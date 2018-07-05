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Отравление в Эймсбери: экстренное заседание в Лондоне. LIVE

Великобритания ищет виновных в новом отравлении «Новичком» — онлайн

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В Лондоне проходит экстренное заседание правительственного комитета после отравления двух человек в британском городке Эймсбери. 4 июля они оказались под воздействием вещества «Новичок» и были доставлены в больницу в критическом состоянии. Полиция выясняет подробности инцидента.
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11:39

Второй случай отравления людей говорит об опасности распространения химоружия по всей Европе, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. «Если отравление Скрипалей имело очевидную политическую подоплеку, то новый инцидент — это уже не попытка скомпрометировать Россию, речь идет о серьезной угрозе безопасности не только Великобритании, но и других стран — этот вопрос нужно брать под контроль», — сообщил Михайлов РИА «Новости».

По его мнению, проблему безопасного хранения химикатов в Соединенном Королевстве нужно поставить на рассмотрение в ООН или ОЗХО.

«Неконтролируемое распространение отравляющих веществ влечет за собой серьезные угрозы — британским властям следовало бы отчитаться о том, как они хранят имеющиеся у них химикаты. Что будет, если эти вещества попадут в руки террористов или криминальных группировок? Так этот яд может попасть в Европу, а затем и в Россию», — отметил Михайлов.

11:30

Сейчас несколько районов графства Уилтшир — там находятся Эймсбери и Солсбери — оцеплены полицией, поскольку их посещали перед отравлением пострадавшие британские граждане. В их числе — Сад королевы Елизаветы в Солсбери, дом Джона Бейкера по Роллстон-Стрит в Солсбери (там находится приют для бездомных), дом пары по Магглтон-Стрит в Эймсбери, аптека на дороге на Стоунхендж и Баптистский центр Эймсбери.

11:23

Россия настаивает на участии в расследовании. Британским спецслужбам следует привлечь российских специалистов к расследованию отравления на юге Англии, считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Манипуляция со Скрипалями и провела к тому, что вполне могут появиться люди, желающие ажиотажа в обществе, а это может вызвать цепную реакцию. Спецслужбам Великобритании надо внимательно отнестись к этому факту и профессионально приступить к расследованию, при необходимости привлекая и российских специалистов», — сообщил Шаманов.

11:13

Перед вами — фотографии с места происшествия.

Фоторепортаж: Место отравления: Эймсбери

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11:12

Пострадавшие от отравления предполагаемым «Новичком» — граждане Великобритании. Это 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули. Сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии. В том же госпитале Солсбери находились после отравления и Сергей и Юлия Скрипаль.

11:10

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже заявила, что будет пристально следить за ходом расследования. Тогда же, в среду, глава британского МВД сообщил, что сегодня проведет экстренное заседание чрезвычайного комитета, в который входят члены кабинета министров, представители полиции, спецслужб и экстренных служб.

11:05

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня глава британского МВД проведет экстренное заседание в связи с инцидентом в городе Эймсбери в 10 километрах от Солсбери. 30 июня там были обнаружены двое британских граждан: 44-летняя женщина и 45-летний мужчина находились без сознания. По заявлению Скотланд-Ярда, они были отравлены веществом «Новичок», от которого ранее, по их предположениям, пострадали Сергей и Юлия Скрипаль. «Газета.Ru» будет держать вас в курсе событий.