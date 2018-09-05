Лондон нашел «отравителей» Скрипалей: что о них известно

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На этом «Газета.Ru» завершает свою онлайн-трансляцию. Спасибо, что вместе с нами следили за развитием событий. Мы продолжим держать вас в курсе дела Скрипалей!
Фоторепортаж: Опубликованы фото подозреваемых в отравлении Скрипалей
Коротко о том, что нового мы узнали о деле Скрипалей за сегодня
— Британская прокуратура подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери двух россиян: Александра Петрова и Руслана Боширова. Мужчинам, предположительно, около 40 лет. По данным полиции, они перемещались под псевдонимами и это не их настоящие имена.
— На снимках, которые разместили полицейские, изображены два небритых мужчины, одетых в рубашки и темную верхнюю одежду.
— Петров и Боширов пробыли в Великобритании всего три дня, следует из данных полиции об их передвижении. Из Москвы в Лондон они прилетели 2 марта в 15.00 рейсом «Аэрофлота». Этой же авиакомпанией они вылетели обратно 4 марта в 22.30.
— Экстрадиции подозреваемых британская сторона требовать не будет, так как « конституция России не позволяет выдавать своих граждан». Их поиском Лондон будет заниматься совместно с Интерполом.
— Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении расширить санкции против России из-за выводов следствия по Солсбери. То же самое она призвала сделать европейских коллег.
— В МИД России сообщили. что опубликованные Лондоном имена и фотографии им ни о чем не говорят. Мария Захарова призвала британские власти перейти от публичных обвинений к совместному расследованию преступления.
— Лондон, в свою очередь, отказался предоставлять Москве любую информацию по делу Скрипалей.
«Напоминаем о бесперспективности попыток «жонглировать» положениями Конвенции, громоздить беспочвенные обвинения. Лондон должен вернуться в правовое поле этого документа. В ближайшее время вновь ознакомим международное сообщество с «историей вопроса». Сделаем это в Гааге и Нью-Йорке. Уверены, что британским попыткам искать предлоги для все новых нападок на нас рано или поздно будет положен конец», — резюмируют представители МИД РФ.
В российском ведомстве призвали ОЗХО критично отнестись к поступающей о «Новичке» и аналогичных химикатах информации. Там также назвали «прискорбным» тот факт, что организацию «втягивают в нечистоплотные политические игры Великобритании и ее союзников, которым нет дела до требований Конвенции».
В МИД подчеркнули, что ОЗХО не обязана оказывать содействие государству, где есть все возможности для самостоятельного обнаружения и уничтожения химического оружия, то есть в данном случае Великобритании.
По существующим правилам, два государства должны использовать процедуру консультаций, что и было предложено британской стороне, однако Лондон от этого отказался.
В российском МИД, в частности, обратили внимание на информацию о том, что «только Россия имеет технические возможности и опыт применения так называемого «Новичка», а также мотивы для его применения в Солсбери».
Об этом говорилось спустя день после публикации доклада Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В докладе, напомним, утверждается, что Дон Стерджесс и Чарли Роули в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Скрипали в Солсбери. Британская сторона считает, что в обоих случаях был использован «Новичок».
«При этом, что характерно, в докладе нет ни слова о происхождении этого нервно-паралитического вещества. Не упомянут и сам термин «Новичок», который в свое время фривольно запустили в оборот британские «политмахинаторы». Вновь подчеркиваем, что ни ОЗХО, ни британская лаборатория в Портон-Дауне просто не в состоянии определить страновое происхождение отравляющих веществ из Солсбери и Эймсбери», — парируют в российском МИД.
Министерство иностранных дел РФ тем временем выпустило официальный комментарий в связи с выступлением Терезы Мэй, назвав его выдержанным «в абсолютно неприемлемой тональности». В ведомстве «решительно отвергли инсинуации» о «безапелляционных обвинениях в адрес Российской Федерации» и двух, как утверждается, российских граждан. «Попыткам раздуть антироссийскою истерию вокруг «дела Скрипалей» мы противопоставляли и будем противопоставлять факты», — говорится в сообщении МИД.
Обвинение Петрову и Боширову предъявлено по четырем статьям – сговор с целью убийства Сергея Скрипаля, попытка убийства Сергея и Юлии Скрипаль и полицейского Ника Бэйли, хранение и использование отравляющего вещества «Новичок» в нарушение Конвенции о запрете химоружия, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Скрипалям.
Александр Петров родился 31 июля 1979 года. Человек с такими датой рождения и именем-фамилией встречается в списке сотрудников национального производителя иммунобиологических препаратов – ФГУП НПО «Микроген». Он создан в 2003 году слиянием четырнадцати предприятий иммунобиологической отрасли. В состав «Микрогена», подведомственного Минздраву, входят девять филиалов.
Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на две другие фотографии подозреваемых. На них один и тот же фон. По ее словам, фотографии могли быть сделаны по прилету, поэтому у них должна быть британская виза, для получения которой при запросе в британских посольствах собирается биометрическая информации и другие данные. Захарова напомнила, что сегодня в МИД вызвали посла Великобритании Лори Бристоу предоставить эту информацию, но Россия получила «полный отказ».
Она также отметила, что британская сторона заявляет, что у них есть данные рейса — дата, время и номер, — которым якобы прилетели подозреваемые. «Почему же за полгода об этом нельзя было сообщить российской стороне, которая могла бы со своей стороны начать точно такие же поиски?», — цитирует Захарову РИА «Новости».
Руслан Боширов родился 12 апреля 1978 года в Душанбе, был зарегистрирован в Москве в 25-этажном доме на улице Большая Набережная. При этом предполагаемые соседи Боширова заявили «Фонтанке», что никогда не видели мужчину в квартире, где Боширов якобы зарегистрирован.
По информации «Фонтанки», на Боширова и Петрова заграничные паспорта (обычные, не биометрические) были оформлены около двух лет назад, когда начали выдавать бланки 65-й серии. По этим паспортам оба часто летали в Европу. С сентября 2016 года по март 2018-го они посетили Амстердам, Женеву, Милан, неоднократно – Париж. Александр Петров минимум один раз до дела Солсбери бывал в Лондоне – с 28 февраля по 5 марта 2017 года.
В МИД РФ сомневаются в подлинности фотографий подозреваемых по «делу Скрипалей». «То есть либо это наложенные сверху фотографий дата и точное время, либо сотрудники ГРУ России научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на «России 1».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в твиттере приветствовал заявление Великобритании о наличии доказательств для предъявления обвинений по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. По его словам, НАТО осуждает нападение на Скрипалей в Солсбери. Он также подчеркнул, что альянс полностью солидарен с Великобританией.
Появились новые подробности о пребывании Петрова и Боширова в Великобритании. Сообщается, что в Лондон они вылетели из Шереметьево. На тот рейс зарегистрировались 150 пассажиров. Подозреваемые приобретали авиабилеты по заграничным паспортам серии «65», номера документов отличаются последней цифрой: ...1297 и ...1294. По всей видимости, на руках у Боширова и Петрова уже были обратные билеты, причем на два подряд рейса из Хитроу в Шереметьево – вечерний 4 марта и ночной 5-го. Британские власти считают, что подозреваемые воспользовались первым.
По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, в Лондоне перестали разделять официальную информацию и данные СМИ. Дипломат отметила, что уже полгода никто не знает о месторасположении Сергея Скрипаля.
«За полгода, несмотря ни на какие требования, просьбы, несмотря ни на то, что родственников Скрипалей не подпустили к ним дальше посольства Великобритании в Москве. И мы ничего не знаем об этой ситуации», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия-1».
Отметим, что две недели назад племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль предположила, что ее дяди уже нет в живых. Тогда женщина заявила, что в последний раз Юлия Скрипаль выходила на связь в конце июля – она звонила, чтобы поздравить свою бабушку с 90-летием. Сергей к телефону не подошел – по словам дочери, говорить он не может, поскольку в горле у него трубка.
«Нам обещали, что через три дня будет звонок. Прошел уже практически месяц, а звонков нету», — заявила племянница экс-шпиона агентству ФАН.
Виктория также сообщила, что с момента отравления она ни разу не видела фотографии дяди. Девушка напомнила, что в 2006 году, когда в Лондоне был отравлен подполковник ФСБ Александр Литвиненко, пресса регулярно публиковала его фотографии на больничной койке.
«Мы ждем, особенно бабушка, она очень ждет звонка от сына. Он хороший человек. Он любит свою мать и при любой удобной возможности он бы ей позвонил», — заявила Виктория Скрипаль РИА «Новости».
Предполагаемые «отравители» Скрипалей не были профессионалами, заявил Sky News бывший советник президента РФ Бориса Ельцина Александр Некрасов. «Мое первое впечатление – эти двое не профессионалы. Извините, но два профессионала из спецслужб не будут путешествовать в Лондон напрямую из Москвы, ходить всюду, прекрасно зная, что в Солсбери множество камер, а потом улетать обратно в Москву. Я также удивлен, что двое так называемых высококвалифицированных сотрудников ГРУ даже не потрудились как-то скрыть свои личности, изменить внешность или как-то еще замаскироваться. Почему бы сразу российским флагом не начать размахивать? С этой точки зрения больше вопросов, чем ответов», — сказал Некрасов.
Действия Лондона по обвинению двух россиян по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей похожи на PR-кампанию, «направленную на дискредитацию наших граждан, наших дипломатов, тех усилий, которые РФ прикладывает для защиты прав человека во всем мире». Об этом РИА «Новости» заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, отметив, что к ней за защитой эти люди не обращались, и «неизвестно, существуют ли они».
При этом, как утверждает британский премьер Терезы Мэй, «отравители» Скрипалей прибыли в страну по действительным (не поддельным) паспортам, выданным российскими властями. «Они провели в стране несколько дней», — добавила Мэй, выступая в парламенте.
Британская сторона отказалась предоставлять Москве отпечатки пальцев двух мужчин, подозреваемых в отравлении Скрипалей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ответ на запрос отпечатков пальцев со стороны российской дипмиссии, британский посол заявил, что «Великобритания никакие материалы не предоставит».
«Отказал Лондон в предоставлении какой-либо иной информации по делу: номера паспортов, отчества, анкетные данные и так далее», — отметила Захарова.
Она выразила надежду, что эти данные будут переданы России по линии Интерпола.
Великобритания предоставит улики по делу об отравлении «Новичком» в Солсбери на встрече Совбеза ООН в четверг. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра. Встреча состоится 6 сентября в 16:30 по Лондону (18:30 по мск).
Сегодняшние заявление британской полиции – это продолжение масштабной антироссийской провокации, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Британия продолжает масштабную антироссийскую провокацию. По делу Скрипалей предъявляются официальные обвинения людям, имена которых пока ни о чем не говорят. Объявляется, что они якобы являются офицерами ГРУ. Это абсолютный бред», — заявил депутат журналистам.
По мнению Слуцкого, реальных доказательств причастности России к отравлению Скрипалей у британской стороны нет.
«Также как и нет ответов на многочисленные российские запросы о предоставлении информации о ходе расследования. Но это не смущает премьера Великобритании, требующей расширения санкций против РФ в связи с инцидентом в Солсбери. Лондон при поддержке Вашингтона снова пытается продвигать свою легенду в стиле highly likely для оправдания развязывания крупнейшего международного скандала на пустом месте», — отметил депутат.
Премьер Тереза Мэй была максимально реалистична в своем заявлении, считает экс-председатель разведывательного комитета парламента Великобритании Полина Невилл-Джонс.
«Она не собирается запрашивать экстрадицию подозреваемых, так как ей в этом откажут», — заявила она телеканалу «SkyNews».
В четверг на заседании Совбеза ООН необходимо обсудить дело об отравлении в Солсбери. С таким призывом выступило постоянное представительство Великобритании в миссии.
«Мы хотим проинформировать Совбез о деле в Солсбери. Мы будем просить внести этот вопрос в повестку заседания на завтра», — заявила его глава Карен Пирс.
Парфюмерный бренд Nina Ricci заявил, что коробка из-под духов Premier Jour и флакон, в котором находился нервно-паралитический агент веществом, являются подделками. Об этом британской полиции заявил представитель бренда.
«Хотелось бы подчеркнуть, что тем, кто покупает парфюм Nina Ricci в официальных магазинах не стоит волноваться, продукция безопасна», — говорится сообщении правоохранителей.
Кремль отреагировал на заявления Британии относительно «отравителей» Скрипалей. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона не может понять, какой сигнал ей посылает Британия в связи с расследованием покушения на экс-полковника ГРУ и его дочь Юлию в Солсбери.
Он отметил, что эти фамилии ему «ничего не говорят». Ушаков также добавил, что в Скотланд-Ярде считают эти фамилии вымышленными. «Я не понимаю, для чего это было сделано и какого рода сигнал посылает британская сторона. Трудно разобраться», — заявил Ушаков РИА «Новости».
Журналист Нил Кларк тем временем в своем твиттере повторяет резонные вопросы, заданные на пресс-конференции: «Какой тип визы был у двух подозреваемых? Полицейский сказал, что он не в курсе. Однако как же тогда идентифицировали этих мужчин?»
Менеджмент гостиницы CityStay Hotel, где останавливались подозреваемые британской полицией россияне, опубликовало заявление для потенциальных постояльцев.
«The CityStay Hotel на Боу-Роуд открыт, как обычно. Мы в полной мере содействуем полицейскому расследованию. Полиция и Британская служба здравоохранения ясно заверили нас, что для здоровья постояльцев и обслуживающего персонала опасности нет».
В связи с повышенным вниманием прессы руководство гостиницы также попросило публику дать возможность гостям и сотрудникам спокойно отдыхать и работать.
Юрист Тимур Хутов считает, что на данный момент позиция британских правоохранителей напоминает «бульварный детектив».
«Если у прокуратуры есть основания считать определенные лица причастными к преступлению, это еще ни о чем не говорит. Необходимо рассматривать все имеющиеся доказательства, причем как обвинения, так и защиты. На мой взгляд, позиция прокуратуры напоминает бульварный детектив: «За день до отравления приехали, на следующий день после отравления уехали, всюду наследили... Кто бы это мог быть?». Конечно, есть вероятность, что преступление совершили россияне, но, чтобы это утверждать, должна быть собрана достаточная доказательственная база, а не притянутые факты, удобные для следствия», — заявил он «Газете.Ru».
МИД Великобритании вызвал временного поверенного в делах России и Соединенного королевства в здание посольства РФ. Там ему было сделано представление относительно новых данных о расследовании инцидента в Солсбери. Об этом РИА «Новости» заявил представитель Форин-офиса.
Полицейские также призывают выйти на связь тех, кто останавливался в отеле City Stay Hotel с 4 марта по 4 мая. Именно в этой гостинице прибывали россияне, подозреваемые в отравлении Скрипалей. По словам главврача Англии, в номере, где останавливались Петров с Бошировым, могло быть небезопасно.
Тем временем, британские правоохранители призывают граждан, которые видели Петрова и Боширова со 2 по 4 марта, обратиться в органы.
Полиция заявляет, что ей неизвестно, где находился флакон духов, содержавший «Новичок», между 4 марта, когда в Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, и 27 июня, когда британские граждане пострадали от отравляющего вещества в Эймсбери. Экспертиза показала, напомним, что нервно-паралитический агент содержался во флаконе духов Premier Jour Nina Ricci.
При этом Нил Басу заявил, что это был поддельный флакон в фальшивой коробке. «На самом деле это поддельные коробка, флакон и насадка, которые были специально сымитированы», — заявил он прессе.
Он уверил всех, кто теперь боится покупать духи Nina Ricci, что это абсолютно безопасно.
Как сообщает Sky News, Тереза Мэй уже поговорила о результатах расследования отравления «Новичком» в Солсбери с президентом США Дональдом Трампом.
Репортер вашингтонского отделения американской радиостанции NPR Тим Мак опубликовала в своем твиттере фото отеля, где останавливались предполагаемые отравители Александр Петров и Руслан Боширов.
Посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон заявил с своем твиттере, что США полностью поддерживает позицию Великобритании по вопросу российского участия в покушении на убийство Скрипалей.
«США и Великобритания занимают совместную твердую позицию о том, чтобы считать Россию ответственной за этот акт агрессии на Британию», — написал дипломат.
Бывший британский дипломат, а ныне активист и правозащитник Крейг Мюррей прокомментировал заявление Мэй у себя в твиттере. «Лишь на мгновение я подумал, что полиция стоит на полпути к раскрытию дела Скрипалей, как Тереза Мэй сделала заявление. Я не верю ни слову из него», — написал он.
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, еще занимавший свой пост, когда в марте было совершено покушение на Скрипалей, недоволен выступлением Джереми Корбина. «Я думаю, вся палата обратила внимание что, судя по скользким выражениям лидера оппозиции, он неспособен принять то, что сейчас, думаю, бесспорно для всех благонамеренных людей — то, что Россия на высшем уровне замешана в отравлении в Солсбери».
Глава контртеррористического подразделения Столичной полиции Лондона Нил Басу обратился к общественности за помощью в расследовании отравления в Солсбери.
О желании сотрудничать с британскими прокурорами заявила Генпрокуратура России.
«Мы продолжаем настаивать на сотрудничестве с британскими правоохранителями по этому делу и рассчитываем все же получить материалы с доказательной базой, которой, со слов наших зарубежных коллег, они располагают. В том числе о возможной причастности к покушению на жизнь Скрипалей неких российских граждан», — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной РИА «Новости».
Он добавил, что ведомство уже дважды обращалось к британской стороне с ходатайством о правовой помощи по расследуемому в России уголовному делу о покушении на убийство Юлии Скрипаль, но не получило ответа.
Джереми Корбин поинтересовался у Терезы Мэй, намерена ли она «продолжать следовать официальному запросу о ходе расследования со стороны российского правительства». «Ответ нашей страны должен быть продиктован требованиями закона, соблюдением международных договоренностей и уважением к правам человека», — заявил он.
В ответ на отчет Терезы Мэй лидер лейбористов Джереми Корбин, что использование нервно-паралитического агента на территории Великобритании это «грубое нарушение закона и больше, чем безрассудство». Он потребовал от Терезы Мэй объяснить, какие шаги она предприняла, чтобы в сотрудничестве с российскими властями привлечь подозреваемых к ответу за преступления.
Тереза Мэй рассказала о подробностях расследования. По ее словам, около 250 детективов полиции изучили 11 тысяч часов видеозаписей, чтобы определить подозреваемых и провели более 1400 допросов.
По словам Терезы Мэй, Россия запустила «поток ложной информации» с момента отравления «Новичком» первых жертв. Она считает, что только у Москвы были причины отравить Скрипалей.
Премьер-министр Великобритании заявила, что подозреваемые в отравлении являются офицерами ГРУ. Она добавила, что это отравление «почти наверняка было также одобрено за пределами ГРУ в высших органах государственной власти России».
В британском парламенте Тереза Мэй закончила объясняться с парламентариями по вопросу Брекзита и сообщила, что существуют «твердые доказательства» причастности двоих россиян к отравлению Скрипалей.
Племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что, разумеется, слышала фамилии, названные лондонской полицией, но только лишь потому, что они весьма распространены в России.
«Как вы думаете, Александров Петровых сколько в России и Русланов Бошировых? Фотографии я не видела. Просто услышала эти фамилии. А почему не Иванов? Получается, что каждого третьего можно взять и сказать, что это он», — сказала Виктория Скрипаль РИА Новости, отвечая на вопрос, известны ли ей имена, озвученные Скотленд-Ярдом.
Россияне, подозреваемые в отравлении Скрипалей, пока не числятся в международном розыске. Однако Лондон намерен добиваться того, чтобы они были объявлены в розыск по линии Интерпола. Об этом говорится в заявлении главы контртеррористического подразделения Столичной полиции Лондона Нила Басу, переданном РИА «Новости».
Тереза Мэй уже выступает в парламенте, однако пока что о деле Скрипалей она не сказала. Тем временем, следует реакция с российской стороны. Так, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что если Лондон не хочет сотрудничать с Россией по делу об отравлениях в Солсбери и Эймсбери напрямую, он может делать это при посредничестве ОЗХО. «Мы уже заявили, что есть только единственный способ для того, чтобы разрешить эту ситуацию — надо вернуться в правовое поле Конвенции по запрещению химического оружия. Если у одного государства-участника есть вопросы к другому государству-участнику, в данном случае у британцев к России, пожалуйста, есть вариант проведения консультаций. Не хотят англичане с нами напрямую консультироваться, очень гордые. Пожалуйста, опосредованно через техсекретариат (ОЗХО) или другие органы ОЗХО», — сказал Шульгин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Стоп-кадры с видеозаписей можно увидеть в фоторепортаже «Газеты.Ru».
Лондонская полиция опубликовала серию скринов с записей видеокамер, на которых зафиксированы передвижения предполагаемых подозреваемых 3 и 4 марта. Судя по ним, Петров и Боширов прибыли в лондонский аэропорт Гатвик в пятницу 2 марта. Позже камеры зафиксировали, что они выходили из вокзала в Солсбери 4 марта в 11.48. В 11.58 они были на Уилтон-Роуд в Солсбери. В 13.05 их можно было видеть в центре города на Фишертон-Стрит, они как раз направляются на вокзал. В 13.50 мужчины уже на вокзале — их ждет поезд в Лондон. Из аэропорта Хитроу они улетели, судя по камерам, в 19.28 в воскресенье 4 марта.
Таким образом, полиция Служба столичной полиции связывает отравление Скрипалей в Солсбери в марте и инцидент в Эймсбери в июне, когда действию отравляющего вещества подверглись граждане Великобритании Дон Стерджесс и Чарли Роули. При этом полицейские не считают, что британцев отравили намеренно — скорее, «они стали жертвами в результате небрежности, с которой избавлялись от токсичного вещества».
Служба столичной полиции Лондона сообщает, что отравляющее вещество «Новичок» было во флаконе из-под духов. Это, по мнению ведомства, было «идеальным прикрытием для незаконного провоза оружия в страну и идеальным способом нанесения вещества на входную дверь дома Скрипалей».
Есть и фотография флакона из-под духов Premier Jour Nina Ricci.
Лондонская полиция также сообщает, что подозреваемые прибыли в Лондон 2 марта. В контртеррористическом отделе полиции Великобритании утверждают, что в комнате отеля Лондона, где останавливались Александр Петров и Руслан Боширов, были найдены следы отравляющего вещества «Новичок»
Обоим мужчинам — около 40 лет. Как предполагает полиция, они могли путешествовать под вымышленными именами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ о предполагаемых виновниках в отравлении Скрипалей.
«Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят. Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов. Многочисленные соответствующие запросы от российской стороны у Лондона имеются. Расследование столько серьёзных преступлений, о которых неоднократно заявляли в Великобритании, требует самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия», — сообщила она радиостанции «Говорит Москва».
В ближайшее время — то есть 12.00 по Лондону (в 14.00 по Москве) — запланировано выступление по этому поводу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Она проинформирует парламент страны о расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль — об этом сообщил РИА Новости источник в парламенте.
На данный момент сообщается, что Великобритания не будет требовать экстрадиции россиян, предположительно покинувших страну. На арест обоих мужчин выпущен европейский ордер.
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня британская полиция объявила имена подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ, осужденного в России за шапионаж, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению правоохранителей Великобритании, это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Их обвиняют по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и полицейского. «Газета.Ru» следит за развитием событий и будет информировать вас о всех новостях в онлайн-режиме.