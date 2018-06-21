Перегрелись: сердечникам предложили выходной в жару

Ввести дополнительные выходные дни для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями предложили в российской Госдуме. По мнению автора инициативы депутата Думы Василия Власова, глобальное изменение климата в России приводит к тому, что в летнее время все чаще отмечаются аномально жаркие дни. В такой период труд наносит существенный вред здоровью людей, страдающих болезнями сердца, заявил парламентарий.

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«Считаю целесообразным нормативно

закрепить обязанность за работодателем по предоставлению таким работающим гражданам выходного дня в летние дни со значительным превышением средней температуры для соответствующего месяца

в соответствующем субъекте Федерации», — цитируют письмо Власова РИА «Новости».

Как именно должен выглядеть механизм предоставления выходных, на сколько именно температура может превышать климатическую норму, а также какие именно сердечные заболевания подпадают под предложение, автор документа не уточнил.

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, болезни сердца и инсульт — самая распространенная причина смерти не только в России, но и во всем мире.

Сердечно-сосудистая система действительно очень остро реагирует на жаркую погоду. Однако разные виды жары по-разному влияют на организм.

«При сухой жаре, например, увеличивается частота сердечных сокращений, повышается давление, расширяются периферические сосуды.

А влажная жара увеличивает риск возникновения отеков, из-за этого возрастает вероятность образования тромбов. Чтобы сохранить при этом нормальный кровоток, сердцу приходится работать в усиленном режиме, практически на пределе своих возможностей», — рассказал «Газете.Ru» врач общей практики медицинского центра «Удача» Юрий Баландин.

Даже относительно здоровые люди в жару чувствуют недомогание — нередко их одолевает одышка, постоянно накатывает усталость, уменьшается работоспособность. Давление скачет даже у тех, кто обычно не испытывал с этим никаких проблем.

«А вот для тех, у кого уже есть проблемы с сердцем или располагающие к ним состояния, в жару ситуация приобретает более серьезный, я бы сказал, угрожающий жизни характер — им может грозить как минимум обострение болезни, как максимум — инфаркт и все вытекающие последствия. Таким людям лучше переждать жару в прохладном месте», — рассказал «Газете.Ru» врач клиники IPP города Флорианополис, Бразилия, Фернандо Гуэдэс.

В ближайшие выходные, 23 и 24 июня, жителям столицы со слабым сердцем и повышенной метеочувствительностью врачи советуют оставаться дома, вооружившись вентилятором, кондиционером или, на худой конец, веером. В эти дни температура воздуха впервые за это лето перешагнет 30-градусную отметку. Как ожидается, в субботу воздух может раскалиться до +32°С.

Чтобы легче пережить знойные дни и избежать негативных последствий для здоровья, медики рекомендуют соблюдать ряд несложных правил.

В первую очередь, не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. Летом особое внимание стоит уделять выбору одежды — она должна быть легкой и дышащей, из натуральных тканей, содержать минимум синтетики. Носить лучше одежду из светлых тканей. Светлые тона отражают солнечный свет, а темные, наоборот, поглощают его.

Стоит помнить, что одежда должна быть свободной. Не следует носить обтягивающие вещи, потому что они способствуют перегреванию. Ошибочным также является мнение, что в жару нужно максимально оголиться. Открытыми могут быть лицо, руки и ноги, но весь торс и плечи лучше закрыть, надев легкую рубашку или блузу. Так вентиляция и впитываемость пота будут обеспечены, но кожа будет защищена от прямого попадания солнечных лучей. Выходить на улицу нужно всегда в головном уборе.

Хорошим решением будет также свести к минимуму нахождение в общественном транспорте.

Жара и духота в замкнутом пространстве могут спровоцировать головокружение и обмороки, а инфекции в подобных условиях распространяются гораздо быстрее и живут гораздо дольше, чем в прохладную погоду.

Забежав в прохладный офис, первым делом хочется сесть под кондиционер с минимальной температурой, однако этого делать не стоит: в лучшем случае получится подхватить насморк. Важно помнить, что разница температур между помещением и улицей не должна превышать 10 градусов. Если в помещении нет кондиционера, то специалисты рекомендуют поставить на столы аквариумы, которые будут способствовать регулярным испарениям воды.

Гуэдэс также советует, по возможности, часто принимать душ и регулировать тем самым температуру организма. Справляться с перегревом, по его словам, может и небольшое количество соли, положенное под язык.

Одним из самых важных моментов профилактики теплового удара является предотвращение обезвоживания организма.

Не стоит забывать, что сладкие газированные напитки не утоляют, а только усиливают жажду. Лучше отдать предпочтение морсам, сокам, минеральной воде или зеленому чаю.

Жидкость можно заменить водосодержащими овощами и фруктами. С их помощью организм получает дополнительную порцию витаминов и минеральных веществ.

Не менее важную роль при такой погоде играет и питание. Ближе к вечеру стоит отказаться от тяжелых продуктов вроде мяса, потому что переваривание тяжелой пищи вызывает повышение температуры тела и усиливает потоотделение, что может привести к нарушению сна. Охлаждают организм и помогают адаптироваться к жаре продукты с легким вяжущим вкусом, такие как хурма или бананы.

Кроме того, необходимо внимательнее выбирать продукты в магазине или на рынке: риск кишечных инфекций также высок. С особенным подозрением следует отнестись к скоропортящимся продуктам. К ним относится вся молочная продукция, включая мороженое, готовые развесные салаты, выпечка с кремом, вареная колбаса, рыба.