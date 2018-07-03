По следам кори: на Украину идет дифтерия

На Украине возникла угроза дифтерии, что стоит учитывать при планировании поездок в эту страну, предупредили на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве сослались на информацию, опубликованную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 22 июня.

Согласно этим данным, вспышка заболевания на Украине возможна в ближайшие пару лет.

С начала текущего два случая дифтерии были зарегистрированы в Луганской области. При этом Роспотребнадзор отмечает, что необходимые для подтверждения диагноза серологические исследования там не проводятся.

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Прививки являются главными профилактическими мерами против дифтерии и кори. Согласно предоставленной ВОЗ информации, в последние три года на Украине наблюдается нехватка вакцины от этих заболеваний, а низкий уровень иммунизации населения грозит эпидемиологическими осложнениями.

По данным Центра стратегических и международных исследований США на вторую половину августа 2017 года, полный комплекс прививок от дифтерии, коклюша и столбняка получили всего 3% детей на Украине, притом что еще в 2016 году иммунизированы были 19% младенцев. Показатели 2017 года являются одними из самых низких в мире.

Прививка от дифтерии производится только в совокупности с вакцинами от коклюша и столбняка. Итоговое вещество называется адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной (АКДС).

Вакцину стали использовать с 1974 года. За 20 лет (с 1980 по 2000 год) общее количество случаев дифтерии удалось снизить более чем на 90%. Отмечается, что

до широкого внедрения иммунизации ежегодно в развивающихся страна дифтерией заболевал миллион человек, а жертвами болезни при этом становились около 50-60 тыс. человек.

По рекомендации Расширенной программы иммунизации (РПИ) ВОЗ, прививаться от этих болезней стоит еще в младенчестве. Весь комплекс АКДС предполагает введение трех доз, начиная с шестинедельного возраста. Минимальный интервал между введениями вакцин составляет четыре недели. По желанию и возможности после завершения основного курса вакцинации можно сделать еще одну прививку.

Если же дети от одного года до семи лет иммунизированы не были, им следует сначала ввести две дозы с интервалом в два месяца, а третью дозу только через 6-12 лет. Что касается подростков и взрослых, их вакцинация также проводится сначала два раза с перерывом в один-два месяца, а третья – через 6-12 месяцев. Людям, проживающим в районах, где угроза инфицирования особенно высока, рекомендуется делать прививки раз в 10 лет.

Однако на Украине рекомендациями организации здравоохранения зачастую пренебрегают. Чаще всего причиной игнорирования вакцинации является недоверие родителей к государственной власти, сказал политический эксперт Валерий Дымов телеканалу «112 Украина». «Люди знают о летальных исходах после вакцинации и знают, как происходят закупки медикаментов, а также постоянно слышат из СМИ о выявлении фальсификата медицинских препаратов в аптеках», — подчеркнул он.

Несколько лет назад в течение долгого времени по плановому календарю в государственные медицинские учреждения страны поставляли АКДС индийского производства.

Дети, которым ввели вакцину, впоследствии часто жаловались на боли и плохое самочувствие.

Это вызвало недоверие не только к прививкам от коклюша, дифтерии и столбняка, но и любым другим вакцинам, почему родители и начали изо всех сил пытаться ее избежать.

«Когда ребенку было два года, я поддалась натиску, что в садик не возьмут и т.п. Сделали АКДС, и понеслась: после прививки абструктивная пневмония. Мы за год четыре раза болели пневмонией!» — поделилась с украинским порталом «Лига защиты гражданских прав» Наталья Коткова.

Кроме того, многие украинские граждане жалуются, что на практике не имеют возможности пройти эту процедуру, поскольку медикаментов на всех не хватает, и желающим приходится становиться в лист ожидания.

Симптомы дифтерии чаще всего проявляются через два-пять дней после заражения. Все начинается с болей в горле и повышения температуры тела, в тяжелых случаях формируется утолщенный сероватый или белый налет в горле из-за воздействия токсинов. Налет, в свою очередь, может стать причиной затруднения дыхания и глотания, спровоцировать «лающий» кашель. Также увеличиваются лимфоузлы, вследствие чего отекает шея. Осложнения могут возникнуть в случае попадания токсина в кровоток. В результате могут быть нарушены функции почек, повреждены сердечная мышца и нервы. А это, в свою очередь, может вести к нарушению сердечного ритма и параличу.