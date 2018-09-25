«Пострадали 70 особей»: мужчин наказали за раздвинутые ноги

Студентка СПбГУ Анна Довгалюк провела в петербургском метро акцию против менспрединга — привычки мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами в общественном транспорте. Ролик с записью акции был опубликован на youtube-канале девушки 25 сентября.

На видео Довгалюк обливает водой с отбеливателем мужчин, которые сидят в соответствующей позе.

«Для акции потребовалось 30 л воды, смешанных с 6 л отбеливателя. Этот раствор в 30 раз концентрированнее смеси, используемой хозяйками при стирке. Он в считанные минуты выедает цвета на ткани, оставляя несмываемые пятна», — сообщается в ролике.

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В титрах также отмечается, что во время съемок «пострадали 70 особей». Между тем, на кадрах видно, что многие молодые люди сидели на полупустых сидениях и не мешали соседям — а именно из-за дискомфорта остальных пассажиров в мире ведется борьба с менспредингом.

По словам организатора акции, ее цель — привлечь общественное внимание к проблеме и вызвать ее обсуждение. Кроме того, девушка хочет добиться введения административной ответственности за менспрединг.

«Публичное неуважение к женщине — это позор для общества! Снять ролик мне помогли друзья, полностью разделяющие мою позицию», — написала Довгалюк в своем инстаграме.

Она отметила, что менспрединг — «отвратительное явление, с которым борются во всем мире». «Мужчины, демонстрирующие свою альфасамцовость в метро при женщинах и детях, достойны презрения. Если вы публично показываете, какой вы горячий мачо, мы публично охладим ваш пыл», — заявила активистка «360».

На момент публикации статьи на видео было 15 тыс. дизлайков и около 700 лайков. В конце ролика Довгалюк предупредила, что следующие рейды пройдут в Москве и Казани.

«Девочка симпатичная, но своей деятельностью, кроме агрессии в свой адрес, она ничего не добьется. Плеснуть жидкость и выскочить из вагона — сразу понятно — это боролись с «мэнспредингом». Особенно спящие оценили всю глубину своего «правонарушения». Короче говоря, жирный троллинг», — написала в комментариях под видео Анна Костенко.

«Нос ломать это перебор, но дать леща и за гриву оттащить в комнату полиции на станции надо было. А там уже писать заяву и как на хулиганку, а если в бутылке реально отбеливатель, то и на порчу имущества и умышленное причинение вреда здоровью», — отметил еще один комментатор.

Среди комментариев есть сообщение от пользователя, который представился врачом-ортопедом. По его словам, мужчины сидят с раздвинутыми ногами из-за особенностей строения тазовой области.

«В частности направления оси бедренных костей, которые в данном положении, сидя, принимают вальгусное положение, то есть в стороны. А степень отклонения зависит от эластичности связок, а у каждого это чисто индивидуальный признак», — написал он.

На момент публикации материала правоохранительные органы не задерживали девушку и не проводили никаких процессуальных действий в ее отношении. Также не было информации о том, что кто-либо из пострадавших пассажиров подал заявление в связи с инцидентом.

На акцию отреагировали не только пользователи соцсетей. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов утверждает, что проблема заключается не в менспрединге, а в феминистках.

«Безусловно, на эту проблему надо обращать внимание. Только проблема называется феминизм. Они сами по себе, вот эти феминистки, являются проблемой», — сказал он изданию «Форпост».

Он заявил, что таких девушек надо лечить в психиатрической клинике. «Любая радикальная феминистка — это сумасшедшая идиотка по природе своей. Точно также, как маньяк Чикатило, насильники или озабоченные», — отметил депутат.

Через несколько часов после публикации видео в твиттере появилась информация, что ролик Довгалюк был создан профессиональной студией и якобы был изначально нацелен на то, чтобы стать вирусным.

В социальной сети «ВКонтакте» есть упоминание еще одной акции питерской активистки, которую она проводила в октябре 2017 года. Она была посвящена борьбе с апскертингом (от слов up и skirt — буквально «юбка вверх») — заглядыванию под юбки и фотографированию открывшихся частей тела. На видео девушка ходит по станциям метро и поднимает подол своего платья.

«Это видео посвящается всем любителям подсматривать под юбки. От имени всех девушек, которые стали вашими жертвами. Нате, смотрите! И к нам не приближайтесь», — говорится в ролике.

В титрах также утверждалось, что в 2017 году в Санкт-Петербурге зафиксировали 350 жалоб на апскертертинг. Ролик собрал более 3,7 млн просмотров.

Активистка подчеркнула, что ролик о менспрединге снимался чуть больше недели. «Это не подстава, как многие пишут. Это реальные люди. Во время съемок были случаи, когда на девушку, что выливала воду, бросались парни, многие бежали за ней следом. Но были и те, кто никак не отреагировал вообще», — заявила Довгалюк «КП-Петербург».

Сидение в общественном транспорте со слишком широко расставленными ногами является административным нарушением в некоторых странах мира. К примеру, 8 июня 2017 года власти Мадрида официально запретили мужчинам раздвигать ноги в общественном транспорте и тем самым занимать больше места, а также мешать сидящим рядом пассажирам.

Муниципальная транспортная компания Мадрида (ЕМТ) утвердила предупреждающий знак с изображением человеческой фигуры красного цвета с раздвинутыми ногами. Его разместили во поездах метро, электричках и автобусах города рядом с другими знаками.

Испанские власти отметили, что новое правило напомнит пассажирам о необходимости уважения личного пространства других людей.