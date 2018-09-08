Вход запрещен: российского владыку не пустили в Грецию

Греция отказала в выдаче визы управляющему делами Московской патриархии, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, собиравшемуся совершить паломничество на Афон, сообщили в управделами патриархии «Интерфаксу».

«Уже много лет владыка совершает осенью паломничество на Афон, однако в этот раз греческую визу получить не удалось»,

— отметили в управлении. Там также уточнили, что ограничения касаются именно гражданской визы, а не посещения Афона, согласие на которое дают церковные власти.

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В последнее время у российских священников появились трудности с получением многократных виз в Грецию. Подобная ситуация произошла с настоятелем храма Святой Татьяны при МГУ протоиереем Владимиром Вигилянским. Свою историю он рассказал в своем профиле в фейсбуке. По его словам, несмотря на многочисленные поездки в Грецию за последние 20 лет, этим летом ему выдали визу сроком всего на месяц. При этом его жена получила визу на три года. «На вопрос — почему мне дали однократную визу — работница визового центра сказала, что я должен был скрыть свое священство и написать, например, что я пенсионер», — отметил Вигилянский в посте на своей странице.

Затем священнослужитель направил письмо греческому послу в России Андреасу Фриганосу, в котором изложил свою историю. «Всего мы посещали вашу прекрасную страну около 15 раз — участвовали в научных конференциях, книжных ярмарках, паломничали, отдыхали, общались с близкими друзьями, которые нас лично приглашали к себе. На этот раз через несколько дней после сдачи документов мне позвонили из консульства и спросили, правда ли я священник (в пачке документов имелась справка, что я настоятель храма Мученицы Татианы при МГУ). Я сказал, что это так, и прибавил, что мы едем на остров Крит», — написал Вигилянский.

Не получив ответа на свое обращение, он решил оформить визу во французском консульстве и в итоге получил ее сроком на четыре года. «Спасибо, Франция! Я — на четверть француз, но визовый центр об этом не знает и дал мне визу в обычном порядке», — подчеркнул он в сообщении.

Он также отметил, что, поделившись этой историей в соцсети, узнал, что подобные ситуации происходили и с другими священнослужителями. Некоторым и вовсе отказывали в визе.

Такие случаи действительно встречаются отнюдь не редко. За последние месяцы Афины отказали нескольким священникам Русской православной церкви (РПЦ) в получении греческой визы без объяснения причин. Одной из таких историй поделился с РИА «Новости» настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынском поле протоиерей Василий Биксей.

«Еще в начале года мы с семьей купили тур. Хотелось детишкам показать Афон со стороны моря. Ну и конечно, подспудно было желание провести пару дней на Святой горе. Мы подали документы на шенгенскую визу на всю семью. Я, матушка и шесть детей, одному из них три года. Матушке и детям сразу дали визу, а вот мне пришел отказ — мол, нет обоснований пребывания на территории Греции. Несмотря на то что куплен билет и полностью оплачен тур», — рассказал священник.

Он также сообщил, что подавал документы в консульство Греции два раза с разницей в неделю: сначала через туроператора, а затем самостоятельно.

Такие прецеденты происходят на фоне дипломатического скандала между странами. В июле Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности, после чего выслала двоих российских дипломатов. Еще двоим сотрудникам закрыли въезд в страну. Впрочем, как сообщил РИА «Новости» чиновник в греческом правительстве, высылка дипломатов была «конкретным инцидентом» и не связана с отношениями двух стран.

В российском внешнеполитическом ведомстве пообещали зеркально ответить на высылку дипломатов. В министерстве отметили, что аналогичная реакция на такие действия — сложившаяся практика.

Посол России в Греции Андрей Маслов, в свою очередь, отверг обвинения Афин в том, что российские дипломаты якобы совершали противоправные действия. «Причины в таких случаях никогда не называются. Якобы какая-то деятельность четырех российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь. Мы категорически отвергаем эти обвинения», — объяснил дипломат телеканалу RT, подчеркнув, что российских дипломатов выдворили из Греции «бездоказательно».

Через некоторое время источник в греческих дипломатических кругах сообщил РИА «Новости», что ответные меры России на действия Греции будут относиться в том числе к руководителю политического бюро главы МИД Греции Йоргосу Сакеллариу, который считается одним из ближайших соратников греческого министра Никоса Котзиаса.

По информации собеседника агентства, Россия собирается выслать торгового представителя посольства Греции в Москве вместе с ответственным за коммуникационную службу посольства.