На США надвигается катастрофа. LIVE

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Выглядит это все действительно довольно неприятно.
Власти США ожидают, что катастрофические последствия принесет не ветер, а наводнение. Примерно миллиону жителей обеих Каролин было рекомендовано эвакуироваться до того, как улицы прибрежных городов будут затоплены. «Наводнения убивают много людей. Пожалуйста, имейте это в виду», заявил в четверг Брок Лонг, администратор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.
CNN рассказывают, например, историю жительницы города Ричлэндс в Северной Каролине — Черил Браунинг, которая живет с мужем и сыном, находящимся в терминальной стадии рака. В семье живут три собаки и три попугая: из-за домашних животных ей пришлось встретить удар стихии в родном городе. «Номеров в отелях либо нет, либо нас не принимают с животными, — рассказала она изданию. — Многие говорят, что с собаками можно, но в комнате может быть только одна. Поскольку у нас три собаки и три попугая, нам предлагают снимать от двух до шести номеров». Семья не может себе это позволить — стоимость проживания составляет $1728 за ночь. Учитывая, что Черил Браунинг и ее родные живут только на ее пенсию, денег у них немного. При этом приюты с животными нен принимают.
Жители Южной и Северной Каролины начали готовиться к приходу Флоренс еще несколько дней назад. Им было предложено эвакуироваться — но далеко не все смогли это сделать.
Жителям восточного побережья США в эту пятницу будет сложно добраться куда-либо: здесь отменены более 1300 авиарейсов.
По прогнозам метеорологов, тайфун обрушится на Северную Каролину днем в пятницу.
Три часа назад, в 23.00 по местному времени, центр урагана находился в 80 км от города Уилмингтона в Северной Каролине, к юго-востоку от него. Скорость ветра, отмечает CNN, снизилась до 2,6 м/с.
Первые, кто встретил удар стихии — города барьерных островов обеих Каролин. Метеорологическая станция в Атлантик-Бич зарегистрировала, что за 24 часа здесь выпало 30 см осадков.
Несмотря на то, что урагану присвоена первая категория, штормовой прилив составляет 3 м. Метеоролог CNN Дженнифер Грей считает, что уровень штормового прилива и наводнение, к которому он приведет, скорее, соответствуют четвертой категории.
Урагану Флоренс сейчас присвоена первая категория — это означает, что он ослаб по сравнению с тем, что было два дня назад, когда Флоренс относили к третьей. Тем не менее, восточные штаты уже страдают от мощных ливней, которые привели к тому, что в реках резко поднялся уровень воды.
Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня на США обрушился мощный ураган Флоренс, к которому вот уже несколько дней готовятся в восточных штатах Северная и Южная Каролина. «Газета.Ru» будет следить за событиями в штатах, подвергшихся удару стихии, в режиме онлайн.