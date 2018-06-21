Лето задаст Москве жару

Первый летний месяц в Москве заканчивается на мажорных нотах. Пятница, 22 июня, в основном будет солнечной, поэтому, выходя из дома, не забывайте о головных уборах. Ночью пройдет небольшой дождь, температура воздуха +15…+17°С. Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Фобос».

Зато днем столбики термометров покажут отметки, превышающие многолетние значения на пять-шесть градусов, а именно: +27…+29°С. В течение дня будет наблюдаться переменная облачность, но прохладнее от этого не станет, поэтому мы рекомендуем для прогулок запастись бутылкой воды. А еще зонтиком, потому что к вечеру северо-западный циклон принесет в столицу грозовые облака, что создаст возможность кратковременного дождя. Ветер южный, 3-8 м/с, во время грозы порывистый. Атмосферный фон немного ниже нормы, 742 мм рт. ст.

На следующий день, 23 июня, жара немного спадет, и связано это будет с холодным атмосферным фронтом, который, однако, придет не один, а вместе с интенсивными ливнями (может выпасть до 10 мм осадков), сильными грозами и шквалистым ветром.

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Температура воздуха ночью составит +17…+19°С, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

День будет ветреным (восточное направление, скорость 5-10 м/с) и облачным, сохранятся кратковременные дожди, возможна гроза, поэтому зонтики из сумок можно не выкладывать.

Температура в субботу немного снизится — до +22…+24°С. Атмосферное давление аналогично пятнице: 742 мм рт. ст.

Воскресная температура будет немного ниже климатической нормы: совсем не летние +7…+12°С ночью 24 июня и относительно приемлемые +17…+22°С днем. В темное время суток без осадков, ветер переменный, слабый, 1-6 м/с. В светлое время суток ветер определится с направлением (юго-восточное) и усилится до 3-8 м/с, также днем ожидается кратковременный дождь. Атмосферное давление немного подрастет, но все равно немного не дотянет до стандарта, составив 744 мм рт. ст.

В понедельник, 25 июня, атмосферный фон перемахнет нормальное значение и достигнет сразу отметки 750 мм рт. ст. Ночь будет по-прежнему прохладной, до +8…+13°С, с переменной облачностью, но без осадков и слабым (1-6 м/с) переменным ветром. Днем будем греться и наслаждаться температурой +20…+25°С, практически полным отсутствием осадков и юго-восточным ветерком (1-6 м/с). Впрочем, к 17:00 жарко станет во всей стране, потому что на стадионе Самара Арена начнется матч Россия-Уругвай.

После матча в ночь на вторник, 26 июня, болельщики традиционно отметят исход матча, каким бы он ни был, на центральных улицах столицы. Помешать им в этом может разве что необходимость идти наутро на работу, поскольку погода будет всячески располагать к массовым гуляньям: +14…+19°С, юго-западный ветер (4-9 м/с) и полное отсутствие осадков.

Главное, чтобы ни у кого не болела голова. Кто сказал «неумеренные возлияния в честь победы или проигрыша»? Речь о том, что атмосферное давление продолжит расти и составит в этот день 754 мм рт. ст. Сочувствуем всем метеозависимым людям.

В течение дня пройдут кратковременные дожди, а температура слегка превысит климатическую норму, поднявшись до +24…+29°С.

Успейте насладиться этими теплыми деньками, потому что уже в среду, 27 июня, в столицу придет антициклон, из-за которого в городе похолодает, несмотря на то, что погода будет солнечная. В течение суток будет сохраняться небольшая облачность, осадков не предвидится. Ночью температура не поднимется выше +11…+16°С, а днем дойдет до отметки +19…+24°С. Скорость северного ветра составит 3-8 м/с. Давление — спасибо антициклону — высокое, 753 мм рт. ст.

Кстати, болельщики и просто любители погулять по ночной Москве, очевидно, обрадуются тому, что в ночь с 27 на 28 июня метро и МЦК будут работать до трех часов ночи, поскольку в этот день на стадионе Открытие Арена в 21:00 состоится матч сборных Сербии и Бразилии. В целом, почему бы и не погулять? В эту ночь погода будет весьма приятной: существенных осадков не ожидается, ветер северо-восточный, 4-9 м/с, правда, будет свежо: +12…+17°С.

Днем в четверг, 28 июня, столбик термометра поднимется до +23…+28°С, ветер останется таким же, на небе по-прежнему ни облачка.

Что касается атмосферного фона, то он наконец-то упадет до максимально близких к норме значений: 745 мм рт. ст..

Пятница, 29 июня, завершит рабочую неделю под аккомпанемент ливня и гроз. Ночь будет теплее предыдущей, до +14…+19°С, день опять будет жарким: +24…+29°С. Основной объем осадков ожидается в послеполуденное время. Ветер ожидается восточный, 3-8 м/с, с порывами при грозе. Давление повысится, но несильно, всего до 748 мм рт. ст.