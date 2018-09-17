Загадочное отравление: идеолог Pussy Riot лечится в Берлине

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов снова может видеть и слышать. Однако состояние его здоровья остается прежним, а диагноз ему еще не поставлен. Ранее Reuters сообщало, что Верзилов потерял зрение, слух и не способен самостоятельно передвигаться.

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Днем ранее его доставили на лечение в Германию, рассказала РИА «Новости» участница Pussy Riot Мария Алехина. «Там нашли врача, он будет ставить диагноз и лечить, насколько я знаю», — подчеркнула Алехина. Она отметила, что перелет в Берлин организовали участница группы Надежда Толоконникова и немецкие друзья Верзилова. Толоконникова, которая к тому же является бывшей женой Верзилова, опубликовала в фейсбуке видеозапись, на которой он сидит в самолете после приземления.

По словам нынешней гражданской жены активиста Вероники Никульшиной, его состояние начало улучшаться после прилета на лечение в Германию. «Ему лучше. Все хорошо», — отметила она.

Петра Верзилова госпитализировали вечером 11 сентября с симптомами сильного отравления. Эту информацию в твоем телеграм-канале подтвердил главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. «Да, не очень хочется сразу делать какие-то выводы. Мало того, я очень не хотел бы, чтобы и вы делали поспешные выводы. Но все же надо знать, что Петя в больнице», — подчеркнул он.

Верзилову стало плохо после заседания суда по делу о неповиновении Никульшиной полиции. Девушку вместе с ее подругой обвинили в том, что они не позволили проверить их автомобиль на предмет террористической угрозы. За это правонарушение они получили двое суток ареста, но суд зачел срок, проведенный ими в отделении полиции, и их отпустили после заседания.

Когда девушка пришла домой, то обнаружила Верзилова спящим. Когда он проснулся, то сказал, что «начинает терять сознание», после чего его состояние ухудшалось. Через некоторое время, по словам Никульшиной, он перестал разговаривать и «прямо ходить», у него начались судороги. Только после этого, отмечает активистка, его госпитализировали.

Верзилова поместили в токсикореанимационное отделение клинической больницы имени Бахрушиных. Никульшина заявила, что медики отказывались сообщать ей о состоянии гражданского супруга. «Врач только сказала, что состояние тяжелое, динамика положительная», — отметила она.

Не могла получить информацию о самочувствии Верзилова и его мать. Она, по данным «Медиазоны» приехала в больницу вечером, «однако ее не пустили к сыну и не сообщили предварительный диагноз».

Первоначально медики диагностировали у активиста симптомы сильного отравления. Кроме того, из-за проблем с кровоснабжением врачи отметили у него нарушение функций мозга. Также врачи диагностировали у него острое полиморфное психотическое расстройство, которое, по одной из версий медиков, могло стать следствием сильного эмоционального потрясения.

Состоянием активиста Pussy Riot, который, помимо российского, имеет канадское гражданство, обеспокоился даже премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Это вызывает определенную озабоченность, особенно учитывая действия со стороны русских в Великобритании в последние месяцы, поэтому мы, безусловно, относимся к этому очень серьезно», — подчеркнул Трюдо.

Он также отметил, что пока слишком рано делать какие-либо выводы о произошедшем. Политик сообщил, что канадские консулы пытаются оказать Верзилову помощь.

Верзилов до 2009 года был одним из наиболее ярких участников концептуальной арт-группы «Война», действующей в направлении протестного уличного искусства. После этого перешел в Pussy Riot. Группа стала всемирно известна после исполнения песни в храме Христа Спасителя. За это Надежда Толоконникова и Мария Алехина получили реальные тюремные сроки, но освободились по амнистии в конце 2013 года.

Последний скандал, связанный с этой группой, произошел 15 июля в разгар финального матча чемпионата мира по футболу Франция — Хорватия, который проходил в «Лужниках». На 52-й минуте игры на поле стадиона выбежали четыре человека в полицейской форме. Охрана оперативно вывела их с газона, но игру все же пришлось остановить на пару минут.

«Четверо участников Pussy Riot в финале чемпионата мира по футболу», — написали в официальном твиттере группы. Активисты также отметили, что акция называлась «Милиционер вступает в игру» и была приурочена к годовщине смерти поэта Дмитрия Пригова. Таким «выступлением» участники группы требовали освободить политических заключенных в России.

Виновными в этом по статье за «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», помимо Петра Верзилова и Вероники Никульшиной, признали также их соучастниц Ольгу Пахтусову и Ольгу Карачеву. 17 июля их арестовали на 15 суток, а также запретили им посещать спортивные мероприятия в течение трех лет.

К тому же активистам вменили административные правонарушения за «незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов» и назначили штраф в размере 1,5 тыс. руб.