Война церквей: Константинополь угрожает православию

Назначение Константинополем своих экзархов (представителей) на Украину представляет собой угрозу единству всего мирового православия, говорится в распространенном заявлении Священного Синода РПЦ. Там также отмечается, что ответ Московского патриархата на последние действия Константинопольского патриарха Варфоломея последует в самое ближайшее время.

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«В оправдание своего вмешательства в дела иной поместной церкви Константинопольский патриарх приводит ложные толкования исторических фактов и ссылается на якобы имеющиеся у него исключительные властные полномочия, каковыми он в действительности не обладает и никогда не обладал», — подчеркнули в заявлении на сайте РПЦ. Там также отметили, что такие действия заводят отношения между Русской и Константинопольской церквами в тупик и создают «реальную угрозу единству всего мирового православия».

К тому же Священный Синод РПЦ предупредил, что «вся полнота ответственности за данные антиканонические деяния ложится лично на патриарха Варфоломея и тех лиц в Константинопольской церкви, которые их поддерживают».

«Ответные действия Московского патриархата последуют в самое ближайшее время», — предупредил Синод.

О назначении своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине» заявил сам Константинопольский патриархат 7 сентября.

Такие действия он предпринял без ведома митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Как отметили в сообщении Украинской православной церкви, ответственность за возможные негативные последствия этого шага будет лежать на Константинопольском патриархате.

«Назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской православной церкви. Назначение экзархов в Киев состоялось без ведома блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, как единого канонического епископа города Киева. Ответственность за возможные негативные последствия этого деяния лежать на Константинопольском патриархате», — гласит заявление отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Украинской православной церкви (УПЦ), опубликованное на сайте церкви.

В ОВЦС также обратили внимание на то, что решение Константинопольского патриархата идет вразрез со вторым правилом Второго Вселенского (Константинопольского) собора: «Не будучи приглашенными, епископы да не переходят за пределы своей области».

Решение Константинополя ранее также подверглось критике со стороны Московского патриархата. Как отметил глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда, назначение патриархом Константинопольским Варфоломеем своих представителей на Украине без согласования с Московским патриархатом является «беспрецедентно грубым вторжением» на территорию этого патриархата. «Такие действия не могут остаться без ответа», — заявил Легойда.

Он выразил надежду на то, что в Константинополе понимают важность решений, принятых в отношении Украины, а также отдают себе отчет в последствиях, к которым они могут привести.

В последнее время церковный вопрос на Украине стоит особенно остро. 24 августа на военном параде по случаю 27-летия независимости страны президент Петр Порошенко заявил, что в Киеве необходимо «разрубить последний узел» и устранить все церкви, «освящающие гибридную войну» России против Украины.

«Пусть сегодня нас услышат и в Константинополе, и в Москве, и в Ватикане: у нас есть твердое намерение разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается привязать нас к себе. Мы преисполнены решимости покончить с неестественным и неканоническим пребыванием значительной части нашего православного сообщества в зависимости от российской церкви», — подчеркнул Порошенко.

Он уверен, что «эта церковь освящает гибридную войну Путина против Украины, день и ночь молится и за российскую власть, и за российскую армию».

В то же время Порошенко отметил, что у украинского христианства есть своя тысячелетняя история и свои собственные богословские, литургийные и церковные традиции. «Крещение пришло к нам от Константинопольской церкви-матери и именно из Киева разошлось широкими пространствами Восточной Европы», — заявил украинский лидер.

Желание Киева о создании единой автокефальной украинской поместной церкви поддерживают во Вселенском патриархате. 28 июля для участия в праздновании Крещения Руси в Киев прибыл епископ Эдмонтский УПЦ в Канаде Иларион. Встретившись с президентом Украины, он зачитал послание от вселенского патриарха Варфоломея. Согласно тексту, дарование украинской церкви автокефалии является «конечной целью» Константинополя. К тому же там было написано и о «желании восстановить единство разделенного церковного тела на Украине». «Не будем забывать, что Константинополь никогда и никому не уступал территорию Украины посредством какого-либо церковного акта», — напоминал Варфоломей.