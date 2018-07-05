Отравление в Эймсбери: экстренное заседание в Лондоне. LIVE

Второй случай отравления людей говорит об опасности распространения химоружия по всей Европе, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. «Если отравление Скрипалей имело очевидную политическую подоплеку, то новый инцидент — это уже не попытка скомпрометировать Россию, речь идет о серьезной угрозе безопасности не только Великобритании, но и других стран — этот вопрос нужно брать под контроль», — сообщил Михайлов РИА «Новости».

По его мнению, проблему безопасного хранения химикатов в Соединенном Королевстве нужно поставить на рассмотрение в ООН или ОЗХО.

«Неконтролируемое распространение отравляющих веществ влечет за собой серьезные угрозы — британским властям следовало бы отчитаться о том, как они хранят имеющиеся у них химикаты. Что будет, если эти вещества попадут в руки террористов или криминальных группировок? Так этот яд может попасть в Европу, а затем и в Россию», — отметил Михайлов.