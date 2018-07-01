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В московском супермаркете захвачены заложники. LIVE

Онлайн: в одном из супермаркетов Москвы захвачены заложники

Утром 1 июля неизвестный, вооруженный ножом, захватил заложников в московском супермаркете «Дикси». Полиция и сотрудники Росгвардии оцепили район. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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13:44

Очевидцы продолжают делиться кадрами с места происшествия. В окрестностях магазина собрались местные жители, рядом припаркованы машины Следственного комитета и полиции.

Чем же закончится ситуация на б.Академической , захват заложников район оцеплен , пробка часть 2 злоумышленник что-то украл и это заметили сотрудники магазина. По предварительной информации, после этого преступник достал холодное оружие и набросился на людей. #news #newsone #today #moskowcity #академическая #чп #чпмосква #россия #пробка #оцепление #полиция #скорая #маскишоу #видео #происшествие #опастность #россия24 #нтв #новости #дикси #чайхона1#video #shok

Публикация от Николай (@nickolay8586)

13:40

Обстановка на месте происшествия — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Фоторепортаж: Захват заложников в московском супермаркете

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13:33

В Москве мужчина захватил в заложники посетителя продуктового магазина, а не продавца. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила представитель торговой сети Юлия Чернышова. Отметим, что ранее в МВД сообщали, что «мужчина незаконно удерживает работника торговой организации».

13:28

На место захвата заложников прибыл начальник ГУ МВД по городу Москве Олег Баранов.

Дикси Полиция Захват заложников
Максим Григорьев/ТАСС
Сотрудник полиции у магазина "Дикси" на Большой Академической улице, где по предварительным данным мужчина удерживает заложников, 1 июля 2018 года
13:22

Журналист сайта kp.ru со ссылкой на источник в группе компаний «Дикси» сообщил о том, что торговая сеть нанимает частную охрану лишь для тех магазинов, которые расположены в особо опасных зонах.

13:17

Согласно информации радио «Говорит Москва», сначала мужчина с ножом набросился на людей, а затем схватил продавца.

13:12

Жители района, в котором расположен продуктовый магазин, сообщают о том, что его территория перекрыта.

13:07

По данным МВД, инцидент произошел на Большой Академической улице. «Полицией совместно с сотрудниками Росгвардии организовано оцепление места происшествия. Принимаются меры по задержанию указанного гражданина», — говорится в официальном заявлении силового ведомства.

13:02

Сообщается, что одна из сотрудниц магазина «Дикси» ранена ножом.

12:59

Мужчина, угрожая ножом продавцу, требует от него 300 тысяч рублей. Также он желает, чтобы с ним вели переговоры представители силовых структур, сообщает «Пятый канал».

12:53

По свидетельству пользователей соцсетей, мужчина вооружен ножом.

12:50

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что в продуктовом супермаркете неизвестный человек удерживает сотрудника магазина.

12:46

Здравствуйте, дорогие друзья. В этот немного пасмурный день в Москве произошло чрезвычайное происшествие. В одном из супермаркетов на севере Москвы неизвестный захватил заложников.