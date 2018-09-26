Ноги вместе: за что мужчин в метро обливали отбеливателем

Пользователи социальных сетей раскритиковали состоявшуюся в петербургском метро акцию по борьбе с менспредингом — привычкой пассажиров-мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами и занимать больше одного места в общественном транспорте.

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Ранее студентка СПбГУ Анна Довгалюк опубликовала в своем канале на YouTube видеоролик, в котором другая молодая девушка подходит в вагонах метро к мужчинам, сидящим в соответствующей позе, и выливает им на брюки жидкость из бутылки.

«Для акции потребовалось 30 л воды, смешанных с 6 л отбеливателя, — сообщается в титрах ролика. — Этот раствор в 30 раз концентрированнее смеси, используемой хозяйками при стирке. Он в считанные минуты выедает цвета на ткани, оставляя несмываемые пятна».

По словам Довгалюк, которая выступила автором видеозаписи, цель акции — привлечь общественное внимание к проблеме неуважительного поведения мужчин в транспорте и вызвать ее обсуждение. Кроме того, девушка хочет добиться введения административной ответственности для пассажиров, которые широко расставляют ноги в транспорте. Менспрединг — «отвратительное явление, с которым борются во всем мире», но о нем до сих пор не говорят в России, считает девушка.

В конце ролика Довгалюк предупредила, что следующие рейды пройдут в Москве и Казани. «Если вы публично показываете, какой вы мачо, мы публично охладим ваш пыл», — заявила она.

Акция привлекла внимание петербургской полиции. МВД установило личность девушки, обливавшей пассажиров, и начало проверку в связи с инцидентом.

Большинство пользователей не оценили стараний Довгалюк. «Кто вам дал право решать, что делать мужчинам? И кто дал право портить имущество другого человека, которое охраняется законами Российской Федерации?» — написал в комментариях под размещенным в Сети роликом Михаил Яншин. «Мне нравится тот факт, что каждый раз ты убегаешь из вагона, потому что знаешь, что делаешь неправильные вещи», — написал пользователь под ником Nick Price. Александр Иов поинтересовался, какой угол ног является приличным для мужчины, «а при каком угле можно говорить об эффекте мэнспрединга».

Некоторые пользователи высказывали мнение, что настоящая цель Довгалюк — получить популярность в интернете, другие комментаторы заявляли, что передадут видеозапись и ссылки на материалы в прокуратуру.

Видео на YouTube посмотрели уже более 1 млн зрителей. На момент публикации статьи запись заработала 37 тыс. дизлайков и 1,8 тыс. лайков.

При этом нашлись и те, кто поддержал акцию. Феминистка Наталья Биттен считает, что такие жесткие меры — единственный способ привлечь внимание общественности к проблеме менспрединга.

«Лично я сталкивалась с тем, что когда мужчина сидит враскоряку, расставив ноги, и просишь его сдвинуть их, начиналась прямая агрессия, хамство. Мужчины считают, что вправе себя таким хамским и наглым образом вести», — заявила она в беседе с «Мойка78».

Кроме того, Биттен предположила, что раствор, который использовали организаторы акции, не мог навредить людям. «Девушка ведь сама была в одежде, могло попасть и на нее. Не думаю, что этот раствор представлял какую-то химическую угрозу.

К сожалению, женщинам приходится идти на крайние меры, когда мужчины не понимают слов», — пояснила она.

Сама Довгалюк также уверена, что ее акция не принесла физического вреда ни одному мужчине, поскольку раствор, по ее словам, не опасен для кожи. Белое пятно на брюках останется напоминанием для тех, кто любит раскинуть ноги в метро, отметила она.

Однако не все защитницы прав женщин высказались в поддержку видеоролика. Президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова считает, что скандальная слава Довгалюк может лишь навредить феминизму. «Это еще один аргумент в пользу того, что феминистки у нас — психические. Нам это совершенно невыгодно», — приводит ее слова «Взгляд».

По ее словам, проблема менспрединга действительно существует, но организаторы акции выбрали неудачный способ с ней бороться. «Хотя если перед создателями ролика стояла задача просто устроить хайп вокруг этой активистки, то она сработала, вопросов нет», — заметила феминистка.

Акция без драки

В Петербургском метрополитене заявили, что до сих пор к ним не поступало ни одной жалобы от мужчин, ставших жертвами акции. «Мы видели этот видеоролик в интернете… Мы разбираемся только тогда, когда есть реальные жалобы. Жалоб от пассажиров никаких не было», — пояснили РИА «Новости» в пресс-службе метрополитена.

В связи с этим некоторые пользователи предположили, что видео является постановочным. Если бы девушка обливала незнакомых мужчин, а не актеров, ее могли бы ударить или задержать и отвести в полицию, пояснили в комментариях к записи.

Сама Довгалюк, комментируя свою акцию, заявила журналистам, что она лично присутствовала на съемках видео.

По ее словам, во время записи рядом с девушкой, обливавшей мужчин, были ее друзья-парни, которые успокаивали пострадавших пассажиров и не позволили устроить драку.

Вскоре после публикации видео некоторые СМИ сообщили, что ролик был создан одной из российских студий вирусного видео. Журналисты обратили внимание на то, что ее создатель значится в списке друзей Довгалюк в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, на странице студии было обнаружено упоминание еще одной акции, которую Довгалюк организовала в октябре 2017 года. Тогда девушка заявила, что борется с апскертингом — заглядыванием женщинам под юбки в общественном транспорте.

К слову, первое видео не вызвало такого резонанса, поскольку на нем девушка (та же, что и в записи про менспрединг) просто стоит на разных станциях метрополитена с задранной юбкой. В титрах к видео было написано: «Нате, смотрите! И к нам не приближайтесь».

Студия, которую обвинили в создании видео с обливанием, заявила, что не имеет никакого отношения к производству этого видео.

Сиденья — для мужчин, вагоны — для женщин

На проблему широко расставленных мужских ног в общественном транспорте стали активно обращать внимание еще несколько лет назад. Так, в США в 2014 году впервые прошла акция против менспрединга. Мэрия Нью-Йорка призвала горожан сидеть в метро «более разумно». Метрополитен города разместил рекламу, обращенную к мужчинам, гласящую: «Эй чувак, перестань раздвигать ноги!». На плакате были нарисованы два пассажира, которые вынуждены стоять в вагоне метро, потому что все пространство занимает человек, с растопыренными ногами. В продвижении этой рекламы, в частности, участвовал знаменитый американский актер Том Хэнкс.

В 2015 году в нью-йоркском Бруклине полицейские даже арестовали двух латиноамериканцев за менспрединг.

Мужчины получили условное наказание: суд постановил, что если на протяжении определенного времени они не будут нарушать закон, обвинения в «неуважительном сидении» с них будут сняты.

В целом, в Нью-Йорке о проблеме менспрединга заговорили еще 50 лет назад, правда, тогда дело было не в феминизме и не в одиозных акциях. В городе появлялись плакаты, на которых граждан призывали уважать чужое личное пространство, не мешать при выходе из вагонов и не занимать слишком много места. На одном из плакатов был нарисован мужчина, который слишком широко раздвинул ноги, заняв чужое место. В то время такое явление называли «space hog» — буквально «заграбастать пространство».

Летом прошлого года власти Мадрида официально запретили мужчинам слишком широко раздвигать ноги в общественном транспорте. Муниципальная транспортная компания испанской столицы (ЕМТ) утвердила предупреждающий знак с изображением красной человеческой фигуры в характерной позе. Его разместили в поездах метро, электричках и автобусах города рядом с другими знаками. Испанские власти отметили, что новое правило напомнит пассажирам о необходимости уважения личного пространства других людей.

Впрочем, борются в общественном транспорте не только с менспредингом.

Так, в марте 2017 года у метрополитене Мехико появились необычные сиденья: их спинка была изготовлена в форме мужского торса, а на самом сиденье весьма выпукло выступали мужские половые органы. Над каждым таким сиденьем была прикреплена табличка «Только для мужчин».

На некоторых из них было написано: «Здесь неудобно сидеть, но это ничто по сравнению с тем сексуальным насилием, которое женщинам приходится терпеть ежедневно».

Кресла были временно размещены в метро в рамках кампании, проводимой организацией «ООН-женщины» и местным советом Мехико, чтобы привлечь внимание к сексуальному насилию со стороны мужчин, которое зачастую испытывают на себе женщины в общественном транспорте.

В общественном транспорте Японии женщины регулярно подвергаются сексуальным домогательствам. Чаще всего мужчины щупают их в метро в утренние часы пик и заглядывают под юбки на эскалаторах. Японцы даже придумали название для домогательств такого рода — «тикан».

Чтобы обезопасить женщин от неприятных поездок, на некоторых линиях токийского метро были введены вагоны только для женщин. Часть из них действует весь день, остальные — в часы пик. Кроме женщин, в этих вагонах могут ездить дети, инвалиды и мужчины пенсионного возраста.

В свою очередь, японские мужчины заявили, что необходимо запустить вагоны «только для мужчин», в которых смогут ездить японцы, опасающиеся, что их обвинят в домогательстве.

В январе этого года японский телеканал NHK продемонстрировал несколько сообщений, которые оставили в социальных сетях любители «тикана». Судя по ним, японские злоумышленники готовились приставать к школьница в метро в дни важных школьных экзаменов. Во втором месяце зимы старшеклассники сдают экзамен, результаты которого влияют на поступление в университет. Если ученики опоздают, то целый год не смогут поступать в вуз, поэтому практикующие «тикан» надеялись на то, что у школьниц просто не будет времени, чтобы жаловаться в полицию на приставания.

«Завтра главный экзамен? Будет тиканский карнавал!» — цитировал канал одно из сообщений. «Можно сколько угодно лапать девушек, которые едут на экзамен, и ничего не будет!!!». «Только что понял потрясающую вещь: если щупать девушку в день экзамена, тебя не поймают, верно?». «Завтра экзамен, идеальные условия для тикана. Ладно, завтра заскочу на поезд, будет прекрасный разговорчик с девушками».