Суд решает судьбу сестер Хачатурян. LIVE

В беседе со следователем сестры Хачатурян рассказали, что отец долгие годы издевался над ними. По словам младшей, после девятого класса он часто не пускал их в школу, заставляя вместо этого все время быть с ним и выполнять его приказы. Мать и бабушка девушек подтвердили эту информацию.

По словам сестер, отец угрожал им расправой, поэтому они не могли сбежать из дома или подать на него заявление в полицию. Их мать отмечала, что Михаил Хачатурян якобы имел связи в правоохранительных органов, поэтому писать на него жалобы смысла не было.

Поэтому защита сестер утверждает, что убийство было совершено в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца.