«Угодили иностранцам, а нам денег на еду не хватает»

50 рублей в месяц на уход за ребенком

Волгоград — самый бедный российский город-миллионник. В 2013 году в нем была самая низкая средняя зарплата среди городов этой категории — 19 тыс. рублей. По данным на 2017 год ситуация улучшилась — теперь местные жители получают около 27 тыс. рублей в месяц. Тем не менее, инфраструктура города изношена, а 70% экономики занимают крупные предприятия, которые были созданы в советское время и безнадежно устарели.

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Таксист в Волгограде, подвозивший корреспондента «Газеты.Ru», оказался подозрительно подкованным в области инфляции и экономической стагнации. Оказалось, что Александр — банковский работник, однако по вечерам после службы в банке ему приходится таксовать.

«Делать нечего, я в долговой яме, жена, младенцы-близнецы и 25 тыс. отдаю за ипотеку», — посетовал бледный служащий, который, похоже, вообще перестал спать.

Общий доход в 65 тыс. рублей в месяц для Волгограда — это почти олигарх, хвалится он.

Таксовать приходится и мужу местной жительницы Веры Русановой-Серегиной. Она рассказала, что с нынешними ценами прокормить семью на одну зарплату сложно.

«Многие мои знакомые тоже всячески калымят. Кто-то ремонтирует технику, кто-то занимается хэндмэйдом, выпечкой, открывает маникюрные салоны на дому. Мой отец занимался строительством стадиона, однако зарплату ему так и не заплатили. Он и остальные строители работают по договорам, которые не имеют никакой силы», — поделилась горожанка с «Газетой.Ru».

В городе очень тяжело найти хорошую работу, продолжает жительница Волгограда. «Муж искал два года, но даже если в вакансии указано, что «можно без опыта работы» — это в корне не так. Лично я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, и получаю 50 рублей в месяц (подтверждение выплат есть в распоряжении «Газеты.Ru»). Этой суммы даже не хватает на оплату ежемесячного мобильного банка», — рассказала она.

На огромный жилой комплекс — всего один детский сад. Попасть в него нереально, продолжает Русанова-Серегина. «Мы поставили дочь на очередь в сад почти сразу после рождения. В этом году в администрации нашего района нам сказали не ждать путевку. В очереди по муниципалитету в последний раз мы были 428-е», — отмечает она.

Дочь придется водить в детский сад, находящийся на расстоянии нескольких километров от дома, предполагает жительница Волгограда. «И уже не в этом году, а в следующем, когда ей будет 3,5 года. Кстати, взять молодую маму на работу мало кто захочет, с учетом того, что при исполнении трех лет ребенку я перестану получать даже эти 50 рублей», — говорит она.

Почти каждая семья имеет по кредиту или ипотеке, продолжает женщина. «Все это потому, что цены на необходимые вещи и зарплаты несопоставимы», — объяснила жительница Волгограда.

Власти, считает россиянка, не заинтересованы в поднятии уровня жизни обычных граждан. «Им нужно то лифты за миллионы ставить в трехэтажной администрации центрального района, то на машины 50 млн рублей. Таких «крайне необходимых» нужд у них полно», — добавила она.

Возможная реформа пенсионного возраста сделает и так сложную жизнь невыносимой, считает Русанова-Серегина. По ее мнению, работать многие будут до гробовой доски.

«Моя мама болеет и с трудом шевелит руками, шея у нее не поворачивается уже давно, сегодня ей сделали операцию по замене сустава, но при этом она не достойна нерабочей группы инвалидности. Пенсии ей теперь придется ждать не шесть, а 14 лет», — подытожила жительница Волгограда.

«Чудес не жду»: в Нижнем «скорой» не дождаться

В Нижнем Новгороде ситуация с зарплатами получше — там люди получают в среднем по 30 тыс. рублей в месяц. Город является одним из крупнейших промышленных центров страны — все это за счет предприятий по машиностроению и металлообработке. Тем не менее, в Нижнем не все на высоте.

Местный житель Юрий Маркин отмечает, что город в преддверии чемпионата мира изменился в хорошую сторону. «Мы узнали, что можно обустроить набережную за один год, чего мы ждали семь лет, что за год можно отремонтировать все шоссе и мосты, построить станцию метро за два года. В этом несомненный плюс от таких мероприятий. Но, к сожалению, в последующие годы мы не увидим столь значимых изменений в городе», — рассказал он «Газете.Ru».

Мужчина отметил, что последние годы в городе появилось много новостроек — в основном, вблизи существующих домов, тем самым притесняя и без того маленькие дворики и детские площадки.

«Зарплата вполне устраивает, жить можно, если без излишеств. Хотя у меня оклад и выше, чем средний по городу.

Инфраструктура устроена таким образом, чтобы населению было удобно тратить деньги. Обилие торговых центров, автосалонов и банков. В то же время работу найти очень трудно»,

— продолжает он.

По мнению Маркина, цены на недвижимость необоснованно завышены. «В прошлом году было в среднем 58-60 тыс. рублей за метр. В этом году уже 62-64 тыс. рублей за метр при средней зарплате по городу 30 тыс. рублей», — объяснил он.

Что касается здравоохранения, то, по словам жителя Нижнего Новгорода, в последние годы хуже стала работать «скорая помощь». «Вызываю 1-2 раза в месяц своей маме, страдающей гипертонией, приезжает через 30-40 минут. Чтобы положили в больницу на лечение, даже если есть направление врача, нужно дождаться своей очереди.

У моих знакомых скончалась родственница, потому что «скорая помощь» приехала через 45 минут. Ну и конечно — очереди в поликлиниках и очень мало врачей», — отметил он.

Маркин добавил, что работы в городе нет. «Я хоть и не ищу сейчас другое место работы, но от знакомых часто это слышу. И зарплату предлагают 20-25 тыс рублей в месяц», — объяснил он.

До проведения ЧМ город был, как будто брошен, рассказал местный житель. «Все изменения, которые произошли в городе за последний год — это была подготовка к чемпионату. Власти говорят об этом открыто. Учитывая, что на содержание нового стадиона понадобится 800 млн рублей в год, чудес не жду. Все делалось, чтобы угодить иностранцам, показать как у нас все хорошо, не хуже, чем у них», — подытожил собеседник «Газеты.Ru».

Иностранцы уехали, высокие цены остались

В Саранске проживает чуть больше 315 тыс. человек. Здесь сосредоточена 2/3 индустриального потенциала Мордовии — в городе более 60 крупных и средних промышленных предприятий.

Он стал самым маленьким из городов-организаторов ЧМ-2018. Поток иностранных туристов в дни футбольных матчей в Саранске вырос в 235 раз. Отели в городе загружены до 100% — кроме того, количество предложений в сервисе аренды жилья в столице Мордовии увеличилось с 60 до трех тысяч.

Официально местные жители получают около 25 тыс. рублей в месяц, однако на деле цифры гораздо ниже.

Наталья Чигирева занимается продажей цветочных букетов. На время чемпионата мира она взялась за еще одну работу — продажу сувениров.

«Работая в двух местах, денег на банальные потребности все равно не хватает. У меня один ребенок. Муж под сокращением находится.

Доход с двух работ ежемесячно где-то 25 тыс. рублей. В целом по Саранску люди так и живут.

При этом власти это прекрасно понимают», — рассказала Чигирева «Газете.Ru».

Уехать домой после 21:00-22:00 просто нереально, жалуется девушка, однако на работе приходится быть до позднего вечера.

Традиционная проблема — несоизмеримость цен на недвижимость с зарплатой местных жителей. Горожанка также отметила, что, как только иностранцы уехали, в Саранске сразу поднялись цены в магазинах, бензин, ЖКХ и проезд.

«Подорожания начались 1 июля. Надо же бюджет пополнять — столько денег потратили на дороги, стадион, отели и дороги. Все они починили, а теперь деньги нужно взять откуда-то», — объяснила Чигирева.

Жительница Саранска пользуется услугами частных больниц. По ее мнению, в государственные медучреждения попасть нереально. «Живой пример — у моего ребенка небольшие проблемы со зрением. Нужно было проверить глазки, выписать рецепт и назначить дальнейшее лечение. Хотела записаться в больницу, так к окулисту очередь на четыре месяца вперед», — поделилась она.

Грязный Ростов и поножовщина в центре города

Ростов-на-Дону вмещает более 1 млн жителей — о театрах, музеях, выставочных залах и левобережных базах отдыха можно говорить очень много и долго. Однако жизнь в южной столице далеко не так безоблачна, как кажется.

Ростовчане получают в среднем 27 тыс. рублей в месяц. Многие жители города, увидев эту цифру, не поверят своим глазам, ведь в графе «Зачисления» на своей карте они никогда не видели больше 15 тыс. рублей. Больше всего получают люди, работающие в отрасли недвижимости, в которой занято 13% ростовчан. Их средняя зарплата — 41 тыс. рублей. Остальным же приходится искать дополнительный заработок.

Под конец мундиаля ростовчан возмущает то, что даже ЧМ, от которого ожидали подмоги в благоустройстве города, не справился с этой задачей.

«Денег на благоустройство города, подготовку к ЧМ потратили очень много. С одной стороны, это выглядит здорово — те же шаттлы, которые привозят и увозят болельщиков к стадиону «Ростов Арена».

Но, например, жилье было труднодоступным — цены завышались в три-четыре раза. Многие люди целенаправленно сдавали свои дома и квартиры за огромные деньги.

Что уж говорить про внешний вид города. Заброшенные, разваливающиеся дома, которые даже под благородным предлогом в виде ЧМ не стали восстанавливать, а просто завесили баннерами», — пожаловалась «Газете.Ru» ростовчанка Ангелина Викторова.

Слава о Ростове как о грязном городе идет далеко впереди него. Не только местные жители, но и приезжие всегда отмечают, что профессия дворника в Ростове явно не самая популярная.

Как отметила местная жительница Арина Дихтяренко, несмотря на то, что центральные дороги постоянно поддерживаются в хорошем состоянии, стоит свернуть в сторону, как дорога становится непригодной для проезда. Некачественный ремонт второстепенных дорог приводит к тому, что покрытие быстро приходит в негодность.

Спастись от грязных переулков и разбитых дорог можно было бы в благоустроенных местах для отдыха, однако и с этим в городе проблема.

«Что касается мест для отдыха — да, в последнее время стало появляться больше баров, кафе, ресторанов. Но даже это не спасает: в городе объективно мало мест, которые бы хотелось показать приезжим», — отметила ростовчанка.

Еще одна глобальная проблема жителей Ростова-на-Дону — это бесконечные пробки.

По мнению ростовчан, город изначально не был готов к такому масштабному мероприятию, как чемпионат мира. Проблема с пробками всегда стояла остро, а тут ситуация стала еще хуже.

Понимающие это местные жители специально выходили из дома за 4-5 часов до матча, чтобы просто успеть доехать на стадион.

«Я не раз попадала в истории, когда из-за постоянных пробок в городе мне приходилось догонять уходящий поезд или менять билеты на самолет», — рассказала ростовчанка Ангелина Викторова.

Получить качественную медицинскую помощь практически невозможно без наличия влиятельных знакомых в нужной сфере. Без их помощи можно месяцами стоять в очередях.

«В феврале этого года мне нужно было сделать операцию. Мне сходу заявили, что ждать своей очереди придется минимум месяц. Зато, как только я вспомнил, что в той же клинике работает мама моего друга, ситуация резко изменилась. Сразу и место «по дружбе» нашлось, и операция качественно сделалась. Мне-то просто повезло, а другим как быть?», — отмечает местный житель Егор Паршин.

Каждый хоть раз слышал криминальное прозвище города: «Ростов — папа». Образ ростовчанина в представлении жителей других городов зачастую соответствует лидерам преступных группировок из фильмов — с золотыми зубами и оружием наперевес. Таких персонажей в Ростове уже не встретишь, однако вопрос преступности остается актуальным.

«Сейчас наткнуться на карманников можно во всех оживленных местах — в подземных переходах, на автовокзалах. Квартирные кражи, угон автомобилей — обыкновенная практика», — рассказала «Газете.Ru» жительница города Вероника Яковлева.

Девушка отметила, что в центре города часто происходят перестрелки и поножовщина между коренными ростовчанами и приезжими из соседних республик.

«Осенью прошлого года на моих глазах парня возле клуба пырнули ножом во время небольшой потасовки. Как выяснилось уже позже, молодой человек скончался в больнице в ту же ночь. А другу моему как-то на одной из самых оживленных улиц ногу прострелили. Широкую огласку ни та, ни другая история не получили, что неудивительно — такое происходит сплошь и рядом», — подытожила девушка.