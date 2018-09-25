Слив данных: ФСБ отомстит за Петрова и Боширова

ФСБ России запустила проверку по факту публикации личных данных россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются британской прокуратурой в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Речь идет об утечке их анкет на получение загранпаспортов и данных об авиаперелетах. Об этом агентству «Росбалт» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, на данный момент спецслужбы ищут сотрудников МВД, которые продали журналистам или иным лицам документы, оформленные на Петрова и Боширова.

«В отношении лиц, предоставивших эти сведения, будут приняты серьезные меры», — заявил источник.

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Отметим, что 5 сентября британская полиция заявила, что отравители Скрипалей въехали на территорию Соединенного королевства с паспортами на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. В тот же день петербургское издание «Фонтанка», ссылаясь на неназванные источники, сообщило, что билеты на самолет в Лондон Петров и Боширов приобрели по загранпаспортам одной серии — их номера отличались лишь последними цифрами: 1297 и 1294.

Издание отметило, что у россиян было два обратных билета — на вечер 4 марта и ночь 5 марта. Оба рейса вылетали из аэропорта «Хитроу» в Шереметьево. Между тем, Петров и Боширов часто летали в Европу — с сентября 2016 года по март 2018 года они были в Амстердаме, Женеве, Париже и Милане. При этом до отравления Скрипалей Петров как минимум один раз посещал Лондон — с 28 февраля по 5 марта 2017 года. Всю эту информацию «Фонтанка» выяснила, якобы имея данные загранпаспортов россиян.

Спустя больше недели, 14 сентября, исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали совместное расследование о причастности Петрова и Боширова к спецслужбам. В своем материале они разместили досье ФМС на Александра Петрова, которое было взято из базы данных федеральной службы. К ней имеют доступ только сотрудники МВД.

На досье стоит штамп «Сведений не давать. Совершенно секретно» и номер телефона: 195-79-66. При этом в документе нет истории получения других национальных и загранпаспортов, а также данных о регистрации по разным адресах. В обычных анкетах эта информация указывается в обязательном порядке.

Кроме того, документы россиянам были выданы в отделении ФМС в Москве, где паспорта якобы обычно выдают чиновникам и сотрудникам силовых структур, отмечается в исследовании.

Издание «Новая газета» в свою очередь отмечает, что номер телефона 195-79-66, указанный в досье на Петрова, относится к автоматической телефонной станции (АТС), расположенной в Хорошевском районе столицы. Именно там располагается штаб-квартира ГРУ Минобороны России.

При запросе первых пяти цифр номера в любом поисковике выдаются контакты подразделений и подведомственных структур Минобороны, подчеркивает «Новая». 22 сентября «Фонтанка», проверив номера нескольких загранпаспортов, похожих на те, что указаны в документах Петрова и Боширова, заявила, что в графе место жительство указывается то же адрес — Хорошевское шоссе, 76Б.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что группа Bellingcat причастна к западным спецслужбам. По ее словам, сотрудники компании работают в «специальной конторе», которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезинформацию.

«Базу ФМС только сегодня взломали? Про Петрова и Боширова Лондон объявил давно. Еще раньше их начали подозревать. И все это время никаких «баз данных» не было? Нет, не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии. А тут люди нашлись», — написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

Она отметила, что за пять месяцев группа расследователей не представила ни единой фотографии, скриншота и видео, на котором Петров и Боширов совершают действия, вызывающие вопросы.

«Почему Bellingcat легче за ночь «взломать базу данных ФМС», чем раздобыть хоть одно доказательство «причастности» Петрова и Боширова к отравлению?», — добавила представитель МИД.

Напомним, что имена подозреваемых в преступлении в Солсбери прокуратура Великобритании назвала 5 сентября. Мужчин обвинили в сговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль, а также полицейского Ника Бэйли, который пострадал при отравлении. Кроме того, россиян предъявили обвинение в хранении и использовании нервно-паралитического агента «Новичок», нарушении Конвенции о запрещении химоружия, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью троих людей.

По данным британских правоохранителей, Петров и Боширов въехали на территорию Соединенного Королевства 2 марта. Премьер государства Тереза Мэй заявила, что подозреваемые являются сотрудниками ГРУ Минобороны России, и пообещала расширить санкции в отношении Москвы. Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения Лондона «информационными манипуляциями».

13 сентября на телеканале RT вышло интервью с предполагаемыми «отравителями». В нем Петров и Боширов заявили, что никак не связаны с российской разведкой. Они сообщили, что заняты в фитнес-индустрии – в том числе занимаются продажей спортивного питания.

В Солсбери мужчины приехали с туристическими целями — в том числе, чтобы посмотреть на местный собор и полюбоваться его шпилем. Россияне заявили, что напуганы сложившейся вокруг них ситуацией, и призвали реальных отравителей принести им извинения.