Игры окончены: силовики накрыли сеть казино

Следователи совместно с ФСБ и полицией ликвидировали крупнейшее преступное сообщество, которое занималось нелегальным игорным бизнесом в Москве. Об этом сообщается на сайте СК.

По данным следствия, с мая 2016 года члены группировки под видом букмекерских контор «ГринБет», «ЮнионБет» и «ВинЛайн» незаконно организовывали азартные игры с помощью автоматов.

Силовики провели спецоперацию и пресекли деятельность 15 игровых клубов и казино. Было проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, задержаны более 100 людей, подозреваемых в создании преступного сообщества. Кроме того, правоохранители задержали главаря группировка — А. Е. Бажанова.

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«47 лицам следователями планируется предъявление обвинения и избрание меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста, в зависимости от роли и вовлеченности в деятельность преступного сообщества», — отметили в СК.

В ведомстве добавили, что в сообществе действовала строгая конспирация: низовые члены группировки не знали руководителей, а роли соучастников были четко спланированы. Связь с руководством осуществлялась с помощью современной IP-телефонии и мессенджеров.

По данным Следственного комитета, преступное сообщество зарабатывало сотни миллионов рублей в месяц.

Лидеры группировки проживали в престижных загородных поселках Московской области. Передвигались они исключительно на машинах премиум-класса с дополнительным сопровождением. При этом перелеты главари банды осуществляли на частных самолетах.

Следователи объединили в одно производство 12 уголовных дел. Все они возбуждены по первой и второй частям статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нем». По ней предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

Накануне, 18 сентября, следователи задержали жителя Ростова-на-Дону и предъявили ему обвинение в создании нелегального казино под видом бюро ритуальных услуг.

Как сообщает СК, мужчина разместил покерный стол в подвальном помещении — рядом с гробами и венками. В результате обыска силовики изъяли 5 тыс. фишек на 7 млн рублей, 37 новых карточных колод, а также записи с шестизначными суммами проигрышей игроков.

Уголовное дело в отношении ростовчанина возбуждено по статье «Незаконное предпринимательство». На данный момент следователи устанавливают его сообщников.

В начале сентября МВД Забайкалья сообщало о ликвидации крупнейшей сети подпольных казино, работавших в Чите, Краснокаменске, а также поселках Агинское и Забайкальск.

Силовики задержали главаря группировки, жителя Читы, и более 40 его сообщников. Как сообщает МВД, на каждой игорной точке работали свои управляющие, бухгалтеры и служба безопасности. Заведения действовали под видом пивных баров и интернет-кафе.

Азартные игры, отметили в ведомстве, организовывались на компьютерах, расположенных в отдельных комнатах за железными дверями — попасть туда могли только проверенные игроки.

«Организатор незаконного бизнеса — читинец — руководил участниками группы, находясь за границей. Он был задержан и доставлен в Читу», — добавили в региональном МВД. В отношении злоумышленника и его сообщников завели уголовное дело по статье «Об организации преступного сообщества и участии в нем».

6 августа СК привлек к уголовной ответсвенности руководителей и сотрудников букмекерской конторы «Росбет», которые организовывали на ее базе азартные игры. Нелегальную деятельность учредитель компании Александр Миронов и ее гендиректор Александр Фролов организовали в марте 2017 года.

Вместе с ними по уголовному делу проходят еще 16 человек — они отвечали за установку программного обеспечения, техподдержку сайтов конторы и бухгалтерский учет.

Силовики провели не менее 20 обысков в офисах и жилых помещениях на территории Москвы, Московской, Орловской и Ярославской областей. По данным следствия, обвиняемые причинили ущерб размером около 100 млн рублей.

На данный момент «Росбет», получивший разрешение на осуществление букмекерской деятельности в августе 2009 года, лишен соответствующей лицензии.

19 апреля стало известно, что студентка третьего курса РАНХиГС Санкт-Петербурга получила штраф размером 50 тыс. рублей за незаконную организацию казино у себя в доме.

«Суд установил, что подсудимая незаконно организовала в съемной квартире дома по улице Димитрова проведение азартных игр с использованием 21 игрового аппарата, принимая от клиентов деньги в счет ставок», — говорилась в сообщении прокуратуры Петербурга.

Отметим, что игорный бизнес запрещен на всей территории России с 1 июля 2009 года. Исключения составляют несколько специальных зон: вблизи Владивостока, под Калининградом, на азовско-черноморском побережье Кавказа и на Алтае. Впоследствии президент Владимир Путин подписал закон о создании игорных площадок на территории Сочи и Крыма.

Законодательство запрещает проведение азартных игр с использованием интернета, поскольку таким образом букмекерские конторы могут работать вне игровых зон.

В зонах, где игорный бизнес разрешен, чистые активы юрлица должны составлять не менее 600 млн рублей. Для букмекерских контор и тотализаторов — не менее 100 млн рублей. При этом средний выигрыш игрового автомата должен быть не ниже 90%. Автоматов на площади более 100 кв. м должно быть не меньше 50. В казино же должно быть примерно 10 игровых столов на площади 800 кв. м.