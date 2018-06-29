Дело Улюкаева живет: Феоктистов получил $2 млн

Замоскворецкий суд Москвы вернул $2 млн из дела экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева генералу ФСБ в отставке и бывшему начальнику службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову. Таким образом, суд удовлетворил его ходатайство о возврате денег, выделенных на проведение оперативного эксперимента.

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«Изъятые денежные средства вернуть по принадлежности», — заявила судья Лариса Семенова. Пока она оглашала постановление, пять судебных приставов загородили Феоктистова от представителей прессы.

Защита экс-министра обжалует это решение.

«Мы возражали против возврата денег Феоктистову, так как нет законных оснований, документально он не подтвердил, что деньги принадлежат ему, сказал, что деньги частного инвестора»,

— заявила в суде адвокат Улюкаева Лариса Каштанова.

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрел вопрос возврата средств бывшему генералу в закрытом режиме, тем самым удовлетворив ходатайство ФСБ. При этом заявление с просьбой закрыть процесс поступило в суд за подписью некоего замначальника ФСБ — его имя так и не было названо.

Судья Лариса Семенова заявила, что рассмотрение дела в закрытом режиме необходимо для сохранения персональных данных заявителя.

«Поступило заявление от заместителя руководителя службы, начальника управления ФСБ. Просят со статьей № 9 Федерального закона от 27 мая 1996 «О госохране», в целях обеспечения безопасности Феоктистова, которому предоставлена госохрана, провести рассмотрение заявления в закрытом режиме», — объяснила судья.

Узнав о ходатайстве спецслужбы, Улюкаев категорически возражал закрытию процесса. Адвокат экс-министра Каштанова напомнила суду, что Феоктистов уже не является штатным сотрудником ФСБ. Тем не менее, судья Лариса Семенова свое мнение не изменила.

Сам бывший глава Минэкономразвития участвовал в процессе о возврате средств генералу ФСБ Феоктистову по видеосвязи из колонии №1, расположенной в микрорайоне Твери Большие Перемерки.

Осужденный чиновник был пострижен коротко и одет в черную тюремную робу. Вместе с ним в отдельном комнате сидел конвоир.

Что касается экс-генерала ФСБ, то он явился в суд лично. Феоктистов был в штатском — с недавнего времени он больше не занимает пост начальника службы безопасности «Роснефти».

Напомним, Улюкаев был задержан сотрудниками ФСБ в офисе «Роснефти» в ноябре 2016 года после того, как он принял от главы компании Игоря Сечина сумку с деньгами. Незадолго до спецоперации глава службы безопасности нефтяной компании Феоктистов написал заявление в ФСБ о вымогательстве Улюкаевым взятки. Сумма размером $2 млн, судьба которой решилась 29 июня в Замоскворецком суде, была найдена экс-генералом у некого «частного инвестора» и использовалась для оперативного эксперимента.

«Согласно показаниям Феоктистова, $2 млн он взял у своего знакомого, частного инвестора. При этом он не объяснял ему причин, он до сих пор не знает, для чего эти деньги были. Он просто принес их в «Роснефть», — заявил в декабре 2017 года адвокат экс-министра Тимофей Гриднев.

Защитник Улюкаева напомнил суду, что привлечение частных денег для спецоперации по делу экс-главы ГУЭБиПК Дениса Сугробова было расценено как преступление.

Дело Улюкаева стало последним в карьере Феоктистова. После него он ушел в отставку с поста главы службы безопасности «Роснефти». До работы в нефтяной компании он был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности (УСБ). А ранее Феоктистов около пяти лет руководил 6-й Службой УСБ ФСБ и занимался оперативным сопровождением резонансных уголовных дел.

Так, именно он занимался задержанием в 2014 году Дениса Сугробова, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева и губернатора Кировской области Никиты Белых.

Олег Феоктистов был допрошен в ходе дела Улюкаева как свидетель обвинения, и именно его показания стали основой для доказательства вины экс-министра. Так, бывший генерал заявил, что Улюкаев во время беседе с Сечиным «с помощью двух пальцев указал сумму вознаграждения, которое хотел получить, это было равнозначно двум миллионам долларов».

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал вину Улюкаева в получении взятки в размере $2 млн от Сечина за содействие в приватизации «Башнефти». Экс-министра приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Ему также было запрещено занимать должности в органах власти и госкорпорациях в течение определенного срока после освобождения. Сам обвиняемый свою вину так и не признал.

12 апреля после рассмотрения апелляции Мосгорсуд скорректировал приговор бывшему чиновнику. Так, суд исключил наказание в виде запрета работать в госорганах после освобождения.

Также Замоскворецкий суд Москвы постановил частично снять арест с имущества Улюкаева, чтобы тот смог оплатить штраф.