«Забирайте ваших»: кого из россиян готов отдать Киев

Вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко перечислила россиян, которых Украина готова передать РФ в обмен на своих граждан по формуле «23 на 23». Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

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По словам Геращенко, Украина готова выдать граждан РФ, осужденных за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне и Тернополе или за участие в военных действиях в Донбассе. В отношении некоторых из них все еще идут судебные процессы.

Среди фамилий российских граждан, которых может освободить Украина, оказались 23 человека: Максим Сливка, Павел Черных, Лариса Чубарова, Евгений Шаталов, Виктор Агеев, Александр Баранов, Анатолий Бусыгин, Валахидис Александр, Вячеслав Высоцкий, Владислав Макаров, Евгений Нефедов, Максим Одинцов, Алексей Сидиков, Денис Сидоров, Руслан Беджиев, Валерий Гратов, Владислав Гречин, Олег Доронин, Сергей Егоров, Валерий Иванов, Игорь Кимаковский, Ольга Повализ, а также Василий Кусакин.

В обмен на россиян украинская сторона рассчитывает добиться освобождения режиссера Олега Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова и других осужденных украинцев, часть из которых сейчас находится в ДНР и ЛНР. Полный список 23 украинцев в Раде не огласили.

Геращенко обратилась к российским властям, сказав: «Заберите ваших, отдайте украинцев».

Руководитель аппарата уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой Иван Соловьев рассказал журналистам, что обмен этих конкретных лиц не был согласован с омбудсменом и российской стороной. Соловьев предположил, что киевские власти самостоятельно делают заявления об обмене «в угоду той политической обстановке, которая есть на Украине», а также чтобы привлечь внимание европейских партнеров.

Он подчеркнул, что процесс обмена удерживаемыми лицами не входит в полномочия омбудсмена.

29 июня уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о готовности обменять 23 осужденных на Украине россиян на такое же количество украинских граждан, осужденных в России.

Она также добавила, что намерена проинформировать страны-участницы «нормандского формата», ЕС и США, а также комиссара Совета Европы по правам человека о том, что ей не позволили встретиться в России с осужденными гражданами Украины.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в ответ заметила, что перед тем, как осуществить обмен, России и Украине необходимо решить вопрос о статусе лиц с двойным гражданством — украинским и российским. Для этого необходимо заключение соответствующего двустороннего соглашения, подчеркнула Москалькова

В конце этого месяца Денисова не смогла попасть к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за подготовку терактов в Крыму. В пресс-службе украинского омбудсмена заявили, что администрация колонии, где находится Сенцов, отказала Денисовой в посещении режиссера «по непонятным для Украины причинам», и это «ведет к срыву» договоренностей о посещении заключенных, которые были достигнуты между двумя странами.

В то же время уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила недоумение действиями украинской коллеги. По ее словам, Денисова в очередной раз без надлежащего разрешения и согласования попыталась попасть на территорию колонии для встречи с Сенцовым.

В СМИ неоднократно появлялась информация о возможности обмена отбывающего наказание в России украинца Олега Сенцова на арестованного в Киеве главу портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Однако власти обоих государств так и не подтвердили эту информацию. Кроме того, в МИД РФ заявили, что Киев не может позволять себе брать людей в качестве заложников, чтобы потом требовать их обмена на тех, кто осужден за реальные преступления.

Напомним, российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму, его сообщник Александр Кольченко получил десять лет. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

В мае нынешнего года в Киеве задержали руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что между делами Сенцова и Вышинского есть большая разница. Украинский режиссер, отметил Песков, отбывает наказание по серьезному обвинению в подготовке терактов, а у журналиста Вышинского совсем другая ситуация — его обвиняют в госизмене за профессиональную журналистскую деятельность.