В московском супермаркете захвачены заложники. LIVE

⚡️Связался с нашим источником из группы компаний «Дикси». Так вот, он рассказал мне, что частная охрана есть только на тех точках, которые расположены в особо опасных зонах (вокзалы, криминальные районы итп). Остальные магазины «Дикси» оборудованы тревожной кнопкой и все