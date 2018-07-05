Новое отравление: в район Солсбери подвезли «Новичок»

Британцы, госпитализированные без сознания в городе Эймсбери, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». С таким заявлением выступил глава контртеррористического департамента Скотленд-Ярда Нил Базу: по его словам, найденное в Эймсбери вещество совпадает по химической формуле с тем ядом, что был обнаружен в городе Солсбери в ходе расследования «дела Скрипалей».

Отметим, что Солсбери расположен всего в 10 километрах к югу от Эймсбери — и жертвы могли его посещать.

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Сейчас, по словам Базу, оба отравленных британских подданных находятся в критическом состоянии в больнице. По данным газеты The Telegraph, пострадавшие — это 44-летняя женщина по имени Дон Стерджес и 45-летний Чарльз Роули. Полицейские нашли их без сознания в собственном доме.

В ходе брифинга Нил Базу подчеркнул, что Скотленд-Ярд не видит мотива у этого инцидента – вряд ли жертвы рассматривались как цели для покушения. В биографии Стерджес и Роули «нет ничего, что могло бы позволить предположить», что стало причиной атаки. Кроме того, вряд ли можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что «Новичок» из Эймсбери — из той же партии, что и отравляющее вещество в Солсбери.

Фоторепортаж: Место отравления: Эймсбери __is_photorep_included11826709: 1

При этом вероятность связи между двумя инцидентами высока — и полиция Лондона, возглавившая расследование, рассматривает эту версию как одну из приоритетных. Базу добавил, что в Скотленд-Ярде ожидают большого количества спекуляций на тему связи двух отравлений — однако расследование покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипаль до сих пор не завершено.

«Следователи продолжают сортировать информацию и оценивать все имеющиеся в их распоряжении свидетельства. Они делают все возможное, чтобы установить ответственных за то, что по-прежнему остается безумным и варварским уголовным преступлением», — подчеркнул Нил Базу.

Кроме того, на данный момент нельзя утверждать, что жертвы из Эймсбери посещали какие-либо из мест, где были в день своего отравления Скрипали. К тому же, эти точки до сих пор оцеплены полицейскими кордонами и проходили обеззараживание.

Уже сейчас расследованием дела в Эймсбери занимается около 100 сотрудников контртеррористической полиции Великобритании при поддержке полиции графства Уилтшир, передает НСН.

Тем временем, главный государственный врач Соединенного Королевства профессор Салли Дэйвис заявила, что понимает озабоченность местных жителей, опасающихся отравления, однако предположила, что она невысока.

Тем не менее, врач рекомендовала всем, кто мог оказаться в промежутке с вечера 29 июня по вечер 30 июня в местах, оцепленных сейчас полицией, продезинфицировать личные вещи и постирать всю свою одежду.

Как сообщает ФАН, в связи с эймсберийским инцидентом Лондон организует экстренное заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. Его должен возглавить министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже заявила, что следит за событиями в графстве Уилтшир «со всей серьезностью и пристальным вниманием».

Напомним, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ и агент британской разведслужбы SIS Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на лавочке возле торгового центра Maltings в городке Солсбери на западе Англии. В начале медики полагали, что они отравились фентанилом — однако вскоре премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Скрипалей якобы отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» российского производства.

Никаких доказательств в поддержку своей гипотезы британские власти не привели. Россия свою «причастность» к отравлению Скрипалей отрицает и требует, во-первых, допустить российских правоохранителей к расследованию, поскольку пострадали граждане РФ, а во-вторых — предоставить консулам доступ к Юлии Скрипаль. Кроме того,

Москва напомнила, что все свои запасы химического оружия уничтожила, формула «Новичка» находится в открытом доступе, а никаких причин для убийства бывшего шпиона российскими властями и спецслужбами не было.

Доказать причастность России к отравлению в Солсбери британской стороне так и не удалось. В начале мая посольство России в Лондоне опубликовало соответствующее официальное заявление. В тексте отмечалось, что власти Великобритании привлекли для расследования «сотни полицейских», потративших на изучение улик очень много времени. В российском посольстве считают, что британским полицейским не удалось поддержать официальную политическую версию кабинета Терезы Мэй.

На протяжении дипломатического конфликта Скрипали лежали без сознания в больнице, врачи опасались за их жизнь. Очнулись они лишь спустя пару месяцев, в конце апреля. Сейчас их местонахождение скрывается британскими властями.