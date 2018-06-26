Недорого заплатит: Навальный проиграл Прохорову в суде

Люблинский суд 26 июня принял решение удовлетворить иск предпринимателя Михаила Прохорова к оппозиционеру Алексею Навальному, который опубликовал в своем блоге результаты расследования ФБК, затрагивавшего интересы бизнесмена. В своем расследовании Навальный обвинил Прохорова в даче взятки бывшему вице-премьеру РФ Александру Хлопонину. Взяткой оппозиционер назвал покупку бизнесменом у чиновника виллы по завышенной на €25 млн цене.

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Сразу после публикации материала представители миллиардера заявили, что намерены обратиться в суд с иском к Навальному. Как уточнялось, сделка была абсолютно прозрачной, а утверждение оппозиционера о взятке — ложь.

На первом же заседании по существу, продлившемся два часа, суд принял решение удовлетворить иск бизнесмена.

«Исковые требования Прохорова Михаила Дмитриевича к Навальному Алексею Анатольевича о защите чести, достоинства и деловой репутации удовлетворить. Обязать Навального Алексея Анатольевича в течение 10 дней с даты вступления решения суда в законную силу опровергнуть содержащиеся в сети интернет по адресу navalny.com не соответствующие действительности сведения о том, что олигарх платит взятку вице-премьеру…», — процитировали решение судьи Марины Васиной RNS. Также суд постановил разместить аналогичное опровержение на Youtube.com.

Кроме того, суд обязал Навального «записать и опубликовать в интернете на сайте по адресам navalny.com и youtube.com видеоролик, в котором оппозиционер зачитывает резолютивную часть решения суда.

В ходе заседания представитель Навального Вячеслав Гимади попросил суд отказать в удовлетворении иска Прохорова, так как привлечение внимания общества и СМИ к ситуации является правом ответчика на выражение своего мнения.

Он также указал на то, что Прохоров является не частным, а публичным лицом, поэтому его действия могут подвергаться критике в СМИ.

«Вопрос имеет общественную значимость. Он привлекает внимание к коррупции, с которой борются все, начиная с президента», — цитирует Гимади РАПСИ.

Адвокаты Навального также потребовали вызвать в суд в качестве свидетеля бывшего вице-премьера РФ Александра Хлопонина. Представители Прохорова выступили против. По словам адвоката Тимофея Гриднева, иск подан от конкретного лица — Михаила Прохорова, а ответчики пытаются затянуть процесс. Судья ходатайство о вызове Хлопонина отклонила.

Сразу после завершения суда представители Навального заявили о намерении обжаловать вердикт: «Мы будем обжаловать принятое решение в Мосгорсуде, для нас важно пройти все инстанции, наша конечная цель — Европейский суд по правам человека».

26 апреля Навальный опубликовал в своем блоге результаты расследования ФБК под названием «Как олигарх платит взятку вице-премьеру», проведенного после публикации материала Русской службы «Би-би-си» о том, что Александр Хлопонин, будучи вице-премьером прежнего правительства, продал свою виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми офшору, связанному с Прохоровым, по цене на 25 млн евро выше рыночной.

Из этих данных оппозиционер сделал заключение, что Прохоров «покупает себе одного из высших чиновников правительства России». Оппозиционер также утверждает, что продажа виллы была взяткой.

Весной 2017 года Навальный уже вступал в судебную тяжбу с миллиардером — но не Прохоровым, а Алишером Усмановым.

Причиной иска о защите чести и достоинства послужил фильм-расследование «Он вам не Димон». В своем иске Усманов требовал опровергнуть информацию в фильме о том, что он передал земельный участок на Рублевке стоимостью 5 млрд рублей фонду, который, заявили в ФБК, контролируется окружением премьера Дмитрия Медведева. Навальный также назвал это взяткой главе правительства.

В качестве доказательств, свидетельствующих о непричастности истца к вменяемым ему Алексеем Навальным и Фондом борьбы с коррупцией обвинениям, Усманов предоставил суду целый набор документов. В итоге суд обязал Навального в течение десяти дней удалить все упомянутые Усмановым в иске видео и публикации, размещенные в интернете, а также опубликовать опровержение и не удалять его ранее чем через три месяца со дня вынесения приговора.

Усманов также опубликовал два видеобращения к Навальному. В том числе в роликах он прокомментировал слова оппозиционера о том, что миллиардер является уголовником. По словам Усманова, он действительно сидел в тюрьме при советской власти, но его судимость была признана судом Узбекистана сфабрикованной, в отличие от судимости Навального. Усманов призвал оппозиционера извиниться, а также произнес ставшую популярной фразу «Тьфу на тебя, Алексей Навальный».

«Сделай первый шаг, скажи «ошибся я», тебе полегчает, Алексей Полиграфович Навальный», — посоветовал бизнесмен политику. Усманов также добавил, что дебаты между ними были бы сравнимы с дебатами «между правдой и ложью». «Тьфу на тебя еще раз», — резюмировал второе видео Усманов.