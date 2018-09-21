Очень активные туристы: Петров и Боширов отметились в Нидерландах

Международная группа расследователей Bellingcat утверждает, что россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, ранее арестовывали в Нидерландах.

Реклама

Специалисты группы заявили, что, по данным их источника в правоохранительных органах одной из стран Запада (какой именно – не уточняется) Александра Петрова и Руслана Боширова уже помещали под арест в Нидерландах, однако с чем был связан арест и когда это произошло, но сообщается. Тем не менее, Bellingcat, изучив публикации СМИ, пришли к выводу, что это могло произойти весной 2018 года. Тогда прокуратура Нидерландов задержала двоих россиян на пути в лабораторию швейцарском городе Шпиц, которая, в частности, помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Скрипалей. Отмечается, что при себе у них были средства компьютерной связи.

Расследователи сочли, что россиян депортировали из Нидерландов, после чего они не могли въехать в страны, где действует шенгенская виза. Подчеркивается, что последней их поездкой в эту зону была Швейцария. При этом в Bellingcat допустили, что арестованными россиянами могли быть и не Петров с Бошировым.

Ранее Bellingcat заявили, что, изучив базу ФМС и пообщавшись с источником, которому известна личность одного из «отравителей», пришли к выводу, что Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками российского ГРУ. Получив копии заграничных паспортов Петрова и Боширова, они обнаружили, что их номера различаются одной цифрой и что документы они получили в УФМС 770001 – там, по утверждению расследователей, выдают паспорта сотрудникам силовых ведомств. Кроме того, по их сведениям, на файле с паспортными данными присутствует штамп «сведений не давать».

Расследование Bellingcat уже прокомментировали представители российских властей. Так, замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что по базе данных Федеральной миграционной службы невозможно определить, является ли обладатель паспорта сотрудником ГРУ.

Он также отметил, что в ФМС «нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще». «Нет таких подразделений, физически нет», — подчеркнул Зубов.

Напомним, ФМС как таковая сейчас не существует: служба стала подведомственной МВД с 2016 года.

Сведения, полученные группой расследователей, прокомментировала также официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Свои впечатления от расследования она опубликовала на странице в фейсбуке 14 сентября.

«После того, как «Беллингкэт» (там еще были соавторы сенсации, но оставим) сегодня опубликовали информацию о том, что согласно «базе данных ФМС» Петров и Боширов были агентами ГРУ, у меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам. То есть «Беллингкэта»», — заявила Мария Захарова.

Представитель МИДа России предположила, что сама группа расследователей имеет отношение к секретным службам, в задачу которых входит намеренная публикация ложной информации. Кроме того, она выдвинула ряд вопросов, ставящих под сомнение объективность группы и достоверность полученной ей информации.

«Базу ФМС только сегодня взломали? Про Петрова и Боширова Лондон объявил давно. Еще раньше их начали подозревать. И все это время никаких «баз данных» не было?», — задалась вопросом Мария Захарова.

«Нет, не было, — продолжает она. — Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии. А тут люди нашлись».

Однако главное, что интересует Марию Захарову – это вопрос доказательств причастности Александра Петрова и Руслана Боширова к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Почему «Беллингкэту» легче за ночь «взломать базу данных ФМС», чем раздобыть ХОТЬ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «причастности» Петрова и Боширова к отравлению?, — пишет представитель российского МИДа. — <…>Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы? Да потому».

Напомним, о том, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов подозреваются в попытке отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил 5 сентября британский Скотланд-Ярд. Власти Великобритании убеждены, что россияне являются сотрудниками ГРУ. Позже Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян, в котором рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями и работают в фитнес-индустрии, не имея никакого отношения к российским спецслужбам.

Маргарита Симоньян прокомментировала интервью с Петровым и Бошировым в эфире «Би-би-си»: «Замечу, что каких-либо оснований верить этим людям у меня тоже нет, но у меня еще меньше оснований доверять британским спецслужбам», — сказала она.