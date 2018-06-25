Необычная жара в Москве: инструкция по выживанию

Синоптики предупредили о возвращении жары в столицу. Начало недели сулит москвичам небольшую поблажку, однако во второй ее половине температура снова начнет подниматься до тропических показателей.

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По прогнозу Росгидромета, 26 июня в городе будет относительно прохладно: +14°C по ночам и до +24°C днем. «В Москве жара сделала передышку, но ненадолго.

Каждый новый день начавшейся недели будет становиться более теплым, чем предыдущий. Теплыми будут и ночи. Значения средней суточной температуры постепенно начнут превышать климатическую норму на 4-5 градусов. В течение рабочей недели солнца в Москве будет много»,

— говорится в сообщении ведомства.

Глобальное потепление обеспечит антициклон, который уступит место южному циклону только в выходные. Уже со среды, 27 июня, дневная температура в столице повысится до +26…+28°C, в четверг потеплеет до +27…+29°C, а пятница превысит «психологическую отметку» в +30°C – воздух днем прогреется до +31°C. Суббота также окажется жаркой: до +19°C ночью и +24…29°C днем. Но духоту, как ожидается, немного собьет кратковременный дождь: он пройдет в городе первый раз за неделю.

Прогнозы синоптиков пугающе похожи на начало страшной жары, обрушившейся на Москву летом 2010 года. Напомним, тогда 44 дня подряд температура воздуха в столичном регионе превышала +30°C. При этом осадков практически не было. В ближайшем Подмосковье начали гореть торфяники, из-за чего столицу и соседние районы накрыл удушающий смог. Как позже признали в департаменте здравоохранения Москвы, смертность в столице тогда возросла на 50,7%, погибло примерно 700 человек, многие — от обострения хронических заболеваний дыхательной системы, инфарктов и инсультов.

В октябре 2016 года ООН включила ситуацию в регионе летом 2010 года в число десяти самых смертоносных стихийных бедствий.

В этом году повторения лета-2010 ожидать не стоит, уверяют синоптики. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, такая жара столице этим летом не грозит. Прогнозируемые температурные показатели выше климатической нормы для июня, но не являются аномальными, добавил он.

В связи необычной жарой были выпущены несколько рекомендаций по тому, как перенести этот период с минимальными потерями. Так, департамент здравоохранения Москвы опубликовал тест на знание правил безопасного загара. В частности, там объясняется, что одежда защищает от солнца лучше, чем крем с SPF.

Вопреки распространенному мнению, солнечные ванны на свежем воздухе ничуть не безопаснее солярия: ультрафиолет солнечного излучения и ламп в солярии в равной степени вызывает мутации, приводящие к злокачественным опухолям кожи.

Там же объясняется, что солнечные лучи опаснее всего для детей: ультрафиолет вызывает мутации, которые в спустя десятилетия приводят к появлению опухолей. Детям предстоит жить много десятилетий, поэтому риск реализации онкогенного потенциала мутаций очень высок. Безопаснее всего загорать весной, поскольку осенью истончается озоновый слой и интенсивность УФВ-излучения выше, чем весной; а летом УФВ-излучение самое активное, добавляют в департаменте.

Показатель SPF на упаковке обозначает не сколько часов можно находиться под солнцем после нанесения средства или сколько раз в день надо наносить его, а во сколько раз больше доза ультрафиолета, которую можно получить без покраснения кожи. Солнцезащитный крем, находясь у моря или реки, надо наносить после каждого купания. Вода, обтирание кожи полотенцем, контакт кожи с поверхностью шезлонга уменьшают количество крема на коже и ослабляет ее защиту.

Также столичные медики предупредили о правилах приема лекарств в жару. Хранить их рекомендуется в холодильнике, запивать прохладной водой, а если срок их годности подходит к концу, желательно заменить новыми упаковками.

Москвичам, страдающим хроническими заболеваниями, следует проконсультироваться с участковым врачом, тот поможет скорректировать дозу и схему приема препаратов. Особенно это касается людей пожилого возраста, у которых есть сердечно-сосудистые, легочные или эндокринологические заболевания.

Разные виды жары по-разному влияют на организм. «При сухой жаре, например, увеличивается частота сердечных сокращений, повышается давление, расширяются периферические сосуды. А влажная жара увеличивает риск возникновения отеков, из-за этого возрастает вероятность образования тромбов. Чтобы сохранить при этом нормальный кровоток, сердцу приходится работать в усиленном режиме, практически на пределе своих возможностей», — говорил «Газете.Ru» врач общей практики медицинского центра «Удача» Юрий Баландин.

«Инструкции по выживанию» составили и для горожан, не имеющих проблем со здоровьем. Нежелательно выходить на улицу между 10:00 и 16:00, снизить физическую активность на открытом воздухе, а в помещении, по возможности, стоит поддерживать прохладу, но не ниже +23°C.

Повышенное внимание нужно уделить детям, так как их система терморегуляции пока формируется: чаще давать им пить, одевать в легкую одежду из натуральных тканей, в самый пик жары не допускать слишком активных игр. Если пожилой человек живет отдельно, то надо регулярно спрашивать о его самочувствии хотя бы дистанционно — а лучше всего навещать каждый день.

В жару медики также советуют не пить спиртное, кофе и газировку, не есть острую и жирную пищу и внимательно проверять срок годности приобретаемых продуктов. Хорошим решением будет свести к минимуму нахождение в общественном транспорте.