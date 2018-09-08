Сестры-убийцы: у младшей сдали нервы

Младшую из трех обвиняемых в убийстве собственного отца сестер Хачатурян перевели в психиатрическую лечебницу следственного изолятора №2 Москвы для проверки ее психического состояния, сообщил РИА «Новости» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников.

Реклама

«В психиатрическое отделение «Бутырки» переведена младшая из трех сестер.

Сейчас, скорее всего, ее будут обследовать на предмет психического состояния. Возможно, это требуется для проведения экспертизы»,

— отметил правозащитник.

Он также добавил, что девушка находится в камере вместе еще с одной совершеннолетней женщиной. «У нее с собой все нужные и необходимые вещи, с ней уже переговорил психолог. Сейчас она будет находиться под наблюдением. Со стороны ОНК мы попросили, чтобы начальство СИЗО внимательно наблюдало за ее безопасностью и состоянием», — уточнил Мельников.

Девушку, как и двух ее старших сестер Кристину и Ангелину, обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело со множеством колото-резаных ранений шеи и груди обнаружили 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Девушкам в возрасте 17, 18 и 19 лет предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и заключили их под стражу до 28 сентября.

На допросе сестры полностью признали свою вину. «У нее в руках был нож. Она утверждает, что нанесла не больше пяти ударов. Средняя из сестер также наносила удары. Экспертиза еще не проведена, поэтому рано говорить, кто сколько нанес ударов и какой был смертельным», — сообщил адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин. Двое его коллег, представляющие интересы старших сестер, также заявили, что их подзащитные признали вину и дали показания.

Младшая из сестер Хачатурян, по версии следствия, наносила отцу удары ножом в область шеи и тела.

Средняя и старшая били погибшего по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. В какой-то момент одна из сестер выхватила из рук младшей нож и ударила отца в область сердца, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девушки заявляют, что все эти действия были вынужденными, поскольку таким образом они защищались от мужчины, находящегося под действием наркотиков. По их словам, Хачатурян первый напал на них с ножом.

У девушек была еще одна причина для совершения преступления — они испытывали личную неприязнь к отцу, длительное время причинявшему сестрам моральные страдания. Как заявила младшая Хачатурян, после девятого класса мужчина часто не отпускал дочерей в школу, заставляя их вместо этого все время быть рядом с ним и выполнять его поручения. Некоторые друзья сестер подтвердили эту информацию.

Следователи также признали факт «аморальных действий» со стороны отца сестер Хачатурян, отметил адвокат средней сестры – Ангелины – Алексей Паршин.

«Следствие признало аморальные действия со стороны отца, но там не только аморальные действия, там было совершено преступление»,

— подчеркнул он.

Также есть сведения о том, что Михаил Хачатурян совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своих старших дочерей Кристины и Ангелины. Сообщается, что помимо этого он прибегал к физическому и моральному насилию над сестрами.

Девушки объяснили, что не могли подать на отца заявление в полицию или сбежать из дома, поскольку, по их словам, он угрожал им расправой. Это подтвердила мать сестер Аурелия Дундук, которая в последние годы не жила с ними. Она отметила, что у Михаила Хачатуряна якобы были связи в полиции, поэтому писать на него жалобы в органы не имело смысла.

Впрочем, сводный брат девушек Арсен Хачатурян вовсе не намерен защищать сестер. Более того, он абсолютно уверен, что они совершили убийство преднамеренно. «Это не просто было спонтанное убийство. Это было преднамеренное убийство. В интернете пишут, что он с ножом нападал и так далее. Это не так. За шесть-семь часов до смерти моего отца было написано, что они готовы убить его. Они написали это в личной переписке», — заявил Арсен Хачатурян ФАН.

К тому же, по его словам, сестры не просто жестоко убили отца, но и безосновательно опозорили его, из-за чего теперь на Михаила Хачатуряна со всех сторон «льется конкретная грязь». Девушки, как отметил молодой человек, представили отца как «тирана», удерживавшего в квартире дочерей и заставлявшего их работать по дому.

«Они человека выводили постоянно на эмоции, записывали все на диктофон. В каком плане, вы спросите, выводили его на эмоции? Отец он был строгий и хотел от девушек элементарных вещей. Там, допустим, убрать в квартире за собой, помыть посуду. Этого они вообще не делали. Он постоянно делал им замечания. И из-за этого были постоянные ссоры», — объяснил Арсен.