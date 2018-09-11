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«Вымещал злобу и агрессию»: на Ставрополье поймали кислотного маньяка

В Ставрополе задержан маньяк, обливавший школьниц кислотой

Следователи задержали студента медицинского колледжа из Буденновска, получившего прозвище «кислотный маньяк». От его нападений пострадали три несовершеннолетние девушки. Задержанный объяснил, что таким образом «вымещал злобу и агрессию».

В Буденновске задержан студент, совершивший серию нападений с кислотой на несовершеннолетних девушек в 2017 году. Личность преступника удалось установить только спустя год. Им оказался 19-летний местный житель, студент медицинского колледжа.

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«Задержан 19-летний житель Буденновска, который в июне прошлого года беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушки, а через три дня облил кислотой еще двух несовершеннолетних. Потерпевшие получили ожоги различной степени тяжести», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ на канале в WhatsApp.

Ранее следователи говорили, что неизвестный молодой человек на велосипеде в куртке с капюшоном и зеленой медицинской маске за один день, 20 июня, облил кислотой двух девушек 15-16 лет, гулявших во дворе. Тогда пострадала только одна несовершеннолетняя.

Через три дня точно таким же образом и недалеко от предыдущего места происшествия студент плеснул кислотой еще в двух девушек того же возраста. На сей раз химическое вещество попало на обеих. Пострадавшие были госпитализированы в больницы Буденновского района с химическими ожогами рук и лица.

В процессе расследования был найден ролик, на котором видно, как злоумышленник обливает кислотой одну из пострадавших. Благодаря нему был составлен фоторобот нападавшего, данные были переданы всем сотрудникам полиции. За какую-либо информацию о неизвестном была объявлена награда в 500 тыс. рублей.

Органы правопорядка также просматривали камеры видеонаблюдения, установленные в городе, чтобы выйти на след злоумышленника. Были проверены тысячи ранее судимых ставропольчан, больше ста человек, которые стоят на учете в психо- и наркодиспансерах.

В ведомстве отметили, что на банке с кислотой, брошенной у одного из мест происшествия, остались следы ДНК злоумышленника, образцы которой были взяты на экспертизу.

За минувший год было проверено больше двух тысяч человек. На днях удалось установить и задержать подозреваемого. «Его образцы совпали со следами, обнаруженными на банке из-под кислоты с места происшествия. В ходе допроса молодой человек сознался в содеянном», — сообщает СК.

Молодой человек пояснил правоохранительным органам, что облил кислотой девушек «с целью вымещения накопившейся злобы и агрессии».

Злоумышленник отправлен под стражу. В отношении студента возбуждены уголовные дела о причинении вреда здоровью средней тяжести и хулиганстве. «В связи с этим следствие в ближайшее время решит вопрос о назначении молодому человеку психолого-психиатрической экспертизы», — говорится сообщении ведомства.

Отметим, что это не первый случай, когда химические вещества становятся орудием злоумышленников. 31 августа прокуратура Кировского района Томской области утвердила обвинительное заключение в отношении 56-летней женщины, которая из ревности облила потенциальную соперницу уксусной кислотой.

Придя ночью в квартиру свекрови и обнаружив там незнакомую женщину, обвиняемая приревновала ее к супругу. Женщина зашла в магазин, купила там бутылочку кислотой, а затем вернулась и плеснула уксус на лицо, шею и тело потерпевшей. В результате женщина получила химические ожоги II-III степени площадью 12% лица, шеи, грудной клетки, прочих частей тела, а также правого глаза легкой степени тяжести.

«Подозреваемая призналась в содеянном, но сказала, что не хотела доводить происшествие до тяжких последствий», — сказано на сайте региональной прокуратуры.

Одним из самых резонансных нападений с использованием кислоты в России стала атака на худрука балета Большого театра Сергея Филина в 2016 году. Ему плеснули кислотой в лицо около дома. Филин попал в больницу с химическими ожогами третьей степени, включая ожог глаз, и перенес более 20 офтальмологических операций.

Мещанский суд Москвы приговорил солиста балета Большого театра 29-летнего Павла Дмитриченко, обвиняемого в организации нападения на своего худрука Сергея Филина, к шести годам колонии строгого режима.

По версии следствия, инициатором нападения на худрука Большого театра являлся именно Дмитриченко, который был недоволен назначениями артистов балетной труппы на роли в постановках и «распределением между ними денежных выплат». «Для осуществления задуманного он привлек своих знакомых Заруцкого и Липатова и совместно с ними разработал план преступления», — говорится в сообщении прокуратуры.

Как утверждают следователи, 17 января Заруцкий вместе с соучастником Андреем Липатовым выехал в Москву для осуществления этого плана. Получив от Дмитриченко адрес Филина и дождавшись, когда артист сообщил по телефону, что руководитель балета выехал домой, Заруцкий стал караулить его возле подъезда. Когда Филин появился возле дома, Заруцкий плеснул ему в лицо кислотой из банки.