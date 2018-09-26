Суд решает судьбу сестер Хачатурян. LIVE

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Тем временем, сводный брат девушек Арсен Хачатурян считает, что убийство его отца было преднамеренным.
«Это не просто было спонтанное убийство. Это было преднамеренное убийство. В интернете пишут, что он с ножом нападал и так далее. Это не так. За шесть-семь часов до смерти моего отца было написано, что они готовы убить его. Они написали это в личной переписке», — заявил он ФАН.
В беседе со следователем сестры Хачатурян рассказали, что отец долгие годы издевался над ними. По словам младшей, после девятого класса он часто не пускал их в школу, заставляя вместо этого все время быть с ним и выполнять его приказы. Мать и бабушка девушек подтвердили эту информацию.
По словам сестер, отец угрожал им расправой, поэтому они не могли сбежать из дома или подать на него заявление в полицию. Их мать отмечала, что Михаил Хачатурян якобы имел связи в правоохранительных органов, поэтому писать на него жалобы смысла не было.
Поэтому защита сестер утверждает, что убийство было совершено в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца.
На допросе девушки полностью признали свою вину. При этом младшая из сестер, согласно версии следствия, наносила отцу удары ножом в область шеи. Средняя и старшая в это время били родственника по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, одна из сестер ударила Хачатуряна ножом в область сердца — после этого он скончался.
Напомним, что тело 57-летнего Михаила Хачатуряна обнаружили 27 июля в московском доме на Алтуфьевском шоссе. На нем были многочисленные колото-резаные ранения. Скорую помощь и полицию вызвали его дочери — их и задержали по подозрению в совершении преступления.
Между тем, девушек уже доставили в Басманный суд. В зале, где будет рассматриваться их дело, только что завершилось заседание. Пристав сообщил, что сейчас туда приведут еще одного подсудимого. Что-то подсказывает, что рассмотрение ходатайства по сестрам задержится.
А вот так в самом здании суда.
На входе в здание суда сформировалась большая очередь журналистов. Рядом с Басманным судом припарковались несколько машин с передвижными телестудиями.
Заседание в отношении 18-летней Ангелины и 19-летней Крестины Хачатурян запланировано на 15:30. Дело младшей сестры (на момент преступления ей было 17 лет) выделено в отдельное производство. Ходатайство СК в ее отношении рассмотрят в 16:30.
Между тем, адвокат еще одной сестры Алексей Паршин предположил: СК подал ходатайство в суд после подтверждения версии о противоправных действиях со стороны Михаила Хачатуряна. Исходя из этого, следствие нашло основания для смягчения меры пресечения.
По словам адвоката одной из сестер Ярослава Пакулина, место, где будут жить подозреваемые остается на усмотрение суда. «Если судья сделает привязку к адресу, то их расселят по разным квартирам. Мы подготовили варианты для каждой. Если же такой привязки не будет, то все втроем они смогут жить с матерью в Солнцево», — сообщал он сайту kp.ru.
Отметим, что девушкам вменяется пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство в составе группы лиц». Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение в тюрьме. Однако для женщин такая мера не предусмотрена законодательством. Самую младшую из сестер (17 лет) суд может отправить в колонию на срок не более 10 лет. Старшим же грозит срок до 20 лет.
Под «запретом определенных действий» подразумевается ряд ограничений, который суд накладывает на подозреваемого.
«Эта мера пресечения может включать, например, запрет покидать дом в определенные часы, посещать какие-то мероприятия, общаться с определенными лицами, пользоваться интернетом и так далее. Скорее всего, в данном случае речь идет о том, что сестрам запретят покидать в определенное время дом и обяжут являться по вызовам следователей», — сообщил «Газете.Ru» адвокат Тимур Хутов.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Сегодня Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия об изменении меры пресечения сестрам Хачатурян, которые обвиняются в жестоком убийстве своего отца. СК предлагает выпустить девушек из СИЗО и избрать им более мягкую меру пресечения, связанную с запретом определенных действий.