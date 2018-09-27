Карельский душегуб: появились новые жертвы

Обвиняемый в убийстве двух девушек в столице Карелии Антон Ипатов дал вторую явку с повинной и сознался в еще одном убийстве. Об этом сообщило издание «Столица на Онего» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным издания, третье убийство произошло 19 сентября. Жертвой стал мужчина без определенного места жительства.

В тот же вечер у общежития Петрозаводского медицинского колледжа было обнаружено полураздетое тело 20-летней девушки. По данным следствия, Ипатов нанес ей множественные удары ножом в область живота и горла.

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Жертвой стала студентка 4 курса медицинского колледжа Людмила Трынова — она приехала учиться в Петрозаводск из села Толвуя. Последний раз девушка заходила в социальные сети в 23:30 19 сентября — предполагается, что через некоторое время на нее напал злоумышленник.

Студентка росла в полной многодетной семье — у нее есть старшая сестра и два младших брата. «Все обсуждают, односельчане в шоке. Такая девочка была хорошая, умная, красивая. Такая страшная смерть», — заявили СМИ знакомые убитой.

Изначально местные предполагали, что обидчиком мог стать экс-бойфренд девушки, с которым она рассталась, не дождавшись его из армии. Знакомые Людмилы рассказывали, что видели парня у общежития незадолго до убийства. Эта версия развеялась, когда приятель молодого человека заявил, что тот до сих пор находится в армии.

Меньше чем через сутки, днем 20 сентября, в центре Петрозаводска под мостом была обнаружена убитой 27-летняя женщина. По данным «Губерния Daily», менеджер по недвижимости Александра каталась в парке на велосипеде, когда на нее с ножом напал мужчина. Он нанес ей колото-резаные ранения – известно, что у девушки было перерезано горло.

Раненую горожанку сразу же обнаружили местные жители – они заявили, что какое-то время у нее прощупывался пульс. Однако к приезду медиков девушка скончалась.

Около стадиона «Юность», где была обнаружена вторая девушка, следователи нашли охотничий нож, которым мужчина, предположительно, совершил убийства.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье «убийство». Вечером 20 сентября СК и МВД сообщили, что 28-летний подозреваемый – Антон Ипатов – задержан. По данным «Вечернего курьера», правоохранители отследили маршрут передвижений по камерам видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина быстрыми шагами подходит к такси, садится в машину, которая тут же начинает движение. Выяснилось, что водитель довез злоумышленника прямо до его дома. Таксист впоследствии опознал подозреваемого.

Суд арестовал Ипатова на два месяца. Следователь ходатайствовал об этом, так как подозреваемый может скрыться, не живет по прописке, может продолжить преступную деятельность, имеет склонность к насилию. Мужчина дал признательные показания. На суде он также сказал, что состоит в гражданском браке.

Позже выяснилось, что в ночь с 16 на 17 сентября Антон Ипатов ранил ножом еще и 15-летнюю девушку, но она осталась жива и находится в больнице. Кроме того, оказалось, что еще 10 сентября против него возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью мужчине.

Сообщалось, что у подозреваемого уже были судимости. «В 8 классе пырнул одноклассницу ножом, но тогда дело быстро замяли, типа чуть куртку порезал, а никаких ран не нанес! Так и доучился до 9 класса, потом сидел в тюрьме за что-то», — вспоминает жительница Петрозаводска, знакомая с ним.

Последний раз Ипатов сидел в колонии семь лет и три месяца. Он освободился из мест лишения свободы 9 сентября 2016 года.

Как заявил глава Карелии Артур Парфенчиков, помимо двух (на тот момент) убийств, Ипатов также обвиняется в бытовом преступлении. «Этот эпизод тоже связан с использованием колющего предмета, был причинен тяжкий вред здоровью гражданке. На сегодняшний день три эпизода объедены в одно уголовное дело», — сказал он.

Региональные СМИ пишут, что речь в этом эпизоде идет о сожительнице подозреваемого, которую он ранил накануне убийств — девушка была госпитализирована.