23 на 23: обменяются ли Киев и Москва заключенными

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о готовности обменять 23 осужденных на Украине россиян на такое же количество граждан Украины, осужденных в России. Об этом она рассказала на пресс-конференции в посольстве Украины в Москве.

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Денисова отметила, что передача осужденных может быть осуществлена как в рамках обмена, так и в рамках экстрадиции, однако, по ее словам, в последнем украинской стороне отказывает Россия.

«Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиян, осужденных на Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия, в обмен на 23 украинцев из российских тюрем», — сказала омбудсмен.

Она добавила, что намерена проинформировать страны-участницы «нормандского формата», ЕС и США, а также комиссара Совета Европы по правам человека о том, что ей не позволили встретиться в России с осужденными гражданами Украины.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в ответ заметила, что перед тем, как осуществить обмен, России и Украине необходимо решить вопрос о статусе лиц с двойным гражданством — украинским и российским. Для этого необходимо заключение соответствующего двустороннего соглашения, подчеркнула Москалькова

29 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о «полной раскоординации действий» российского и украинского омбудсменов и «достаточно большом дефиците взаимного доверия».

«Происходит весьма проблематичная ситуация с синхронизацией действий. Вы знаете, что проблемы были и у Москальковой, пока она была в Киеве, и фактически без предварительного уведомления ее коллега приехала сюда, Денисова. Главным образом это пока неспособность сторон договориться об алгоритме действий и о режиме посещения», — передает слова Пескова РИА «Новости».

В июне этого года президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко дважды обсуждали по телефону условия обмена удерживаемыми лицами. В частности, они договорились об обоюдном посещении заключенных омбудсменами двух стран.

В конце этого месяца Денисова не смогла попасть к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за подготовку терактов в Крыму. В связи с этим посольство Украины в Москве направило в МИД России ноту протеста.

В пресс-службе украинского омбудсмена заявили, что администрация колонии, где находится Сенцов, отказала Денисовой в посещении Сенцова «по непонятным для Украины причинам», и это «ведет к срыву» договоренностей о посещении заключенных, которые были достигнуты между двумя странами.

В то же время уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила недоумение действиями украинской коллеги.

По ее словам, Денисова в очередной раз без надлежащего разрешения и согласования попыталась попасть на территорию колонии для встречи с Сенцовым.

В СМИ неоднократно появлялась информация о возможности обмена отбывающего наказание в России украинца Олега Сенцова на арестованного в Киеве главу портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Недавно омбудсмены обеих стран предприняли попытки навестить своих граждан в тюрьмах, но осуществить это так и не удалось.

Напомним, российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму, его сообщник Александр Кольченко получил десять лет. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

Ранее Москалькова сообщила журналистам, что, по полученным от местного омбудсмена данным, Сенцов, объявивший голодовку, дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе. По ее словам, она также направила своей украинской коллеге отчет о посещении Сенцова региональным омбудсменом в ЯНАО и справку о состоянии его здоровья от 20 июня.

Денисова, однако, поставила под сомнение предоставленные ей данные о здоровье Сенцова. На своей странице в фейсбуке она написала, что, по утверждению адвоката заключенного, Сенцов сейчас не получает питательных веществ, поскольку он дал согласие на капельницу только в случае критического состояния здоровья.

В мае нынешнего года в Киеве задержали руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвиняют в госизмене и поддержке непризнанных республик ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил журналиста под стражу на 60 дней без определения залога.

Защита обжаловала арест журналиста на 60 дней, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Позже Дмитрий Песков заявил, что вопрос об обмене Вышинского никто не инициировал. Что касается Сенцова, то, отметил Песков, он отбывает наказание по серьезному обвинению в подготовке терактов. У Вышинского же совсем другая ситуация — его обвиняют в госизмене за профессиональную журналистскую деятельность.