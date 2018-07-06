Согласно традиции: как казнили лидеров «Аум Синрике»

Министерство юстиции Японии объявило, что семь смертных приговоров в отношении главарей экстремистской тоталитарной псевдобуддийской секты «Аум Синрике» приведены в исполнение утром пятницы, 6 июля.

Сектанты были казнены через повешение. Среди казненных — духовный лидер и основатель «Аум Синрике» Секо Асахара (настоящее имя — Тидзуо Мацумомто). На момент казни Асахаре было 63 года.

По словам министра юстиции Японии Еко Камикава, хотя состав преступления у семерых казненных различается, все они были приговорены судом к высшей мере наказания.

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Кроме Асахары был также казнен Киехидэ Хаякава, второй человек в секте. Именно Хаякава, будучи «министром строительства», занимался сооружением химического завода по производству газа зарин в префектуре Яманаси.

В числе казненных был также Томомаса Накагава, «министр внутренних дел духовного императора» секты. Он лично распылял в токийском метрополитене нервно-паралитический газ и занимался его производством.

Генеральный секретарь японского кабмина Есихидэ Суга в ходе регулярной пресс-конференции подчеркнул, что полиция страны будет предпринимать все возможные усилия для предотвращения и пресечения терактов, подобных тем, что был совершен членами «Аум Синрике».

Секта была основана Асахарой в 1987 году и стала известна общественности после теракта в токийском метро, когда ее члены в час пик распылили зарин. Название «Аум синрике» образовано из слова «аум», на санскрите означающего «Вселенную», и японского «учения истины» — «синрике». Доктрина «Аум Синрике» представляет собой синкретическую смесь из разнообразных религиозно-спиритуальных учений. При этом формально сектанты придерживаются принципа ненасилия. Сейчас разделившаяся на две ветви секта находится под надзором японской полиции и спецслужбы PSIA.

Первую химическую атаку сектанты «Аум Синрике» совершили в ночь на 27 июня 1994 года, распылив зарин в городе Мацумото. Эта атака стала первым в истории терактом с применением боевых отравляющих веществ. Тогда от газа погибли 7 человек, пострадали более 200.

Кроме того, сектанты неоднократно фигурировали как подозреваемые в делах об убийствах, похищениях людей и насильственном удержании желающих покинуть ряды «Аум Синрике». Всего сектанты убили и похитили — не считая жертв газовых атак — около 10 человек.

В марте 1995 года полиция Японии планировала начать одновременные захваты принадлежащих секте зданий по всей территории страны, однако силовики опоздали. 20 марта 10 сектантов «Аум Синрике» спустились в токийский метрополитен и распылили там ядовитый газ, который производили на собственной фабрике.

Погибли, по разным данным, от 13 до 27 человек. Еще более 6,3 тыс. человек получили травмы различного характера и степени тяжести.

Приказ о газовой атаке был отдан лично Секой Асахарой: он заявил, что должны быть уничтожены все «грешники» перед грядущей «финальной войной Добра и Зла».

На следующий день после атаки полиция провела облавы, обнаружив компоненты химического оружия, а также возбудители сибирской язвы и лихорадки Эбола. Кроме того, был найден военный вертолет Ми-17, купленный сектантами в России. Асахара был арестован, в ходе судебных заседаний он был признан виновным в 13 из 17 преступлений. В 2004 году он был приговорен к смертной казни.

Представители секты активно готовились к «концу света», поскольку считали, что весь мир погибнет в ядерной войне, которая будет начата Японией против США в 1999—2003 годах. Полицейскими в ходе обысков была найдена технологическая документация по обогащению урана. Кроме того, Секо Асахара приказал выстроить подземный бункер, а также составил списки мирового правительства из 20 министров.

Стоит отметить, что «Аум Синрике» была весьма популярна, причем не только в Японии — но и в России. В 1992 году Секо Асахара посещал РФ, встречался с рядом высокопоставленных официальных лиц и выступал перед студентами в таких университетах, как МГУ, МИФИ, МГТУ им. Баумана и МГИМО. За миллион долларов США секта купила час вещания на радиостанции «Маяк» и рекламный блок на телеканале 2x2.

Секта была официально зарегистрирована российским Минюстом и имела 6 представительств в Москве.

В 1995 году секта заявила, что имеет 9 тыс. участников в Японии и не менее 40 тыс. человек по всему земному шару. Сам Асахара заявлял, что у него до 10 тыс. последователей. По данным «Коммерсанта», в 1995 году в Японии было 10 тыс. сектантов, а в России – 50 тыс. членов «Аум Синрике».

Запрещена «Аум Синрике» была лишь спустя месяц после теракта в токийском метро — в апреле 1995 года.

На начало 2004-го число сектантов «учения Высшей Истины» в России не превышало 300 человек, отмечали российские СМИ. По словам российского религиоведа Игоря Кантерова, в 1994 году в секту в России вступала «достаточно аморфная масса», в основном — мужчины в возрасте 30-40 лет.

Однако в 2016 году Генпрокуратура РФ официально оценила численность последователей «Аум Синрике» в 30 тыс. человек и провела массовые задержания. Сейчас эта секта признана экстремистской и официально запрещена.