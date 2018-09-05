Лондон нашел «отравителей» Скрипалей: что о них известно

Коротко о том, что нового мы узнали о деле Скрипалей за сегодня

— Британская прокуратура подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери двух россиян: Александра Петрова и Руслана Боширова. Мужчинам, предположительно, около 40 лет. По данным полиции, они перемещались под псевдонимами и это не их настоящие имена.

— На снимках, которые разместили полицейские, изображены два небритых мужчины, одетых в рубашки и темную верхнюю одежду.

— Петров и Боширов пробыли в Великобритании всего три дня, следует из данных полиции об их передвижении. Из Москвы в Лондон они прилетели 2 марта в 15.00 рейсом «Аэрофлота». Этой же авиакомпанией они вылетели обратно 4 марта в 22.30.

— Экстрадиции подозреваемых британская сторона требовать не будет, так как « конституция России не позволяет выдавать своих граждан». Их поиском Лондон будет заниматься совместно с Интерполом.

— Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении расширить санкции против России из-за выводов следствия по Солсбери. То же самое она призвала сделать европейских коллег.

— В МИД России сообщили. что опубликованные Лондоном имена и фотографии им ни о чем не говорят. Мария Захарова призвала британские власти перейти от публичных обвинений к совместному расследованию преступления.

— Лондон, в свою очередь, отказался предоставлять Москве любую информацию по делу Скрипалей.