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По следам кори: на Украину идет дифтерия

Украине грозит вспышка дифтерии

Вспышка дифтерии грозит Украине в ближайшие пару лет, предупреждает Роспотребнадзор. По данным ведомства, два случая заболевания этой инфекцией были зарегистрированы с начала этого года на территории Луганской области, однако необходимых для подтверждения этого диагноза процедур там не проводилось. На сайте Роспотребнадзора призвали учитывать факт возможной вспышки инфекции при планировании своих поездок.

На Украине возникла угроза дифтерии, что стоит учитывать при планировании поездок в эту страну, предупредили на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве сослались на информацию, опубликованную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 22 июня.

Согласно этим данным, вспышка заболевания на Украине возможна в ближайшие пару лет.

С начала текущего два случая дифтерии были зарегистрированы в Луганской области. При этом Роспотребнадзор отмечает, что необходимые для подтверждения диагноза серологические исследования там не проводятся.

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Прививки являются главными профилактическими мерами против дифтерии и кори. Согласно предоставленной ВОЗ информации, в последние три года на Украине наблюдается нехватка вакцины от этих заболеваний, а низкий уровень иммунизации населения грозит эпидемиологическими осложнениями.

По данным Центра стратегических и международных исследований США на вторую половину августа 2017 года, полный комплекс прививок от дифтерии, коклюша и столбняка получили всего 3% детей на Украине, притом что еще в 2016 году иммунизированы были 19% младенцев. Показатели 2017 года являются одними из самых низких в мире.

Прививка от дифтерии производится только в совокупности с вакцинами от коклюша и столбняка. Итоговое вещество называется адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной (АКДС).

Вакцину стали использовать с 1974 года. За 20 лет (с 1980 по 2000 год) общее количество случаев дифтерии удалось снизить более чем на 90%. Отмечается, что

до широкого внедрения иммунизации ежегодно в развивающихся страна дифтерией заболевал миллион человек, а жертвами болезни при этом становились около 50-60 тыс. человек.

По рекомендации Расширенной программы иммунизации (РПИ) ВОЗ, прививаться от этих болезней стоит еще в младенчестве. Весь комплекс АКДС предполагает введение трех доз, начиная с шестинедельного возраста. Минимальный интервал между введениями вакцин составляет четыре недели. По желанию и возможности после завершения основного курса вакцинации можно сделать еще одну прививку.

Если же дети от одного года до семи лет иммунизированы не были, им следует сначала ввести две дозы с интервалом в два месяца, а третью дозу только через 6-12 лет. Что касается подростков и взрослых, их вакцинация также проводится сначала два раза с перерывом в один-два месяца, а третья – через 6-12 месяцев. Людям, проживающим в районах, где угроза инфицирования особенно высока, рекомендуется делать прививки раз в 10 лет.

Однако на Украине рекомендациями организации здравоохранения зачастую пренебрегают. Чаще всего причиной игнорирования вакцинации является недоверие родителей к государственной власти, сказал политический эксперт Валерий Дымов телеканалу «112 Украина». «Люди знают о летальных исходах после вакцинации и знают, как происходят закупки медикаментов, а также постоянно слышат из СМИ о выявлении фальсификата медицинских препаратов в аптеках», — подчеркнул он.

Несколько лет назад в течение долгого времени по плановому календарю в государственные медицинские учреждения страны поставляли АКДС индийского производства.

Дети, которым ввели вакцину, впоследствии часто жаловались на боли и плохое самочувствие.

Это вызвало недоверие не только к прививкам от коклюша, дифтерии и столбняка, но и любым другим вакцинам, почему родители и начали изо всех сил пытаться ее избежать.

«Когда ребенку было два года, я поддалась натиску, что в садик не возьмут и т.п. Сделали АКДС, и понеслась: после прививки абструктивная пневмония. Мы за год четыре раза болели пневмонией!» — поделилась с украинским порталом «Лига защиты гражданских прав» Наталья Коткова.

Кроме того, многие украинские граждане жалуются, что на практике не имеют возможности пройти эту процедуру, поскольку медикаментов на всех не хватает, и желающим приходится становиться в лист ожидания.

Симптомы дифтерии чаще всего проявляются через два-пять дней после заражения. Все начинается с болей в горле и повышения температуры тела, в тяжелых случаях формируется утолщенный сероватый или белый налет в горле из-за воздействия токсинов. Налет, в свою очередь, может стать причиной затруднения дыхания и глотания, спровоцировать «лающий» кашель. Также увеличиваются лимфоузлы, вследствие чего отекает шея. Осложнения могут возникнуть в случае попадания токсина в кровоток. В результате могут быть нарушены функции почек, повреждены сердечная мышца и нервы. А это, в свою очередь, может вести к нарушению сердечного ритма и параличу.