На США надвигается катастрофа. LIVE

CNN рассказывают, например, историю жительницы города Ричлэндс в Северной Каролине — Черил Браунинг, которая живет с мужем и сыном, находящимся в терминальной стадии рака. В семье живут три собаки и три попугая: из-за домашних животных ей пришлось встретить удар стихии в родном городе. «Номеров в отелях либо нет, либо нас не принимают с животными, — рассказала она изданию. — Многие говорят, что с собаками можно, но в комнате может быть только одна. Поскольку у нас три собаки и три попугая, нам предлагают снимать от двух до шести номеров». Семья не может себе это позволить — стоимость проживания составляет $1728 за ночь. Учитывая, что Черил Браунинг и ее родные живут только на ее пенсию, денег у них немного. При этом приюты с животными нен принимают.