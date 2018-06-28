Голодает и смотрит футбол: как отбывает срок Сенцов

Эмоциональное состояние осужденного в России за подготовку терактов в Крыму украинца Олега Сенцова, который 46 дней назад объявил голодовку, удовлетворительное, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она встретилась с ним 28 июня в исправительной колонии «Белый медведь» Ямало-Ненецкого автономного округа. В ЯНАО Москалькова прибыла в рамках рабочей поездки. По ее словам, Сенцов интересуется событиями в мире, смотрит новости и футбол, а также пишет сценарий для фильма.

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Что касается состояния его здоровья, Москалькова отметила, что он встретил ее стоя и передвигался нормально. «На протяжении полутора часов встречалась с Олегом Сенцовым… Его состояние здоровья относительно удовлетворительное», — сообщила омбудсмен РИА «Новости». Она добавила, что Сенцову два раза в день предоставляют питательные вещества. Давление, температура тела и общее состояние осужденного Москалькова нашла удовлетворительными.

По ее словам, вопрос прекращения голодовки Сенцов обсуждать не стал. «Я хотела уговорить его сменить форму защиты прав, но он ответил, что не хочет говорить об этом», — отметила омбудсмен и также уточнила, что сам Сенцов оценивает свое состояние здоровья как удовлетворительное.

Осужденный поддерживает связь с мамой, друзьями и двоюродной сестрой. Москалькова надеется, что именно они смогут убедить его отказаться от голодовки.

Режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году, когда ему вменили обвинение в организации террористической организации и подготовке двух терактов. Виновным Сенцова признал российский суд, после чего мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы. Объявление Сенцовым голодовки являлось призывом к освобождению всех «украинских политзаключенных», которые находятся под стражей в России.

8 июня его состояние резко ухудшилось. Режиссера вывозили в гражданскую больницу на консилиум. Посовещавшись, врачи выписали ему набор питательных смесей, в согласии на получение которых он расписался лично, сообщила Москалькова. По ее словам, за Сенцовым наблюдают врачи, а медицинские показатели свидетельствуют об отсутствии угрозы для жизни.

После этого к персоне Сенцова было приковано особенное внимание со стороны российского и украинского омбудсменов. Так, 15 июня Татьяна Москалькова заявила, что ради встречи с Олегом Сенцовым ее коллега из Украины Людмила Денисова нарушила российское законодательство, однако в итоге ее к нему не пустили.

«Денисова находится на Ямале, в нарушение российского законодательства требует допуска к гражданину России (Олегу Сенцову). Получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью в получении подтверждения о состоянии здоровья этого человека», — сообщила Москалькова, отметив при этом, что запрос на получение информации о здоровье Сенцова она направила во ФСИН сама.

О том, что украинского омбудсмена не пустили к режиссеру, написала сама Денисова в своем фейсбуке. «Я встретилась с начальником колонии и с начальником управления исполнения наказания в Ямало-Ненецком автономном округе. Он сообщил мне, что я не могу ни при каких обстоятельствах встретиться с Олегом Сенцовым», — отметила Денисова. С чем связан отказ, ей, как она сама утверждает, не объяснили. Не предоставили првозащитнику и информации о состоянии здоровья Сенцова.

28 июня Денисову снова не пустили к осужденному режиссеру. Об этом она написала у себя в фейсбуке: «С 9-ти утра пытаюсь подать заявление в исправительную колонию номер 8, где удерживают Олега Сенцова. И только в 17.02 (по местному времени — «Газета.Ru») вышел дежурный и принял заявление. На какие-либо мои вопросы отвечает одно — я доложу руководству».

По словам Денисовой, она летела с Татьяной Москальковой в одном самолете. Российский омбудсмен тоже направлялась к Сенцову, и, по словам Денисовой, «демонстративно» проехала мимо украинской коллеги у ворот колонии.

Москалькова тогда запросила данные о состоянии здоровья режиссера. «Его состояние здоровья (на 15 июня) удовлетворительно. Он каждый день, с его разрешения, получает капельницы с полным набором всех необходимых питательных веществ...И в весе он не только не потерял, но и на два килограмма прибавил. С ним на видеоконференцсвязи была сенатор Людмила Нарусова. Она призывала его выйти из голодовки и убедилась, что те утверждения, что у него цинга, выпали зубы и он находится при смерти, не соответствуют действительности», — отметила омбудсмен из России.

Москалькова отметила, что каждый день получает информацию от руководства ФСИН о состоянии Сенцова и очень надеется, «что украинская сторона также будет заботиться о гражданах России, которые в виде акции протеста могут осуществлять такие меры, как голодовка».

15 июня также сообщалось, что

омбудсмены договорились о первоначальном визите российского правозащитника к арестованному на Украине руководителю портала РИА «Новости» Украина Кириллу Вышинскому, который в данный момент находится под арестом в Херсоне. Только после этого Денисова сможет навестить Сенцова.

Руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая. В украинский офис издания тогда ворвались сотрудники службы безопасности Украины, которые произвели обыск. Процедура продолжалась в течение почти восьми часов. Вышинского подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Довольно распространенной стала тема возможности обмена Вышинского на Сенцова. Ее даже поднимали во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в этом году. Однако российский лидер на соответствующий вопрос ответил отрицательно. «Сенцов ведь задержан не за журналистскую деятельность, а за подготовку взрыва. В результате которого могли пострадать люди. Это совершенно несопоставимые вещи. Мы пока не думаем об этом (обмене). Я думаю о том, что на Украине восторжествует здравый смысл, и мы добьемся освобождения российского журналиста», — отметил Путин.