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Суд решает судьбу сестер Хачатурян. LIVE

Онлан: суд решает, что делать с сестрами Хачатурян

Три сестры Хачатурян (коллаж) Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
Три сестры Хачатурян (коллаж)
В четверг Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об изменении меры пресечения для сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве 57-летнего отца. СК предлагает выпустить девушек из СИЗО и избрать им более мягкую меру пресечения, связанную с запретом определенных действий. «Газета.Ru» будет следить за судебными процессами в онлайн-режиме.
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15:58

Тем временем, сводный брат девушек Арсен Хачатурян считает, что убийство его отца было преднамеренным.

«Это не просто было спонтанное убийство. Это было преднамеренное убийство. В интернете пишут, что он с ножом нападал и так далее. Это не так. За шесть-семь часов до смерти моего отца было написано, что они готовы убить его. Они написали это в личной переписке», — заявил он ФАН.

15:56

В беседе со следователем сестры Хачатурян рассказали, что отец долгие годы издевался над ними. По словам младшей, после девятого класса он часто не пускал их в школу, заставляя вместо этого все время быть с ним и выполнять его приказы. Мать и бабушка девушек подтвердили эту информацию.

По словам сестер, отец угрожал им расправой, поэтому они не могли сбежать из дома или подать на него заявление в полицию. Их мать отмечала, что Михаил Хачатурян якобы имел связи в правоохранительных органов, поэтому писать на него жалобы смысла не было.

Поэтому защита сестер утверждает, что убийство было совершено в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца.

15:50

На допросе девушки полностью признали свою вину. При этом младшая из сестер, согласно версии следствия, наносила отцу удары ножом в область шеи. Средняя и старшая в это время били родственника по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, одна из сестер ударила Хачатуряна ножом в область сердца — после этого он скончался.

Отец и сестры
15:42

Напомним, что тело 57-летнего Михаила Хачатуряна обнаружили 27 июля в московском доме на Алтуфьевском шоссе. На нем были многочисленные колото-резаные ранения. Скорую помощь и полицию вызвали его дочери — их и задержали по подозрению в совершении преступления.

15:34

Между тем, девушек уже доставили в Басманный суд. В зале, где будет рассматриваться их дело, только что завершилось заседание. Пристав сообщил, что сейчас туда приведут еще одного подсудимого. Что-то подсказывает, что рассмотрение ходатайства по сестрам задержится.

15:27

А вот так в самом здании суда.

суд
Яков Лысенко/"Газета.Ru"
Журналисты в здании Басманного суда перед слушанием дела сестер Хачатурян, 27 сентября 2018 года
15:23

На входе в здание суда сформировалась большая очередь журналистов. Рядом с Басманным судом припарковались несколько машин с передвижными телестудиями.

15:16

Заседание в отношении 18-летней Ангелины и 19-летней Крестины Хачатурян запланировано на 15:30. Дело младшей сестры (на момент преступления ей было 17 лет) выделено в отдельное производство. Ходатайство СК в ее отношении рассмотрят в 16:30.

Khachaturyan sisters who stabbed their father to death appeal their arrest 3
Артем Геодакян/ТАСС
Одна из сестер Хачатурян, обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца, во время рассмотрения жалобы на арест в Мосгорсуде, 20 августа 2018 года
15:13

Между тем, адвокат еще одной сестры Алексей Паршин предположил: СК подал ходатайство в суд после подтверждения версии о противоправных действиях со стороны Михаила Хачатуряна. Исходя из этого, следствие нашло основания для смягчения меры пресечения.

15:10

По словам адвоката одной из сестер Ярослава Пакулина, место, где будут жить подозреваемые остается на усмотрение суда. «Если судья сделает привязку к адресу, то их расселят по разным квартирам. Мы подготовили варианты для каждой. Если же такой привязки не будет, то все втроем они смогут жить с матерью в Солнцево», — сообщал он сайту kp.ru.

15:07

Отметим, что девушкам вменяется пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство в составе группы лиц». Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение в тюрьме. Однако для женщин такая мера не предусмотрена законодательством. Самую младшую из сестер (17 лет) суд может отправить в колонию на срок не более 10 лет. Старшим же грозит срок до 20 лет.

15:05

Под «запретом определенных действий» подразумевается ряд ограничений, который суд накладывает на подозреваемого.

«Эта мера пресечения может включать, например, запрет покидать дом в определенные часы, посещать какие-то мероприятия, общаться с определенными лицами, пользоваться интернетом и так далее. Скорее всего, в данном случае речь идет о том, что сестрам запретят покидать в определенное время дом и обяжут являться по вызовам следователей», — сообщил «Газете.Ru» адвокат Тимур Хутов.

Три сестры Хачатурян
Андрей Никеричев/Агентство "Москва"
Три сестры Хачатурян (коллаж)
15:00

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия об изменении меры пресечения сестрам Хачатурян, которые обвиняются в жестоком убийстве своего отца. СК предлагает выпустить девушек из СИЗО и избрать им более мягкую меру пресечения, связанную с запретом определенных действий.