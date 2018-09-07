Педофил из США насиловал российских школьников

Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении американца, который изнасиловал учеников начальной школы Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В понедельник, 3 сентября, 43-летняя глухонемая женщина обратилась в правоохранительные органы и сообщила об инциденте, который произошел с ее сыном. Вечером вместе сыном она прогуливалась через пустырь в районе озера Долгое. Внезапно ребенок убежал вглубь пустыря и исчез в кустах. Обнаружить его матери удалось спустя 15 минут — мальчик лежал на земле без штанов, а сверху со спущенными трусами на нем сидел неизвестный мужчина.

Ребенок является учащимся третьего класса школы для глухонемых. После произошедшего его доставили в Детскую больницу №5 им. Филатова — там медики зафиксировали у него ссадину грудной клетки.

При помощи сурдопереводчика школьник описал своего обидчика. Выяснилось, что педофил имеет европейскую внешность, темные волосы и рост около 170 см. На вид ему 45-50 лет. Во время преступления он был в темных штанах и белой футболке, в руках была темная сумка.

Вечером 6 сентября, учитывая эти характеристики, полицейские задержали 47-летнего гражданина США, который проживал в Приморском районе Санкт-Петербурга. Выяснилось, что иностранец около шести лет находился на территории России незаконно. По данным портала «Невские новости», сотрудники одной из частных школ специально пригласили его в Санкт-Петербург работать преподавателем английского языка.

Гражданин США задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в педофилии.



47-летний преподаватель английского языка подозревается в сексуальных действиях в отношении двух 9-летних мальчиков, один из которых инвалид.



Пострадавшие могут обращаться в любое подразделение СК России pic.twitter.com/XChtXbgPPw — Следственный комитет (@sledcom_rf) 7 сентября 2018 г.

Мужчину также подозревают в том, что вечером 30 августа он изнасиловал еще одного 9-летнего мальчика — учащегося 3 класса одной из школ Приморского района. Инцидент произошел на улице Уточкина. Американец выследил ребенка, который вместе с матерью отправился в магазин, и пошел за ним. Как только школьник на несколько минут отлучился к витрине с мороженым, мужчина подошел к нему, начал гладить по спине и попытался засунуть к нему в штаны руку. Через некоторое время ребенок понял, что происходит, и позвал на помощь маму.

В отношении американца возбудили два уголовных дела по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Правоохранители продолжают выяснять подробности происшествия. На данный момент мужчина задержан на двое суток.

Это не первый инцидент с изнасилованием ребенка с ограниченными возможностями в Санкт-Петербурге. 14 апреля в поселке Лисий Нос, который расположен в том же Приморском районе города, педофил надругался над 12-летним мальчиком, являющимся инвалидом I группы и учащимся специальной школы. Его мать обратилась в полицию и заявила, что преступник напал на ребенка в подъезде одного из домов Большого проспекта. Мальчик не успел дойти до своей квартиры, когда на него напал неизвестный мужчина.

Позже по подозрению в этом преступлении полиция задержала 31-летнего безработного местного жителя. В его отношении было возбуждено дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Еще один инцидент произошел 14 марта в Петродворцовом районе Северной столицы. Днем во дворе Ораниенбаумского проспекта в Ломоносове 63-летний пенсионер совершил действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки, ученицы седьмого класса. Все произошло днем и близко от школы. О преступлении в полицию сообщила мать девочки.

Правоохранители обнаружили педофила в тот же день. Пенсионера задержали на двое суток, а затем предъявили обвинение по уголовной статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

6 сентября в Ленинградской области вынесли приговор жителю Санкт-Петербурга, который изнасиловал и задушил 10-летнего ребенка.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело школьника. Трагедия произошла в конце октября 2017 года. Волонтеры и правоохранители отправились на поиски пропавшего без вести ребенка, однако безрезультатно.

В декабре 2017 года силовики установили и задержали убийцу — им оказался петербуржец Александр Георгиевский. «Благодаря кропотливой работе следователей по установлению психологического контакта с задержанным, последний дал подробные признательные показания и указал места захоронения частей тела погибшего мальчика», — заявляли тогда в региональном СК.

Следователи установили, что во время преступления мужчина был пьян. Кроме того, выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной отнесенности за совершение убийства и преступления сексуального характера. Накануне жителя Санкт-Петербурга приговорили к пожизненному лишению свободы.