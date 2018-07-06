Красавицы, фан-зоны и обещания: рекорды ЧМ-2018

Ах, какая женщина!

По результатам опроса иностранных туристов в соцсетях стало известно, где живут самые эффектные болельщицы ЧМ-2018.

Больше всего красавиц насчитали в Сочи и Санкт-Петербурге — там местные девушки очаровали 23% любителей футбола.

Кроме того, северную столицу признали еще и самым гостеприимным городом, принимающим матчи чемпионата мира.

Артем Сизов/«Газета.Ru» Болельщица во время матча в рамках чемпионата мира по футболу, июнь 2018 года

Тройку лидеров замыкает Москва — столичные девушки на стадионах приглянулись 20% приезжих болельщиков. Среди других городов красавицы не остались без внимания в Нижнем Новгороде (12%) и Екатеринбурге (10%), а также Калининграде, Ростове, Казани, Волгограде и Самаре, где опрошенные сайтом tvil.ru болельщики отдали от 4% до 1% своих голосов.

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Большинство респондентов также признали посла этого чемпионата мира Викторию Лопыреву из Ростова-на-Дону самым симпатичным послом футбола и спортивной телеведущей.

Где спит Ленин?

Работники московского метрополитена составили список самых популярных и самых необычных вопросов, которые задают иностранные болельщики волонтерам-сотрудникам подземки и консультантам на стойках «Живое общение».

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова,

чаще всего иностранцы обращались к волонтерам с вопросами «Как дойти до Красной площади?» и «Где Никольская улица?». При этом нередко болельщики просто показывают фотографию улицы с толпой, взятую из интернета.

Довольно часто туристы также интересуются, где «станция с собачками», имея в виду станцию «Площадь Революции».

Артем Сизов/«Газета.Ru» Болельщики празднуют победу сборной России в метро Москвы, 1 июля 2018 года

Кстати, именно «станция с собачками» стала одной из самых популярных среди болельщиков. Также больше всего пассажиров перед матчами было зафиксировано на станциях «Охотный ряд», «Лубянка», «Парк Культуры», «Добрынинская», «Фрунзенская», «Кропоткинская», «Кузнецкий мост», «Китай-город» и «Павелецкая». Каждый час через турникеты на этих станциях проходят от 1,2 тыс. до 5,3 тыс. человек.

Нередко волонтеры сталкиваются с вопросами, на которые сходу и не подобрать ответ. Среди самых необычных выделили: «Где спит Ленин?», «Вы выйдете за меня?» и «Если у меня есть безлимитный билет на сутки, я могу переночевать в метро?».

Стоит отметить, что волонтеры и сотрудники метро помогают иностранцам и в более серьезных ситуациях — например, когда нужно достать банковскую карту из водостока или найти паспорт.

Болеем бок о бок

Самым популярным местом для просмотра матчей стали фан-зоны. Аналитики агентства «ТурСтат» составили рейтинг, определивший самые популярные фан-зоны Фестиваля болельщиков FIFA в городах-организаторах чемпионата мира по футболу в России.

Денис Тырин/ТАСС Болельщик сборной Мексики во время матча группового этапа между сборными Германии и Мексики на стадионе Лужники в Москве, 17 июня 2018 года

Самой посещаемой признана фан-зона ЧМ-2018 в Москве — здесь собираются около 111 тыс. посетителей в день. На втором месте с результатом в 75 тыс. ежедневных посетителей оказался Санкт-Петербург. Замкнул тройку лидеров Ростов-на-Дону — 67 тыс. в день.

В топ-5 рейтинга вошли также Казань и Екатеринбург — 56 тыс. и 50 тыс. человек соответственно. В первую десятку аналитики включили Волгоград, Саранск, Калининград, Самару и Нижний Новгород.

Аутсайдером рейтинга стала фан-зона в Сочи, организованная в Морском порту.

Максимальное количество болельщиков там насчитали 14 июня (день матча между сборными России и Саудовской Аравии) — поболеть в сочинскую фан-зону пришли 25 тысяч человек. В остальные дни посещаемость была ниже, но, возможно, все изменится ближе к финалу.

При составлении списка эксперты учитывали данные максимальной посещаемости фан-зон в период с 14 июня по 2 июля 2018 года. Всего официальные фан-зоны Фестиваля болельщиков FIFA в городах-организаторах ЧМ-2018 посетили уже свыше пяти миллионов любителей футбола.

Добраться любой ценой

Не менее интересное соревнование развернулось между теми, кто решил отправиться на ЧМ не самолетом или поездом, а иначе. Самыми оригинальными транспортными средствами стали трактор, велосипед и... конь.

Сайт Московского паркинга 70-летний болельщик сборной Германии по футболу Губерт Вирт отправился в Москву на чемпионат мира — 2018 на довоенном тракторе

Так, 70-летний житель баварского города Форххайм Губерт Вирт отправился в Москву на тракторе Lanz Bulldog 1936 года выпуска. «Железный конь» немца разгоняется до максимальной скорости в 30 км/ч. Также сзади есть прицеп, который болельщик переделал в дом на колесах для себя и своей спутницы — таксы по кличке Ведьма.

Свое путешествие немец начал еще в середине мая и за месяц проехал больше 2 тыс. км по Германии, Польше, Белоруссии и России. Опыт таких поездок у Вирта уже имеется — на этом же тракторе мужчина ездил на Чемпионат Европы 2016 года во Францию.

Еще один экстремал, аргентинец Сантьяго Реале, приехал в Москву из Барселоны на велосипеде. За время чемпионата Реале уже проехал 4 тыс. км и посетил 12 стран. По словам болельщика, такое долгое путешествие стоило того, чтобы исполнить главную мечту — поболеть за сборную Аргентины на ЧМ-2018.

А вот китаец с российским паспортом Ли Цзин отправился в поездку по всем 11 городам-организаторам ЧМ на коне. Свое «транспортное средство» путешественник назвал Караман: «Кара» — в честь отправной точки Карачаево-Черкессии, «ман» означает финальную точку — город Мурманск.

Сейчас дневная норма Карамана и Ли — 40 километров пути. Такими темпами, как надеется Ли, в октябре 2018 года он достигнет берегов Баренцева моря.

Единственное, на что жаловался путешественник за все время пути, — комары и жара, которые одолели его в Самарской и Волгоградской областях.

В 2007-м Ли уже путешествовал на коне из Башкирии через Забайкальск в Пекин. Свой 17-месячный пробег длиной в 9 тыс. км он посвятил летним Олимпийским играм. Второй его дальний маршрут пролегал из Пекина в западный Китай вдоль Великой Китайской стены.

Тем, кому до ЧМ добраться так и не удалось, на помощь пришли друзья. Так, мексиканский болельщик по имени Хавьер приехать на чемпионат не смог: его не отпустила жена. Однако его друзья, не привыкшие путешествовать без Хавьера, не растерялись — они взяли с собой картонную ростовую фигуру друга. На футболке у бумажного Хавьера сделали надпись: «Моя старушка меня не отпустила». Фотографии картонной версии мексиканца набрали невероятную популярность в сети, а жена в итоге сменила гнев на милость и все же отпустила мужа на чемпионат.

И ничего не обещай

После того, как команда России впервые в истории вышла в четвертьфинал, среди счастливых болельщиков распространилась «игра в обещания». Многие давали довольно смелые обеты, что они сделают, если Россия все же обыграет Испанию.

Так, рэп-исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-killah, за день до игры написал в своем инстаграме, что в случае победы российской сборной в 1/8 финала мундиаля набьет себе татуировку на лице. Обещание пришлось исполнять — в день всеобщих ликований после победы сборной Тарасову набили надпись «Россия Игорь».

Публикация от T-killah (@t_killah) 1 Июл 2018 в 12:08 PDT

Модель Наталья Водянова также поддалась всеобщему порыву. В своем инстаграме она пообещала пожертвовать миллион рублей на развитие футбола в России, а еще станцевать «Калинку» перед финалом. Отчета по этим обещаниям пока не последовало — ждем финала.

Поддержал российскую сборную и Ярославль. Депутат Ярославской областной думы Антон Капралов заявил: «Куплю футбольный мячик и буду на работе его гонять по думским коридорам».

А вот российский Дед Мороз попробовал заглянуть еще дальше и пообещал сбрить бороду в случае победы сборной в чемпионате.

Как такой резкий поворот в имидже главного дедушки страны воспримут юные россияне, неизвестно, однако обещание есть обещание, а дед сказал — дед сделал.

Целый ряд смелых обещаний на случай победы команды в ЧМ дал болельщикам и футболист Федор Смолов: «Если сборная выиграет, тогда я сделаю татуировку, прыгну с парашютом и заключу пожизненный контракт с «Краснодаром»».