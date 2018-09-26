Невыездной: пресс-секретаря Роскомнадзора выпустили из дома

Следователь отпустил под подписку о невыезде пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, главу правового управления ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова. Об этом заявил адвокат Едидина Артур Большаков.

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«Следователь отпустил под подписку о невыезде обвиняемых. Видимо, в связи с тем, что оснований для продления домашнего ареста свыше года нет», — цитирует его агентство «Москва».

Такую же меру пресечения применили и к остальным фигурантам дела о растрате в РКН, сообщила ТАСС защитница одного из обвиняемых Елена Вяткина. Она отметила, что мера пресечения была смягчена в связи с завершением предварительного следствия.

Расследование уголовного дела было завершено в июле текущего года. На данный момент защита знакомится с 80 томами материалов дела.

Вадиму Ампелонскому, Борису Едидину, Александру Весельчакову и гендиректору «Главного радиочастотного центра» Анастасии Звягинцевой предъявлено обвинение в растрате — по части 4 статьи 160 УК РФ. Помимо этих четверых фигурантов, по уголовному делу проходят еще 14 человек.

10 сентября 2018 года Басманный суд санкционировал заочный арест одного из подозреваемых — Оксаны Чернышенко, ее объявили в розыск. Имена, фамилии, а также уголовно-правовой статус остальных фигурантов на данный момент неизвестны.

Изначально следствие оценивало ущерб в более чем 58 млн рублей, однако, исходя из последних данных, сотрудникам РКН вменяется растрата 23 млн. При этом никто из них вину не признал и сделку со следствием не заключал.

В мае адвокат Едидина заявил, что из указанной выше суммы его подзащитному вменяется порядка 6 млн рублей. Примерно такая же сумма, по версии следствия, была растрачена Ампелонским, который обвиняется в двух эпизодах, отмечал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, об уголовном деле в отношении сотрудников РКН стало известно в октябре 2017 года. Тогда же, 5 октября, Чертановский суд Москвы заключил под домашний арест Ампелонского, Едидина и Весельчакова.

В конце октября СК провел обыск в здании Роскомнадзора. «Были получены доказательства причастности обвиняемых к мошенничеству», — заявлял тогда представитель ведомства.

Уголовное дело было заведено после того, как следствие выяснило, что с 27 ноября 2012 года по 17 октября 2017 года гендиректор «Главного радиочастотного центра» Анастасия Звягинцева вместе с сообщниками заключала фиктивные трудовые договоры. По данным СК, они нанимали «мертвых душ» на работу в ГРЧЦ, выплачивали им зарплату и таким образом похищали деньги Роскомнадзора.

«По слухам, нашлись мертвые души, на которые списывались расходы. Также проверяют Роскомнадзор. Одним из директоров ГРЧЦ должен был стать Борис Едидин из Роскомнадзора, но на следующий день все переиграли, что тоже связывают с обысками», — писал в октябре анонимный телеграм-канал «Опер слил».

Под «мертвыми душами» имеется в виду незаконная схема оформления зарплат. Каждое госпредприятие имеет лимит штатных сотрудников, а также предельный оклад, который они получают. Чтобы обойти ограничения количества сотрудников и их зарплат, часть работников зачисляются в унитарные предприятия (ФГУПы), через которые заключаются контракты. Зарплата в них может быть маленькой, однако премиальная часть не лимитирована.

Согласно одной из версий, подозреваемые сотрудники РКН забирали себе премии, выписанные ФГУП «Главный радиочастотноый центр» на «мертвых душ» — людей, которые существовали только в документации.

Между тем телеграм-канал Mash отмечал, что речь может идти о краже миллионов рублей ежемесячно. «В год Роскомнадзор перекидывал на счета центра пять миллиардов и доходы от платных услуг. И ни единый рубль оттуда не контролировало Минкомсвязи», — говорилось в сообщении канала.

Что касается Ампелонского, то, по версии следствия, он пользовался банковской картой, оформленной на подставное лицо — на нее предположительно переводились деньги для реализации незаконной схемы.

4 мая на имущество Ампелонского, Едидина и Весельчакова наложили обеспечительный арест. Об этом в Басманном суде заявил следователь. «По уголовному делу проведены более 80 следственных действий, проведены и получены результаты экспертиз, наложен арест на имущество обвиняемых», — отметил он.

В июне пресс-секретарь РКН пожаловался пожаловался на группу следователей. «Прошу принять мою жалобу на следственную группу в связи с тем, что следователь требует от меня самостоятельно добираться на следственные действия и в суд. Мой маршрут никем не регламентируется, и это может быть расценено как нарушение мной условий домашнего ареста. Прошу суд рассмотреть частную жалобу и принять решение», — заявил он в зале Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба на его арест.

Отметим, что глава Роскомнадзора Александр Жаров не комментировал возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников ведомства.