В московском супермаркете захвачены заложники. LIVE

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Очевидцы продолжают делиться кадрами с места происшествия. В окрестностях магазина собрались местные жители, рядом припаркованы машины Следственного комитета и полиции.
Обстановка на месте происшествия — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
Фоторепортаж: Захват заложников в московском супермаркете
В Москве мужчина захватил в заложники посетителя продуктового магазина, а не продавца. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила представитель торговой сети Юлия Чернышова. Отметим, что ранее в МВД сообщали, что «мужчина незаконно удерживает работника торговой организации».
На место захвата заложников прибыл начальник ГУ МВД по городу Москве Олег Баранов.
Журналист сайта kp.ru со ссылкой на источник в группе компаний «Дикси» сообщил о том, что торговая сеть нанимает частную охрану лишь для тех магазинов, которые расположены в особо опасных зонах.
Согласно информации радио «Говорит Москва», сначала мужчина с ножом набросился на людей, а затем схватил продавца.
Жители района, в котором расположен продуктовый магазин, сообщают о том, что его территория перекрыта.
По данным МВД, инцидент произошел на Большой Академической улице. «Полицией совместно с сотрудниками Росгвардии организовано оцепление места происшествия. Принимаются меры по задержанию указанного гражданина», — говорится в официальном заявлении силового ведомства.
Сообщается, что одна из сотрудниц магазина «Дикси» ранена ножом.
Мужчина, угрожая ножом продавцу, требует от него 300 тысяч рублей. Также он желает, чтобы с ним вели переговоры представители силовых структур, сообщает «Пятый канал».
По свидетельству пользователей соцсетей, мужчина вооружен ножом.
Ранее в полицию поступило сообщение о том, что в продуктовом супермаркете неизвестный человек удерживает сотрудника магазина.
Здравствуйте, дорогие друзья. В этот немного пасмурный день в Москве произошло чрезвычайное происшествие. В одном из супермаркетов на севере Москвы неизвестный захватил заложников.