Постыдная правда: женщины врут об одиночестве

Социологи выяснили, что среди россиян, не состоящих в браке, холостяков вдвое больше, чем незамужних женщин — 16% против 7%. К такому выводу пришли специалисты ВЦИОМ в исследовании, поступившем в «Газету.Ru».

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Научный сотрудник исследовательской лаборатории экономики народонаселения и демографии МГУ Борис Денисов считает, что такой разрыв в статистике связан с тем, что женщины чаще всего скрывают свой незамужний статус.

«Согласно переписи населения, женщин в браке обычно больше, чем мужчин в браке. Это обусловлено тем, что перепись проходит по самоопределению. Поэтому многие вдовы не называют свой реальный статус, также женщины просто не говорят о своем разводе», — заявил он «Газете.Ru».

«У нас в каждой переписи число замужних женщин всегда больше женатых мужчин. Потому что часто по умолчанию женщины считают себя замужними, пребывая в неформальных отношениях. Чаще, чем мужчины, которые состоят в таких же отношениях. Мужчины гораздо чаще апеллируют к формальному положению, чем женщины», — сообщил «Газете.Ru» замдиректора Института демографии ВШЭ Сергей Захаров.

Эксперты говорят, что среди мужского населения процент никогда не состоявших в браке всегда был выше, чем среди женского населения. Это может объясняться тем, что один мужчина чаще вступает в повторный брак, то есть штампом может «осчастливить» больше женщин, которые, со своей стороны, побывают в замужнем статусе лишь однажды.

Замглавы кафедры социологии семьи социологического факультета МГУ Александр Синельников указал на особенность переписи населения в 2010 году. Тогда, по его словам, выяснилось, что если супруги не проживают вместе или участвуют в опросе по отдельности, мужчины не всегда признаются в своем реальном статусе.

«Когда во время переписи сотрудник заполняет переписные листы, то делает это, как правило, со слов одного из членов семьи. Если он беседует с женщиной, и она скажет, что она замужем, то он запишет мужчину, с ее слов, как женатого человека. На самом деле, его в это время могло не быть дома, он мог не слышать разговор», – пояснил Синельников в интервью телеканалу «Мир-24».

Неточности также образуются из-за того, что в некоторых случаях супруги живут раздельно. Тогда женщины чаще указывают, что они замужем, а мужчины предпочитают скрыть факт заключения брака.

В исследовании также говорится, что если рассматривать всех респондентов, состоящих в браке, то мужчин среди них также будет больше, чем женщин — 54% и 47% соответственно.

С этими цифрами не согласен Синельников. «В эти выборочные опросы могут не попадать люди, не состоящие в браке, если у них нет собственного жилья, если они живут далеко от больших городов. А вот в переписи, которая охватывает все население, результаты показывают, что замужних женщин больше, чем женатых мужчин», — сообщил социолог.

Научный сотрудник МГУ Денисов отметил, что сегодня растет доля незарегистрированных браков. Это подтверждает и опрос ВЦИОМ: если в 2007 году число сожительствующих россиян составляло 7%, то спустя 11 лет — уже 10%. Также стало больше пар, которые встречаются дольше одного года, но не живут вместе. Демограф связывает это с тем, что люди стали больше ценить собственную независимость.

Каждый третий россиянин или россиянка, по данным опроса, встретил свою половинку в компании общих знакомых и друзей. Еще 20%, по данным социологов, познакомились с любимым человеком на работе.

В числе других популярных мест или мероприятий для знакомства ВЦИОМ выделяет учебные заведения (13%), городские парки (11%) и концерты (6%). Меньше всего (4%) знакомств произошло в библиотеках, магазинах и поликлиниках .

В интернете свою пару встретили 5% респондентов. Наиболее популярен такой способ знакомства, что закономерно, у молодежи в возрасте 18-24 лет: там с любовью всей жизни или хотя бы обозримого временного отрезка познакомились 16% респондентов из этой группы. Впрочем, флиртуют они там не чаще, чем на улице или в парках (18%).

13% участников опроса ВЦИОМ оказались вдовцами и вдовами, а 10% респондентов заявили, что находятся в разводе.