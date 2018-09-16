Насилие под прикрытием: церковь захлестнула педофилия

Не менее 3,6 тыс. детей подверглись насилию и домогательствам со стороны католических священнослужителей Германии за 68 лет. Об этом сообщило издание Der Spiegel ссылкой на доклад Конференции немецких епископов (DBK).

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Три университета в течение четырех лет проводили исследование по поручению Римско-католической церкви. Было изучено более 38 тыс. личных дел и документов из 27 немецких приходов.

Исследование охватывает период с 1946 по 2014 год. Составители доклада пришли к выводу, что за это время домогательствам подверглись в общей сложности 3677 детей. При этом большинство жертв изнасилования — мальчики. На момент совершения преступления более 50% из жертв были не старше 13 лет. Под подозрение в педофилии попали около 1670 служителей церкви.

Криминалист Кристиан Пфайфер утверждает, что результаты исследования, вероятно, не говорят об истинном масштабе проблемы насилия. Его слова приводит американское издание The New York Times. Как отмечается, Пфайфера изначально пригласили войти в состав ученых, чтобы участвовать в данном исследовании. Однако он отказался из-за того, что католическая церковь хотела оставить за собой право контролировать весь процесс и при некоторых условиях даже запретить публикацию результатов, пишет газета.

В ходе исследования также выяснилось, что меньше половины священнослужителей (38%) понесли наказание за совращение малолетних, которое в большинстве случаях ограничивалось легким дисциплинарным взысканием.

Одно из самых распространенных наказаний — перевести служителя в другой приход, не оглашая реальную причину. В остальных случаях информация о преступлениях была уничтожена или фальсифицирована, отмечают исследователи.

Везде и давно

Скандалы, связанные с педофилией в среде католических священнослужителей, потрясли западное общество более 15 лет назад. В 2000-х годах стали выявляться случаи насилия над детьми, которые происходили в 60 и 70-е годы и даже ранее. То есть жертвы насилия и домогательств десятилетиями скрывали от общественности свою травму, а священники-педофилы продолжали служить в приходах, церквях и школах. Со временем стало понятно, что эта проблема имеет широкий размах в католической церкви, поскольку, как оказалось, многие высшие духовные лица знали о преступлениях священников и покрывали их.

Летом этого года стали известны результаты крупнейшего в США расследования сексуальных преступлений с детьми в католических церквях. Согласно докладу, основанному на внутренних документах церковных округов Пенсильвании,

с 1947 года в этом штате более тысячи детей подвергались сексуальному насилию и домогательствам со стороны примерно 300 «священнослужителей-хищников».

Согласно отчету, служители шести епархий — Аллентаун, Эри, Гринсберг, Гаррисберг, Питтсбург и Скрантон — насиловали подростков и детей, причем одна из жертв подверглась домогательствам впервые в возрасте 18 месяцев.

Некоторых жертв священники сначала опаивали алкоголем, после чего прикасались к ним либо совершали половой акт различными способами, говорится в докладе.

«Очень тяжело вспоминать, как священник трогал тебя каждый день. И что твоя первая эрекция была в его руках», — вспоминал пожилой мужчина, в детстве ставший жертвой священнослужителей. Другой мужчина 83 лет сказал, что из-за детской травмы испытывает сложности с проявлением своих чувств к жене и детям.

В прошлом году юрист Ульрих Вебер представил доклад, согласно которому минимум 547 мальчиков из хора «Регенсбургер Домшпатцен» в Германии подвергались физическому насилию и сексуальным домогательствам со стороны священников и преподавателей в период с 1945 по начало 1990-х годов. Большинство преступлений были совершенц в 1960-70 годы. При этом Вебер также не исключил, что число пострадавших было еще выше.

Бывшие хористы рассказывали, что в ходе обучения к ним предъявляли крайне высокие требования. Чтобы достичь результата, детей изолировали и мешали их общению с внешним миром, говорилось в докладе. 67 мальчиков были изнасилованы. Кроме того, детей били и запугивали, обещая им божью кару, если они кому-то расскажут о случившемся.

Поскольку хористы жили в интернате, они подолгу не виделись с родными, и это тоже способствовало тому, что преступления служителей десятилетиями оставались нераскрытыми.

Александр Пробст одним из первых открыто рассказал о годах, проведенных в хоре. Мужчина вспоминал, как однажды учитель рассказал ему о «тайном обществе» внутри гимназии.

Взяв с мальчика обещание молчать, наставник пригласил его на первое «собрание». Пробст заявил, что это была комната в общежитии для детей. Там учитель пил пиво, курил и смотрел порно, после бил детей и насиловал их.

О событиях в баварском Регенсбурге впервые стало известно еще в 2010-х годах. Примечательно, что 1964-1994 годах хором руководил Георг Ратцингер — брат бывшего папы римского Бенедикта XVI. Эксперты предполагали, что Ратцингер знал о случаях насилия над детьми.

Когда в 2013 году Бенедикт XVI впервые за последние шесть веков отрекся от престола, некоторые правозащитники и СМИ связали его уход именно с участившимися обвинениями в адрес священников-педофилов.

В августе этого года в Ирландии прошла акция «Скажи папе нет», призванная бойкотировать мессу папы римского Франциска в Дублине. Напомним, что 88,4% населения в этой страны считают себя католиками.

Участники акции заказывали бесплатные билеты на мессу и встречу с папой римским, однако на мероприятиях не присутствовали.

Страницу «мирного и молчаливого протеста» в фейсбуке поддержали 9 тыс. человек. При этом, отмечает The Guardian, некоторые бронировали билеты сотнями. Однако организаторы протеста такие действия не поддерживали, заявляя, что смысл акции заключался в том, чтобы забрать только свой билет.

Одна из участниц акции Мери Колл, комментируя мероприятие, подчеркнула, что протестующие выступают не против веры, а против самой организации, которую многие в Ирландии считают коррумпированной и не следующей морали, нравственности и закону.

В 2009 году в Ирландии был опубликован доклад, согласно которому в период с 1975 по 2004 года жертвами педофилов в среде духовенства могли стать около 2 тыс. детей. В преступлениях обвинили 46 священников.

Кардинал Шон Брэди признался в том, что в 1975 году он участвовал во внутрицерковном расследовании в связи с сексуальными преступлениями одного из священников.

По его словам, он лично встретился с двумя жертвами — мальчиками 14 и 10 лет — и взял с них письменные клятвы о том, что они не будут разглашать подробности сексуальных домогательств в их отношении.

Кардинал признался, что стыдится своего поступка, и принес извинения.

Папа Римский Бенедикт XVI также признал скандал и извинился перед жертвами. Реакция главы католической церкви на подобные преступления важна, поскольку таким образом церковь официально признает, что в среде ее служителей существует проблема педофелии. Послание католикам Ирландии, выпущенное в 2010 году, стало первым в истории папства обращением на подобную тему.

В нынешнем году в Чили произошло беспрецедентное для всей католической церкви событие: 34 епископа этой страны покинули свои посты в связи со скандалом о педофилии среди чилийских католических священников. В начале 2018 года на папу римского Франциска обрушился шквал критики. Понтифик поддержал епископа Хуана Барроса, которого обвинили в том, что будучи свидетелем сексуального насилия, он не принял никаких мер в защиту жертв. Сначала папа довольно остро отреагировал на обвинения в адрес Барроса, заявив, что в этом деле нет ни одного доказательства. «Все клевета. Это ясно?» — заявил понтифик.

Однако вскоре он направил в Чили двух своих специальных представителей, которые собрали досье на 2300 страниц и опросили 64 свидетеля по делу о педофилии. В результате папа Франциск признал, что обвинения, в том числе против Барроса, обоснованы. По его словам,

он совершил «серьезные ошибки в оценке и восприятии ситуации, прежде всего, из-за отсутствия достоверной и взвешенной информации».

Одна из жертв домогательств, чилиец Хуан Карлос Крус побывал в резиденции папы в Ватикане, где понтифик обсудил с ним случаи домогательств и лично извинился за то, что не сразу поверил в его историю.

Мужчина позднее заявил журналистам, что «отставка всех епископов — это важный и беспрецедентный шаг».

«Не хочу показаться наивным, но у этих событий будет эффект цунами: после чилийского прецедента откроются другие случаи в других странах. Мы полны надежды», — приводит его слова «El Pais».

Сексуальная революция священников

Случаи педофилии в среде католического духовенства уже давно стали известны общественности, при этом церковь и светские институты предлагают различные пути решения этой проблемы. Так, в 2014 году папой римским Франциском была учреждена комиссия по защите несовершеннолетних. В ее состав в нынешнем году входят восемь мужчин и восемь женщин, в том числе и жертвы сексуального насилия со стороны священников.

Однако многие светские эксперты считают, что основным источником нездоровых наклонностей духовенства является целибат — обязательный обет безбрачия, который дают все католические священники.

Однако священнослужители не согласны с подобным мнением. Роберт Цоллич, в 2008 году занимавший пост главы римско-католической Конференции Немецких Епископов (DBK), защитил целибат, заявив, что этот обет является «вызовом» и «огромным источником духовной силы» для духовенства.

«Целибат с одной стороны является бременем, а с другой, ставит каждого молодого мужчину перед выбором, является ли Бог решающей действительностью в его жизни» — приводит его журнал «Stuttgarter Zeitung».

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин считает, что католическая церковь, несмотря на кризис доверия, с которым она столкнулась, не отменит обязательный обет безбрачия для своих служителей.

«Человеку, незнакомому со структурой церкви, сложно это себе представить, однако отказ от целибата изменит всю административную структуру католической церкви. С точки зрения атеистического светского общества, целибат — это слишком строгое и жесткое требование, которое ограничивает человека. Однако у католической церкви есть принцип, согласно которому служитель церкви выбирает совершенно особенный путь и является солдатом церкви. Семейная жизнь мешает служению, поскольку служителя, обремененного семьей, сложно перемещать между епархиями, отправлять его на служения в разные страны», — пояснил он «Газете.Ru».

По словам эксперта, католический священник встроен в централизованный аппарат церкви. Семейный человек всегда более независим от церковного института, отмечает Лункин.

«Скорее всего, католическая церковь будет пристальнее следить за принципиальностью и моральной чистотой служителей, но не откажется от целибата», — уверен он.

Как считает эксперт, моральный кризис в среде католических священников мог быть спровоцирован сексуальной революцией, которая произошла в западном обществе в 60-70-е годы. По его словам, именно в это время в церкви стали происходить массовые случаи домогательств к детям.

«Вот таким извращенным образом она (сексуальная революция — «Газета.Ru») повлияла на церковь, и сейчас с этими проблемами приходится разбираться папе Франциску», — сказал он.

Лункин отмечает, что сексуальные скандалы стали большой трагедией для католицизма, который олицетворяет западное христианство в Европе, США и Южной Америке. Долгое время католическая церковь была масштабной, централизованной и закрытой структурой со своими правилами и образом жизни. В подобной среде было достаточно легко скрывать преступления, особенно в отношении детей, поясняет он.

«Сейчас церковь перестала так масштабно скрывать вопиющие случаи насилия над несовершеннолетними. Кроме того, этот институт идет на сотрудничество с органами следствия, и это особенно выражается в случае со скандалами в Латинской Америке и в США», — пояснил Лункин. По его мнению, такие скандалы привели к тому, что церковь стала осознавать необходимость стать более прозрачной и открытой к обществу структурой.