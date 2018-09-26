«Доставлен в ФСБ»: за братом экс-главы Дагестана пришли

Спецслужбы задержали Раджаба Абдулатипова, депутата Народного собрания Дагестана. Как сообщают региональные СМИ, он был задержан на рабочем месте и увезен для допроса в здание УФСБ по Республике Дагестан. В дальнейшем его доставят в Москву для проведения следственных мероприятий.

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«Раджаб Абдулатипов задержан сегодня и доставлен в управление ФСБ на допрос», — заявил информированный источник РИА «Новости».

Сообщается, что, по предварительным данным, его подозревают в превышении должностных полномочий».

По словам источника, сотрудники ФСБ и Следственного комитета в данный момент проводят обыски в рабочем кабинете депутата Абдулатипова. Согласно пока не подтвержденным данным, силовики проверяют его на причастность к уголовным делам, возбужденным в отношении других высокопоставленных чиновников республики.

В СМИ ранее уже появлялась информация об аресте Абдулатипова. Так, два месяца назад сообщалось, что его якобы задержали в одном из столичных аэропортов при попытке вылететь из России — предположительно, в Словению или Германию. По распространявшимся тогда данным, Абдулатипова подозревали в совершении тяжкого преступления, а потому экстренно доставили в главное управление Следственного комитета России на допрос.

Однако уже через несколько часов информацию о задержании брата опроверг экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. По его словам, депутат в это время находился вместе с ним в официальном отпуске в горах Алтая.

Раджаб Абдулатипов является председателем комитета по образованию, науке и культуре. С 2006 по 2016 год он занимал пост начальника УФМС России по республике Дагестан.

Напомним, что с февраля 2018 года межведомственная комиссия, в которую входят представители ФСБ, МВД, СК РФ и Генпрокуратуры, проводит крупную антикоррупционную операцию в Дагестане. За это время по обвинению в мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными для социальных программ, уже были арестованы врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов. На последнем заседании суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания всех арестованных до 30 сентября.

Помимо прочего, на время работы федеральной комиссии силовиков дагестанским чиновникам временно запретили выезд за границу.

Это касается всех руководящих работников республиканского и городского уровней.

Задержанные чиновники считаются представителями высшего звена дагестанской элиты. Так, Абдусамад Гамидов в 1996 году возглавил Минфин республики, а в 2013 году — и местное правительство, став вторым человеком в республике после Рамазана Абдулатипова. Он также является братом Гамида Гамидова, в прошлом — министра финансов Дагестана и депутата Госдумы РФ первого и второго созывов.

Абдусамад Гамидов был задержан сотрудниками ФСБ в Махачкале, так как, по мнению следователей, он причастен к хищению почти 200 млн рублей, выделенных из бюджета Дагестана на реализацию соцпрограмм и инвестпрограмму.

Тогда же в его кабинете, а также в доме в родовом селе Мекеги прошли обыски, в ходе которых у Гамидова обнаружили позолоченные боевые пистолеты ТТ, Стечкин, а также итальянский пистолет «Беретта», который не производится в РФ. На рукоятке ТТ-шника были выгравированы буквы ГАМ, совпадающие с инициалами Гамидова. Также при обысках обнаружили два автомата Калашникова и патроны. Как следует из видеозаписи, сделанной во время оперативных мероприятий, жил врио премьера в просторном доме, в окружении чучел белых медведей и тигров.

На фоне проходивших тогда в республике арестов экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что действовать нужно разумно и осмотрительно. Он выразил опасение, что от арестов чиновников могут быть «очень негативные последствия».

«Надо, чтобы избежали этого налета недоверия и подозрения в отношении Дагестана и дагестанцев», — заявил Абдулатипов.

Как пообещал президент Российской Федерации Владимир Путин на медиа-форуме Общероссийского народного фронта 2 марта, борьба с коррупционерами и клановостью в Дагестане будет продолжена.

«Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана. Все будет продолжено», — заявил тогда глава государства.