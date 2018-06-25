Без врачей и матраса: Белых этапируют в колонию

Бывшего главу Кировской области Никиту Белых этапировали в колонию строгого режима, где осужденному предстоит отбывать восьмилетний срок. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал «Газете.Ru», что сотрудники ФСИН, по закону не могут раскрывать информацию о колонии, куда был отправлен Белых. До его фактического прибытия туда ни адвокаты, ни родственники не знают, в какой именно колонии будет отбывать наказание экс-губернатор Кировской области. Кроме того, пока не предоставляется конкретной информации о том, сопровождал ли Белых врач, а также как именно экс-губернатора отвозят в колонию: на машине или на поезде.

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Мельников также сообщил, что накануне этапирования представители ОНК приходили в СИЗО, чтобы проверить условия содержания Никиты Белых, в целом правозащитник «не увидел существенного ухудшения здоровья» экс-губернатора.

«Последние три дня он содержался один в трехместной камере, поскольку его статус подозреваемого фактически поменялся на статус осужденного. Так как не было подходящего сокамерника, он содержался один.

К сожалению, ему не выдали ортопедический матрас, который необходим ему по медицинским показаниям, хотя мы неоднократно отправляли просьбу об этом руководству СИЗО Лефортово», — рассказал Мельников.

Как предположил ответственный секретарь ОНК, в колонии Белых могут быть предоставлены особые условия содержания, связанные с состоянием его здоровья: «Врач должен держать его состояние на контроле. Могут быть ограничены его работы, если он не может работать по медицинским показателям. Также бывают медицинские показатели, по которым осужденному предоставляется одиночная камера, однако это случается крайне редко».

Жена экс-губернатора Кировской области Екатерина Белых сообщила, что, по предварительной информации, ее мужа отправили в колонию без сопровождения медиков. Это произошло вопреки просьбе членов ОНК Москвы к сотрудникам ФСИН обратить внимание на то, чтобы при этапировании экс-губернатора сопровождал врач, так как Белых болеет диабетом и жалуется на высокое давление.

«Очень надеюсь, что муж прибудет в колонию без серьезных последствий для здоровья и жизни. Наибольшую угрозу представляет уже не раз знакомая нам по слушаниям и перевозкам в автозаках — серьезная угроза инсульта», — написала она на своей странице в Facebook.

Екатерина Белых рассказала «Газете.Ru», что в последний раз виделась с супругом неделю назад. На вопрос о состоянии его здоровья она ответила: «Плохо».

Однако Иван Мельников считает, что медработник может находиться непосредственно в поезде, на котором, возможно, этапируют Белых, или же присоединится по пути следования.

По словам представителя ОНК, перед этапированием Белых осмотрел врач, были выписаны необходимые лекарственные препараты с запасом на дорогу.

«Если медицинский работник не выехал с ним сразу из следственного изолятора, вполне возможно, что он присоединится к Белых в случае необходимости по пути следования. Например, если его будут этапировать поездом, в таких случаях очень часто медработник находится в поезде», – рассказал Мельников.

В какой именно колонии будет отбывать срок Белых, пока неизвестно. Иван Мельников ранее предполагал, что Белых могут отправить в ту же колонию, в которой, предположительно, окажется Улюкаев — то есть в иркутскую исправительную колонии №3. Если предположения оправдаются, то соседями двух осужденных чиновников станут бывшие госслужащие, сотрудники силовых структур и судьи.

1 февраля этого года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взятки в особо крупном размере: €400 тыс. от владельца АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания «Кировлес» гражданина Германии Юрия Зудхаймера. Обвинение тогда запрашивало для Белых 10 лет колонии строго режима, штраф в размере 100 млн рублей и запрет занимать управленческие должности в госорганах в течение восьми лет.

Еще до вынесения первого приговора Никита Белых из СИЗО «Лефортово» попал в больницу при СИЗО «Матросская тишина» с гипертоническим кризом.

На пресс-конференции в кировской газете «Мой Pro Город» адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов заявил, что врачи буквально спасли Белых жизнь, его давление было 230 на 130.

По словам Грохотова, здоровье его подзащитного стало резко ухудшаться с осени 2016 года (Белых арестовали в июне того же года). «Каждый день давление — 190, высокий сахар. Надеюсь, никому в голову не придет помещать его обратно в изолятор. Это просто опасно», — поделился с журналистами адвокат.

На вынесение приговора 1 февраля в Пресненский суд Белых привезли из больницы в сопровождении терапевта и анестезиолога. Каждые два часа врачи проводили обследование обвиняемого.

В больнице Белых провел два месяца, откуда его перевели обратно в следственный изолятор «Лефортово». Тогда его супруга рассказывала, что оснований для такого перевода не было: «Мы до сих пор так и не получили ответа на вопрос, на каких основаниях и кто именно решил перевести в нестабильном состоянии Никиту Юрьевича обратно в СИЗО «Лефортово». Екатерина Белых также заявила, то врачи так и не смогли поставить ее мужу диагноз, и проблемы его здоровья не решены.