не может разобраться, какие ложные, а какие правдивые».

Хотели посмотреть на солсберийский собор и его шпиль

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. Великобритания обвиняет в отравлении Россию. Москва же категорически отрицает свою причастность к случившемуся. В МИД РФ отметили, что информация премьера Терезы Мэй о том, что яд был изготовлен в России, не соответствует действительности.

Несмотря на просьбы России предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам, Лондон проигнорировали все запросы.

В начале сентября британские силовики предъявили снимки двоих «подозреваемых» в отравлении Скрипалей, утверждая, что на них изображены офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. 13 сентября с ними вышло интервью на телеканале RT. Петров и Боширов подтвердили, что на фотографиях запечатлены именно они. Тем не менее, по словам мужчин, они никак не связаны с российской разведкой.

Россияне заявили, что работают в фитнес-индустрии – в том числе занимаются продажей спортивного питания. В Солсбери они приехали с туристическим визитом, чтобы взглянуть на местный собор и полюбоваться его шпилем. Россияне рассказали, что их пугает сложившаяся ситуация. Они призвали реальных отравителей принести им извинения.