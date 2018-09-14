«Убийство, хаос и кровь»: писательница застрелила мужа

Полиция задержала 68-летнюю писательницу Нэнси Брофи по подозрению в убийстве, сообщает издание The Oregonian. Женщина обвиняется в убийстве 63-летнего супруга Дэниела Брофи: он был найден мертвым на кухне Орегонского кулинарного института в Портленде, в котором он преподавал на протяжении 10 лет.

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На следующий день писательница разместила в фейсбуке сообщение: «Печальная новость. Мой муж и лучший друг был убит вчера утром. Сейчас мне сложно разобраться во всем происходящем».

Расследование преступления длилось три месяца. В итоге полицейские сочли жену Дэниела Брофи главной подозреваемой. Поводом для подозрений стало эссе писательницы «Как убить своего мужа». Изначально оно было опубликовано 4 ноября 2011 года на сайте See Jane Publish, однако сейчас текст произведения недоступен.

В своей кровожадной «инструкции» Брофи рассказала об орудиях убийства, которые подойдут для избавления от супруга, а также указывала, по каким причинам стоит решиться на такой отчаянный поступок.

Об отношениях с мужем она высказывалась на своем сайте: «У нас бывают взлеты и падения, но больше хорошего, чем плохого». Супруги прожили вместе 27 лет.

На вопрос журналистов о том, почему для вдохновения ею была выбрана такая жуткая тема, Брофи однажды ответила: «Убийство, хаос и кровь кажутся мне естественными», признавшись, что приучила мужа «спать одним глазом».

Хотя писательнице предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия, в полиции пока не раскрыли возможный мотив преступления.

Автор также известна такими романами, как «Неправильный муж», «Неправильный герой» и «Неправильный коп», «Ад в сердце».

«Будучи автором остросюжетных любовных романов, я провожу много времени в размышлениях об убийствах и полицейских расследованиях», — написала Брофи в 2011 году в своем произведении.

Творческие люди нередко проэцируют события из своих произведений на реальную жизнь. Так, в 2016 году канадский автор комиксов и сценарист Блейк Лейбел жестоко убил свою девушку, 30-летнюю украинку Яну Касьян, полностью скопировав сцену из своего комикса.

Полностью лишенное крови тело женщины нашли в спальне Лейбела в доме на западе Голливуда. Полиция установила, что перед смертью, наступившей от травмы головы, девушку пытали в течение трех дней.

35-летний писатель знаменит своим графическим романом «Синдром», в котором он описывает жизнь серийного убийцы. Как отмечает The Washington Post, одна из сцен в комиксе очень напоминает картину, которую застали полицейские на месте преступления, – на ней изображена обнаженная женщина в залитой кровью кровати.

Добавим, что Касьян родила автору комиксов ребенка буквально за три недели до убийства. Однако уже через несколько дней после того, как Лейбел стал счастливым отцом, его задержала полиция по обвинению в сексуальном насилии над другой женщиной. Отпустили его в тот же день под залог в 100 тысяч долларов.

Узнав о задержании, Яна собрала вещи и уехала с дочерью к своим родителям. Прощальный разговор состоялся между супругами на той же неделе — после него девушка пропала без вести. Родители Яны немедленно обратились в полицию. Нашли Касьян только через несколько дней – уже мертвой.

В июне 2018 года, спустя два года после преступления, суд наконец вынес решение по делу жестокого голливудского сценариста: его приговорили к пожизненному заключению без права помилования. Изначально Лейбелу грозила смертная казнь, однако, согласно заключению психологической экспертизы, он был признан невменяемым.

А вот китайский писатель Лю Моубяо действовал по обратному принципу – мужчина совершил разбойное нападение и убил четверых человек, после чего 23 года вдохновлялся своим преступлением и писал детективные романы по его мотивам.

В 2018 году суд приговорил Моубяо и его сообщника к смертной казни за убийство, которое они совершили 23 года назад. В 1995 году молодые люди испытывали финансовые трудности, которые и подтолкнули их на грабеж. Пробравшись в один из отелей поселка Чжили на востоке Китая, преступники насмерть забили молотком одного из постояльцев и украли у него около 20 юаней.

Однако этого им показалось мало, поэтому преступники также напали на владельца отеля, забив до смерти самого мужчину, его жену и их 12-летнего внука. Затем убийцы обыскали комнату и нашли чуть более 100 юаней, после чего скрылись с места преступления.

Разоблачить преступников удалось лишь в 2017 году — с помощью сигаретного окурка, брошенного на месте убийства. Благодаря новым способам тестирования генетических образцов, полицейским удалось установить ДНК курильщика по слюне на сигарете – им оказался как раз Лю Моубяо.

Как позже рассказал китайскому телеканалу Моубяо, размышления о собственном преступлении во многом вдохновили его на написание детективных произведений. Впоследствии Лю Моубяо стал членом Союза китайских писателей и даже получил несколько наград. По признанию самого преступника, убийство 1995 года было настолько жестоким, что он заслужил «умереть сотню раз за его совершение».

А вот 31-летний писатель Дерек Медина название своей книги не оправдал. В 2016 году автор эссе «Как я сохранил жизнь, брак и семью с помощью общения» убил свою супругу, после чего выложил на своей странице в фейсбуке шокирующий снимок с ее телом.

Труп 26-летней Дженнифер Альфонсо был найден в доме на юге Майами. Там же находилась десятилетняя дочь убитой от прошлого брака, которая не пострадала.

На посмертной фотографии Альфонсо, которую опубликовал ее муж, женщина сидит на коленях с головой, уткнувшейся в угол кухни. Кровь видна на руке потерпевшей, ее щеке, а также на стене.

Убийца оставил комментарий: «Я иду в тюрьму или на казнь за убийство жены. Парни, я люблю вас и буду скучать. Берегите себя и смотрите на меня в новостях».

Как объяснил полиции Медина, которого привел в полицию его отец, жена первая ударила его, а также угрожала ему ножом. Вспыльчивый супруг не смог стерпеть такого оскорбления и застрелил ее.

По нелепой иронии, буквально за несколько часов до убийства Дерек разместил в сети фотографии своей семьи — на снимке они обедали на открытом воздухе. У самой Дженнифер на странице также выложены свежие семейные фотографии, на которых она нежно целует мужа.

Известно, что подозреваемый Дерек Медина написал шесть книг, одна из которых называется «Как я сохранил жизнь, брак и семью с помощью общения».

«Эта книга — большой труд, который научит вас ценить жизнь, находить в ней смысл и любить своих близких», — написано в предисловии.

Стоит отметить, что в других своих книгах Дерек предстает менее рассудительным и серьезным. Так, в одной из них писатель признается, что является охотником за привидениями и однажды спас жену от полтергейста в Нью-Йорке. Кроме того, согласно информации издания The New York Post, Медина якобы вступал в контакт с пришельцами из космоса.