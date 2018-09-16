«Фантастическое тепло»: Москву напоследок прогреет

Начавшиеся в Московском регионе дожди долго не протянутся — уже к середине следующей недели в столицу и ее окрестности вернутся солнце и тепло. Температура воздуха будет достигать +24 градусов, и такая летняя погода продлится как минимум до субботы, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в разговоре с «Интерфаксом».

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«У москвичей мрачное настроение — дождь, похолодало. Но, во-первых, погода в воскресенье на 2-3 градуса выше нормы — это даже ненастьем назвать нельзя», — заявил метеоролог.

По словам синоптика, сентябрь «грозит совсем разбаловать жителей столицы»: дождь будет идти лишь до понедельника, однако после атмосферное давление начнет расти, и вместе с ним будут расти дневные температуры.

Уже к среде температура повысится до +20 градусов, к четвергу столбик термометра дотянется до +23, а кое-где в Подмосковье температура триумфально дойдет до +24 градусов. После эта погода будет без особых изменений держаться до конца следующего воскресенья.

Вильфанд назвал такую погоду во второй половине первого месяца осени «фантастикой». Нормальный температурный фон сентября будет превышен на 8 градусов, и приход такого «невероятного тепла», по словам метеоролога, сопряжен с притоком теплого юго-западного воздуха, обеспечивающего блокирующий непогоду антициклон «на среднем уровне тропосферы».

Говорить о «бабьем лете», тем не менее, вряд ли можно — Вильфанд заявил, что бабье лето представляет собой период теплой погоды после затяжного ненастья. Но сентябрь все это время был настолько теплым, что и ненастья пока не наступало.

В воскресенье же в Москве с раннего утра идет дождь. По данным пресс-службы главка МЧС Москвы, там ожидали резкого ухудшения погодных условий. Утром и днем 16 сентября ожидался — и подтвердился — не только сильный дождь, но также гроза и усиление ветра до 12-17 метров в секунду. В ведомстве порекомендовали москвичам и жителям области пережидать непогоду в капитальных строениях, стараться обходить на улице различные шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями.

Гидрометцентр объявил 16 сентября «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и высокой опасности возникновения пожаров. «Степень опасности — желтый — погода потенциально опасна», — сообщает метеослужба. На юге Центрального федерального округа (ЦФО) уровень пожарной опасности будет повышен до оранжевого из-за риска возникновения пожаров и грозы.

В погодном центре «Фобос» дали иной прогноз на следующую неделю. В начале новой недели, 17 сентября, по мнению метеорологов центра, в Москве будет солнечно и тепло. Днем в понедельник обойдется без осадков — синоптики обещают от +19 до +21°С и юго-западный ветер 4-9 м/с. Ночью температура составит +13…+15°С, ветер с тем же направлением 3-8 м/с. Атмосферный фон достигнет 750 мм ртутного столба.

Во вторник, 18 сентября, к столице вновь приблизится атмосферный фронт, который принесет плотные облака и небольшие дожди. Днем синоптики прогнозируют +17…+19°С, ночью +12…+14°С, по области +9...+14°С. Ветер западный 8-13 м/с. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.

19 сентября, в среду, дожди в столице продолжатся. Дневная температура составит +12…+14°C, ночная опустится до +9…+11°C. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферный фон обещают до 742 мм рт. ст. В четверг, 20 сентября, в Москве снова пройдут кратковременные дожди — возможна гроза. Температура днем составит +13…+18°С, а ночью опустится до +8…+13°C. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

Следующая неделя, по мнению специалистов «Фобоса», закончится без особых погодных изменений. В пятницу, 21 сентября, резко повысится атмосферное давление — до 758 мм рт. ст. Дожди прекратятся, в столице снова станет солнечно. Дневную температуру синоптики прогнозируют в районе +14…+19°С, ночью же будет +8…+13°С. Ветер северный 5-10 м/с.

В любом случае, метеорологи сходятся на том, что в столицу придет «бабье лето» — теплая и сухая погода в последние недели сентября и начале октября. В XIX веке в России бабье лето ассоциировалось с летающими по воздуху паутинками. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона сообщал, что бабье лето приходится на первые дни сентября.

«...Когда по воздуху носятся белые нити. Происхождение этих нитей долгое время не было известно с точностью. Прежде полагали, что это паутина очень маленьких пауков, которые, носясь по ветру, выпускают паутинку до тех пор, пока не прикрепятся к какому-нибудь месту.

Менге в своем сочинении о пауках <...> старался доказать, что летающие нити производятся пауками из след. родов: тарантул, крестовик, придорожник и теридион. Во время язычества происхождение этих нитей ставили в зависимость от деятельности богов, и, по верованию славян-язычников, один из них покрыл всю землю паутиной», — говорилось в статье ЭСБЕ, посвященной бабьему лету.

Кроме того, в бабье лето возможно повторное цветение некоторых растений, например иван-чая и купальницы, а также астры-сентябринки.