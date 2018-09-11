«Вымещал злобу и агрессию»: на Ставрополье поймали кислотного маньяка

В Буденновске задержан студент, совершивший серию нападений с кислотой на несовершеннолетних девушек в 2017 году. Личность преступника удалось установить только спустя год. Им оказался 19-летний местный житель, студент медицинского колледжа.

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«Задержан 19-летний житель Буденновска, который в июне прошлого года беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушки, а через три дня облил кислотой еще двух несовершеннолетних. Потерпевшие получили ожоги различной степени тяжести», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ на канале в WhatsApp.

Ранее следователи говорили, что неизвестный молодой человек на велосипеде в куртке с капюшоном и зеленой медицинской маске за один день, 20 июня, облил кислотой двух девушек 15-16 лет, гулявших во дворе. Тогда пострадала только одна несовершеннолетняя.

Через три дня точно таким же образом и недалеко от предыдущего места происшествия студент плеснул кислотой еще в двух девушек того же возраста. На сей раз химическое вещество попало на обеих. Пострадавшие были госпитализированы в больницы Буденновского района с химическими ожогами рук и лица.

В процессе расследования был найден ролик, на котором видно, как злоумышленник обливает кислотой одну из пострадавших. Благодаря нему был составлен фоторобот нападавшего, данные были переданы всем сотрудникам полиции. За какую-либо информацию о неизвестном была объявлена награда в 500 тыс. рублей.

Органы правопорядка также просматривали камеры видеонаблюдения, установленные в городе, чтобы выйти на след злоумышленника. Были проверены тысячи ранее судимых ставропольчан, больше ста человек, которые стоят на учете в психо- и наркодиспансерах.

В ведомстве отметили, что на банке с кислотой, брошенной у одного из мест происшествия, остались следы ДНК злоумышленника, образцы которой были взяты на экспертизу.

За минувший год было проверено больше двух тысяч человек. На днях удалось установить и задержать подозреваемого. «Его образцы совпали со следами, обнаруженными на банке из-под кислоты с места происшествия. В ходе допроса молодой человек сознался в содеянном», — сообщает СК.

Молодой человек пояснил правоохранительным органам, что облил кислотой девушек «с целью вымещения накопившейся злобы и агрессии».

Злоумышленник отправлен под стражу. В отношении студента возбуждены уголовные дела о причинении вреда здоровью средней тяжести и хулиганстве. «В связи с этим следствие в ближайшее время решит вопрос о назначении молодому человеку психолого-психиатрической экспертизы», — говорится сообщении ведомства.

Отметим, что это не первый случай, когда химические вещества становятся орудием злоумышленников. 31 августа прокуратура Кировского района Томской области утвердила обвинительное заключение в отношении 56-летней женщины, которая из ревности облила потенциальную соперницу уксусной кислотой.

Придя ночью в квартиру свекрови и обнаружив там незнакомую женщину, обвиняемая приревновала ее к супругу. Женщина зашла в магазин, купила там бутылочку кислотой, а затем вернулась и плеснула уксус на лицо, шею и тело потерпевшей. В результате женщина получила химические ожоги II-III степени площадью 12% лица, шеи, грудной клетки, прочих частей тела, а также правого глаза легкой степени тяжести.

«Подозреваемая призналась в содеянном, но сказала, что не хотела доводить происшествие до тяжких последствий», — сказано на сайте региональной прокуратуры.

Одним из самых резонансных нападений с использованием кислоты в России стала атака на худрука балета Большого театра Сергея Филина в 2016 году. Ему плеснули кислотой в лицо около дома. Филин попал в больницу с химическими ожогами третьей степени, включая ожог глаз, и перенес более 20 офтальмологических операций.

Мещанский суд Москвы приговорил солиста балета Большого театра 29-летнего Павла Дмитриченко, обвиняемого в организации нападения на своего худрука Сергея Филина, к шести годам колонии строгого режима.

По версии следствия, инициатором нападения на худрука Большого театра являлся именно Дмитриченко, который был недоволен назначениями артистов балетной труппы на роли в постановках и «распределением между ними денежных выплат». «Для осуществления задуманного он привлек своих знакомых Заруцкого и Липатова и совместно с ними разработал план преступления», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как утверждают следователи, 17 января Заруцкий вместе с соучастником Андреем Липатовым выехал в Москву для осуществления этого плана. Получив от Дмитриченко адрес Филина и дождавшись, когда артист сообщил по телефону, что руководитель балета выехал домой, Заруцкий стал караулить его возле подъезда. Когда Филин появился возле дома, Заруцкий плеснул ему в лицо кислотой из банки.